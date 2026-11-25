Οι τιμές των καυσίμων σε πτώση, ανοδική πορεία για το ηλεκτρικό ρεύμα

Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές των καυσίμων, τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, καθώς οι διεθνείς τιμές του «μαύρου χρυσού» ακολουθούν καθοδική τροχιά. Την ίδια στιγμή, η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κινείται σε ανοδική πορεία, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων έχει υποχωρήσει κάτω από το όριο των δύο ευρώ, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται σε αντίστοιχα επίπεδα, διατηρώντας τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Ωστόσο, το κόστος της ενέργειας παραμένει ένα κεντρικό ζήτημα, δεδομένης της αυξημένης χονδρικής τιμής του ρεύματος.

Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Το πετρέλαιο παραμένει σε πτωτική τροχιά, υποχωρώντας σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου. Αυτή η εξέλιξη συντηρεί την αποκλιμάκωση των διυλιστηριακών τιμών, οι οποίες έχουν άμεσο αποτύπωμα στην αντλία για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τις μέσες τιμές πανελλαδικά, η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων έχει υποχωρήσει στα 1,923 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται στα 1,995 ευρώ το λίτρο, διατηρώντας αμφότερα τις τιμές τους κάτω από τα δύο ευρώ.

Η εικόνα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το Brent

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η μέση τιμή του ανέρχεται στα 1,41 ευρώ το λίτρο. Για τους δικαιούχους επιδόματος θέρμανσης, η τιμή αυτή μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, φτάνοντας τα 1,20 ευρώ το λίτρο, προσφέροντας μια σημαντική ελάφρυνση.

Οι προσδοκίες για συνέχεια της μείωσης των τιμών καλλιεργούνται όσο υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το πετρέλαιο Brent, συγκεκριμένα, σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, κυμαίνεται στα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας σημαντική πτώση από τα 113 δολάρια που είχε φτάσει στο παρελθόν.

Ανοδική πορεία για τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

Παρόλο που οι τιμές στα καύσιμα παρουσιάζουν κάμψη, το κόστος της ενέργειας παραμένει ένα κεντρικό ζήτημα. Το φυσικό αέριο, για παράδειγμα, διατηρείται σε επίπεδα άνω των 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επηρεάζοντας το συνολικό ενεργειακό τοπίο.

Εντωμεταξύ, η τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αυξημένη κατά 26 ευρώ σε σχέση με τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, η μέση τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ανέρχεται στα 223 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Νοέμβριο, από 197 ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο.

Σημαντική αύξηση και ημερήσιες διακυμάνσεις

Η αύξηση στην τιμή χονδρικής του ρεύματος αγγίζει το 67%. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι πάροχοι μπορούν να απορροφήσουν αυτή την αύξηση και πώς αυτή θα αποτυπωθεί τελικά στα τιμολόγια ρεύματος που φτάνουν στους καταναλωτές.

Αξιοσημείωτη είναι και η μεταβολή της χονδρικής τιμής από μέρα σε μέρα. Σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, η τιμή ανά μεγαβατώρα ανέρχεται στα 260 ευρώ, ενώ μόλις χθες ήταν στα 144 ευρώ. Καθοριστικός, επομένως, είναι ο μέσος όρος, όπως αυτός διαμορφώνεται τις τελευταίες μέρες που παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit