Η Hyundai Ελλάς προχώρησε στην ανακοίνωση της έναρξης της εμπορικής διάθεσης του νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της, του IONIQ 3. Πρόκειται για την πλέον προσιτή πρόταση που εντάσσεται στην πολυβραβευμένη οικογένεια IONIQ, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας στη δημοφιλή κατηγορία B-segment. Το νέο όχημα συνδυάζει μεγάλη αυτονομία, πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες, ενώ η τιμή του ξεκινά από τα 25.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης.

Παρουσίαση και διακρίσεις

Το νέο IONIQ 3 έκανε την πρώτη του πανελλαδική εμφάνιση στην έκθεση Auto Athina 2026, όπου και παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό. Η εμπορική του διάθεση ξεκινάει πλέον, προσφέροντας μια νέα επιλογή στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αξία του μοντέλου έχει ήδη αναγνωριστεί, καθώς έχει επιλεγεί ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για τον κορυφαίο τίτλο «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027». Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του οχήματος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σχεδιασμός και εσωτερικός χώρος

Ο σχεδιασμός του IONIQ 3 βασίζεται στη φιλοσοφία «Art of Steel», η οποία διαμορφώνει ένα δυναμικό αμάξωμα τύπου «Aero Hatch». Το αυτοκίνητο διαθέτει έναν κορυφαίο για την κατηγορία αεροδυναμικό συντελεστή, με τιμή Cd 0,263.

Οι διαστάσεις του μοντέλου περιλαμβάνουν μήκος μόλις 4.155 mm, το οποίο φτάνει τα 4.170 mm στην έκδοση N Line. Το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2.680 mm, συμβάλλοντας στην ευρυχωρία του εσωτερικού. Ο χώρος αποσκευών είναι 441 λίτρα, περιλαμβάνοντας έναν πρακτικό, ανεξάρτητο χώρο Megabox 119 λίτρων.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία «Furnished Space» δίνει έμφαση στην ευρυχωρία και την εργονομία. Ο σχεδιασμός στοχεύει στη δημιουργία ενός ζεστού και οικείου περιβάλλοντος για τους επιβάτες, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και άνεση.

Αυτονομία και επιδόσεις

Το νέο IONIQ 3 διατίθεται σε δύο εκδόσεις όσον αφορά την μπαταρία και την αυτονομία. Η έκδοση Standard Range είναι εξοπλισμένη με μπαταρία 42,2 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 344 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, ενώ στην πόλη φτάνει τα 465 χιλιόμετρα, με ισχύ 147 PS.

Η έκδοση Long Range διαθέτει μπαταρία 61 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 497 χιλιόμετρα WLTP, ενώ στην αστική χρήση μπορεί να φτάσει τα 687 χιλιόμετρα, με ισχύ 135 PS. Και οι δύο εκδόσεις αποδίδουν 250 Nm ροπής και έχουν τελική ταχύτητα 170 km/h.

Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική του οχήματος βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP με 400 V. Αυτό επιτρέπει τη φόρτιση DC από 10% σε 80% να ολοκληρώνεται σε μόλις 29 λεπτά, προσφέροντας ταχύτητα και ευκολία στους χρήστες.

Τεχνολογίες φόρτισης και οδήγησης

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του IONIQ 3 είναι η δυνατότητα προαιρετικού ενσωματωμένου φορτιστή AC 22 kW. Αυτή η επιλογή διπλασιάζει την ισχύ φόρτισης σε σύγκριση με τους στάνταρ 11 kW, ένα πλεονέκτημα που είναι σπάνιο στην κατηγορία του.

Επιπλέον, το μοντέλο υποστηρίζει τη λειτουργία V2L/V2X, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του οχήματος, προσφέροντας επιπλέον ευελιξία στη χρήση της ενέργειας. Το νέο IONIQ 3 ενσωματώνει επίσης τέσσερα επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, χειριστήρια στο τιμόνι και λειτουργία i-Pedal, στοιχεία που συμπληρώνουν μια εξελιγμένη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία.

Συστήματα πολυμέσων και ασφάλειας

Το νέο IONIQ 3 εισάγει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το υπερσύγχρονο οικοσύστημα πολυμέσων PLEOS Connect. Αυτό περιλαμβάνει ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA), ενώ η οθόνη του συστήματος φτάνει τις 12,9 ίντσες στην Premium έκδοση και έως τις 14,6 ίντσες στην έκδοση N Line.

Στην έκδοση N Line, προστίθεται και ο φωνητικός βοηθός Gleo AI, ενισχύοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, έχουν διατηρηθεί φυσικά κουμπιά για τις συχνές λειτουργίες, προσφέροντας ευκολία στη χρήση.

Ο βασικός εξοπλισμός ασφαλείας του οχήματος είναι πλήρης, περιλαμβάνοντας επτά αερόσακους και μια σειρά από προηγμένα συστήματα. Μεταξύ αυτών είναι τα FCA 2, BCA, SCC με Stop & Go, LFA 2 και ISLA, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω. Η έκδοση N Line διαθέτει επιπλέον το σύστημα Memory Reverse Assist.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis