Ένα πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα περιμένει τους φιλάθλους την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, με σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αγώνα του Ολυμπιακού για τη Euroleague, την αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων στο Μουντιάλ Κ17, καθώς και σε μια σειρά από παιχνίδια για το UEFA Champions League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη Euroleague. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Sunel Arena, με τους «ερυθρόλευκους» να επιδιώκουν την 11η νίκη τους σε 14 παιχνίδια της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα της Euroleague περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στις 21:30, το Novasports Start θα μεταδώσει τον αγώνα Μπασκόνια – Αναντολού Εφές. Λίγο αργότερα, στις 21:45, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο Novasports 4HD.

Η Εθνική Παίδων στο Μουντιάλ Κ17

Στο ποδόσφαιρο, η Εθνική μας ομάδα κάτω των 17 ετών θα δώσει τον δικό της αγώνα στο Μουντιάλ Κ17. Στις 16:30, η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στην αυλαία της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ, προσφέροντας ελληνικό ενδιαφέρον στο παγκόσμιο τουρνουά.

Ευρωπαϊκή δράση με Champions League

Η Τετάρτη είναι επίσης γεμάτη με αγώνες για το UEFA Champions League, με αρκετές αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν. Στις 19:45, η Σαμπάχ θα φιλοξενήσει την Μπαρτσελόνα, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Magenta Sport 3. Αργότερα, στις 22:00, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια είναι αυτό ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Ρόμα, το οποίο θα μεταδοθεί ταυτόχρονα από το MEGA και το Magenta Sport 2.

Το πρόγραμμα του Champions League περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον. Στις 19:45, η Σλάβια Πράγας θα αναμετρηθεί με τη Βιγιαρεάλ στο Magenta Sport 4. Στις 22:00, η Λιλ θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου στο Magenta Sport 5, ενώ την ίδια ώρα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στο Magenta Sport 9. Επιπλέον, στις 22:00, η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αγωνιστεί κόντρα στη Βίκινγκ στο Magenta Sport 8, και η Ίντερ θα παίξει με τη Στουτγκάρδη στο Magenta Sport 7.

Αθλητικές εκπομπές και σχολιασμός

Πέρα από τους αγώνες, το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει και ειδικές αθλητικές εκπομπές για σχολιασμό και ανάλυση. Η αρχή γίνεται στις 13:30 με τους Galacticos by Elabet, οι οποίοι θα σχολιάσουν την ήττα της ΑΕΚ στο Κόμο, καθώς και τα επερχόμενα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ. Μετά την εκπομπή, στις 15:45, θα ακολουθήσει ένα Q&A.

Στις 18:30, οι φίλοι του αθλητισμού μπορούν να παρακολουθήσουν το Gazzetta Magazino, το οποίο θα προσφέρει περαιτέρω σχολιασμό των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων της ημέρας. Και οι δύο αυτές εκπομπές θα μεταδοθούν μέσω του YouTube του Gazzetta.

Η αθλητική ημέρα θα κλείσει στις 23:00 με την εκπομπή Gazz Floor by Novibet, επίσης στο YouTube του Gazzetta. Η παρέα της εκπομπής θα σχολιάσει την αναμέτρηση των Πειραιωτών, δηλαδή του Ολυμπιακού, καθώς και τα παιχνίδια που έρχονται, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των αθλητικών μεταδόσεων και συζητήσεων της Τετάρτης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta