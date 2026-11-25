Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Suzuki, η οποία έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 90 εκατομμυρίων αυτοκινήτων πόλης παγκοσμίως, επαναφέρει στην αγορά το δημοφιλές μοντέλο Ignis. Το νέο Ignis θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρική εκδοχή, σηματοδοτώντας την εξειδίκευση της μάρκας στον τομέα των συμπαγών οχημάτων.

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο μοντέλο, το οποίο βασίζεται στο ηλεκτρικό eSky που είχε λανσαριστεί αποκλειστικά για την ιαπωνική αγορά. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο μοντέλων είναι απειροελάχιστες, εστιάζοντας κυρίως στο στήσιμο της ανάρτησης. Οι πωλήσεις του ηλεκτρικού Ignis αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά στην Ευρώπη, καθώς και σε άλλες αγορές, από το καλοκαίρι του 2027.

Η επιστροφή ενός ονόματος με ιστορία

Η Suzuki, μια εταιρεία με μακρά παράδοση και μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα των αυτοκινήτων πόλης, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όνομα Ignis. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται όλο και περισσότερο προς την ηλεκτροκίνηση, με τη Suzuki να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της για να προσφέρει ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο.

Το νέο ηλεκτρικό Ignis αποτελεί μια εξέλιξη του eSky, ενός ηλεκτρικού οχήματος που είχε σχεδιαστεί για την ιαπωνική αγορά. Οι μηχανικοί της Suzuki έχουν ενσωματώσει μικρές προσαρμογές, κυρίως στο σύστημα της ανάρτησης, προκειμένου να το προσαρμόσουν στις απαιτήσεις και τις συνθήκες των διεθνών αγορών. Η σταδιακή κυκλοφορία του μοντέλου, με έναρξη από το καλοκαίρι του 2027, δείχνει τη στρατηγική της εταιρείας για την είσοδο του οχήματος στην παγκόσμια αγορά.

Συμπαγείς διαστάσεις και ευελιξία στην πόλη

Το ηλεκτρικό Ignis διακρίνεται για τις συμπαγείς διαστάσεις του, καθιστώντας το ιδανικό για την κίνηση στην πόλη. Έχει μήκος 3,570 μέτρα, πλάτος 1,565 μέτρα και ύψος 1,635 μέτρα. Αυτές οι διαστάσεις, σε συνδυασμό με την ακτίνα στροφής των 4,5 μέτρων, επιτρέπουν στο όχημα να ελίσσεται εύκολα σε στενούς δρόμους και να παρκάρει με άνεση.

Επιπλέον, το αυτοκίνητο διαθέτει απόσταση 15 εκατοστών από το έδαφος, χαρακτηριστικό που του προσδίδει την αίσθηση ενός crossover. Αυτό το στοιχείο συμβάλλει στην ευελιξία και την ικανότητά του να αντιμετωπίζει διάφορες αστικές συνθήκες, προσφέροντας παράλληλα μια πιο άνετη οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους ή πεζοδρόμια.

Σχεδιασμός που ξεχωρίζει

Η εξωτερική σχεδίαση του νέου Ignis χαρακτηρίζεται από την καινοτόμο ιδέα της αιωρούμενης οροφής, η οποία παρουσιάζεται σε διχρωμία με το υπόλοιπο αμάξωμα. Αυτό το στοιχείο προσδίδει μια μοντέρνα και ξεχωριστή αισθητική στο όχημα. Τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα είναι τεχνολογίας LED και διαθέτουν φωτεινά μοτίβα, τα οποία είναι εμπνευσμένα από ψηφιακούς αριθμούς, ενισχύοντας τον σύγχρονο χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Στο εσωτερικό, η σχεδίαση ακολουθεί μια στρογγυλεμένη γραμμή που εκτείνεται συνεχόμενα από το ταμπλό έως τις επενδύσεις των θυρών, δημιουργώντας μια αίσθηση ενότητας και αρμονίας. Το ταμπλό συνδυάζει μια ευρεία οθόνη με μια επιφάνεια αποθήκευσης, η οποία έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από την κεραμική. Αυτός ο συνδυασμός στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου που ισορροπεί ανάμεσα στην πρακτικότητα και την άνεση για τους επιβάτες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Το ηλεκτρικό Ignis είναι τετραθέσιο και διαθέτει μεταξόνιο 2,460 μέτρων, προσφέροντας επαρκή χώρο για τους επιβάτες. Είναι προσθιοκίνητο και ενσωματώνει ένα συμπαγές και ελαφρύ σύστημα eAxle. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει σε μία ενιαία μονάδα έναν νέο ηλεκτροκινητήρα 91 ίππων με 133 Nm ροπής, έναν μετατροπέα ισχύος (inverter) και έναν μειωτήρα στροφών, εξασφαλίζοντας αποδοτική λειτουργία και επιδόσεις.

Η τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα γίνεται από μια μικρή μπαταρία LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) χωρητικότητας 26kWh. Η μπαταρία είναι τοποθετημένη κάτω από το αμάξωμα, μια θέση που συμβάλλει στην ακαμψία του αυτοκινήτου και στην καλύτερη κατανομή του βάρους. Αυτή η διάταξη ενισχύει την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια του οχήματος.

Ανάρτηση και συστήματα υποβοήθησης

Η ανάρτηση του νέου Ignis έχει εξελιχθεί ειδικά για την αποκλειστική ηλεκτρική πλατφόρμα του οχήματος. Αυτή η σχεδίαση προσφέρει υψηλή σταθερότητα και άνεση κατά την κύλιση, εξασφαλίζοντας μια ευχάριστη οδηγική εμπειρία τόσο εντός όσο και εκτός πόλης. Η προσαρμοσμένη ανάρτηση συμβάλλει στην αποτελεσματική απορρόφηση των κραδασμών και στη διατήρηση της επαφής των τροχών με τον δρόμο.

Επιπλέον, το όχημα υιοθετεί διάφορα συστήματα που στοχεύουν στην αποδοτική ανάκτηση ενέργειας και στη μείωση της καταπόνησης του οδηγού. Σε αυτά περιλαμβάνονται ένα σύστημα πέδησης με υδραυλική λειτουργία, το οποίο διαθέτει αεριζόμενους δίσκους μπροστά και ταμπούρα πίσω, καθώς και δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας. Επίσης, περιλαμβάνει ηλεκτρική υποβοήθηση πέδησης και ένα πεντάλ «εύκολου χειρισμού» (easy operation pedal), τα οποία ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση κατά την οδήγηση.

Με πληροφορίες από: Newsit