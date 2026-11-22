Στην καρδιά της Αθήνας, ψηλά στον Καρέα, το εστιατόριο «Μπαλκόνι στις Κυκλάδες» αποτελεί έναν γαστρονομικό προορισμό που μεταφέρει τις αυθεντικές γεύσεις της Σχοινούσας. Με πανοραμική θέα που αγκαλιάζει σχεδόν ολόκληρο το λεκανοπέδιο, το εστιατόριο έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα στον γαστρονομικό χάρτη της πόλης. Εδώ, η Σχοινούσα δεν είναι απλώς ένα σημείο αναφοράς, αλλά η αφετηρία μιας οικογενειακής παράδοσης που μετρά πάνω από τριάντα χρόνια, διατηρώντας ατόφια τη νησιώτικη φιλοξενία και την αγάπη για το καλό ψάρι.

Η αρχή στη Σχοινούσα το 1992

Η ιστορία του «Μπαλκονιού στις Κυκλάδες» ξεκινά το 1992, σε ένα από τα μικρότερα και πιο γοητευτικά νησιά των Κυκλάδων, τη Σχοινούσα. Εκεί, η κυρά Ποθητή ίδρυσε το πρώτο οικογενειακό εστιατόριο, θέτοντας τις βάσεις μιας μαγειρικής φιλοσοφίας που βασιζόταν στις πρώτες ύλες του τόπου και στις συνταγές του νησιού. Η προσωπική φροντίδα για τον κάθε επισκέπτη ήταν επίσης ένα θεμελιώδες στοιχείο της λειτουργίας του.

Εκείνη την εποχή, η γαστρονομία των μικρών νησιών δεν είχε ακόμη την αναγνωρισιμότητα που έχει σήμερα, και η κουζίνα τους στηριζόταν αποκλειστικά σε όσα πρόσφερε η θάλασσα. Συμπληρωματικά, αξιοποιούνταν και η περιορισμένη, αλλά πολύτιμη, παραγωγή της γης, διαμορφώνοντας έτσι έναν αυθεντικό γαστρονομικό χαρακτήρα που συνδεόταν άμεσα με το περιβάλλον του νησιού.

Από τη νησιώτικη παράδοση στην αθηναϊκή γαστρονομία

Αυτή την πλούσια οικογενειακή παρακαταθήκη μετέφερε στην Αθήνα ο γιος της κυράς Ποθητής, Άγγελος Κωβαίος. Συνεχίζοντας τη διαδρομή που είχε ως αφετηρία τη Σχοινούσα, ο Άγγελος Κωβαίος δεν περιορίστηκε στην απλή αναπαραγωγή των παραδοσιακών συνταγών, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Μαζί με την οικογένειά του, αλλά και με την ικανότατη σεφ Φιλίτσα Καραμανλή, διαμόρφωσαν μια γαστρονομική πρόταση που εξελίσσεται διαρκώς.

Η πρόταση αυτή παραμένει πιστή στις νησιώτικες καταβολές της, παρά τις συνεχείς αλλαγές στις γαστρονομικές τάσεις της πόλης. Το εστιατόριο συνδέει τη μαγειρική παράδοση του Αιγαίου με μια σύγχρονη αντίληψη για την ψαροφαγία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία. Η πανοραμική θέα στο λεκανοπέδιο αποτελεί μια αφορμή για να βρεθεί κανείς εκεί, ενώ το φαγητό προσφέρει έναν λόγο για να επιστρέψει ξανά.

Η συμβολή της σεφ Φιλίτσας Καραμανλή

Η σεφ Φιλίτσα Καραμανλή διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη γαστρονομική μετάβαση και εξέλιξη του εστιατορίου. Η κουζίνα της χαρακτηρίζεται από μια αρμονική κίνηση ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργικότητα, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι ο χαρακτήρας της πρώτης ύλης παραμένει αναλλοίωτος και κυρίαρχος σε κάθε πιάτο που δημιουργεί.

Η επιλογή των πρώτων υλών αποτελεί βασικό μέλημα, με τη φάβα να προέρχεται απευθείας από τη Σχοινούσα, ενώ το κρίταμο φτάνει από την Τήνο. Τα ψάρια και τα θαλασσινά που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα προμηθεύονται από δικούς τους ψαράδες, εξασφαλίζοντας έτσι τη φρεσκάδα και την ποιότητα. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει τη δέσμευση του εστιατορίου στην αυθεντικότητα και την ποιότητα των γεύσεων.

Γεύσεις που ταξιδεύουν το μυαλό

Στο τραπέζι του «Μπαλκονιού στις Κυκλάδες», οι γεύσεις ξεκινούν ένα ταξίδι που ανακαλεί μνήμες και εικόνες από το Αιγαίο. Η αρχή γίνεται με τη μαϊντανοσαλάτα Σύρου, ένα πιάτο που φέρνει αρώματα και γεύσεις από το συγκεκριμένο νησί. Ακολουθεί η φίνα ταραμοσαλάτα, η οποία παρασκευάζεται από λευκό ταραμά και εμπλουτίζεται με τρίμμα αυγοτάραχου, συνοδευόμενη από χειροποίητα κράκερς από μελάνι σουπιάς.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν τα άγρια ελληνικά χτένια από την Εύβοια, τα οποία ψήνονται στη σχάρα και σερβίρονται με βούτυρο και σχοινό. Κάθε μπουκιά αποτελεί μια σύνδεση με τον τόπο, επιβεβαιώνοντας ότι οι γεύσεις μπορούν να ανακαλέσουν έντονα στη μνήμη εικόνες και αισθήσεις, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη κυκλαδίτικη εμπειρία στην καρδιά της Αθήνας.

Με πληροφορίες από: Newsit