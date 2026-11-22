Η αξιοποίηση ενός ακινήτου στην Ελλάδα αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που συχνά παρομοιάζεται με τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή, λόγω των ανυπέρβλητων εμποδίων που καλούνται να αντιμετωπίσουν ιδιοκτήτες, επενδυτές και μηχανικοί. Από την αρχική απόκτηση έως την τελική αξιοποίηση, μια σειρά από διοικητικές εγκρίσεις, έλεγχοι και διαδικασίες δημιουργούν καθυστερήσεις και αβεβαιότητα. Αυτή η κατάσταση επιβαρύνει οικονομικά όλους τους εμπλεκόμενους, μετακυλίοντας το κόστος και καθιστώντας την αγορά ακινήτων ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι προκλήσεις στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας

Η αξιοποίηση ενός ακινήτου στη χώρα μας δεν εξαρτάται μόνο από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων, τη ζήτηση της αγοράς ή τις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν. Αντιθέτως, συνδέεται άμεσα με μια πολύπλοκη αλυσίδα διοικητικών εγκρίσεων, ελέγχων, γνωμοδοτήσεων και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αυτή η αλυσίδα συχνά χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες καθυστερήσεις και έλλειψη σαφήνειας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για όσους επιθυμούν να επενδύσουν, να κατασκευάσουν, να ανακαινίσουν ή να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο.

Οι πολίτες, οι επενδυτές και οι μηχανικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σύστημα όπου η ολοκλήρωση ακόμη και νόμιμων διαδικασιών μπορεί να γίνει εξαιρετικά χρονοβόρα. Τα διοικητικά εμπόδια που ανακύπτουν αυξάνουν σημαντικά το συνολικό οικονομικό κόστος των έργων και των συναλλαγών, κόστος το οποίο τελικά μετακυλίεται σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ακινήτων.

Η σημασία της αγοράς ακινήτων για την ελληνική οικονομία

Η αγορά ακινήτων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με πολλαπλές διασυνδέσεις σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κλάδο της οικοδομής, ο οποίος αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης. Παράλληλα, προσελκύει επενδύσεις, ενισχύει την ιδιωτική περιουσία και συμβάλλει καθοριστικά στα δημόσια έσοδα του κράτους.

Πρωταρχικός της ρόλος είναι, φυσικά, η προσφορά κατοικιών, καλύπτοντας τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Ωστόσο, η αποτελεσματική λειτουργία και αξιοποίηση αυτής της αγοράς αναστέλλεται από τις προαναφερθείσες δυσκολίες, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη και τη σταθερότητα του τομέα.

Τα προβλήματα των διοικητικών διαδικασιών

Το ζήτημα που ανακύπτει στην ελληνική ακίνητη περιουσία δεν έγκειται στην ύπαρξη ελέγχων. Αντιθέτως, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και η τήρηση της πολεοδομικής νομιμότητας θεωρούνται απαραίτητες και θεμιτές προϋποθέσεις. Οι έλεγχοι αυτοί είναι κρίσιμοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του κοινού συμφέροντος.

Το πραγματικό πρόβλημα αναδύεται όταν ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας απολύτως νόμιμης διαδικασίας γίνεται απρόβλεπτος, χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα. Επιπλέον, οι αρμοδιότητες μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών συχνά αλληλεπικαλύπτονται, δημιουργώντας σύγχυση και περαιτέρω καθυστερήσεις. Τέλος, οι ισχύοντες κανόνες δεν προσφέρουν πάντα επαρκή ασφάλεια δικαίου, αφήνοντας περιθώρια για ερμηνείες και γραφειοκρατικά προσκόμματα. Αυτά τα εμπόδια καταγράφονται ως «άθλοι» που απαιτούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Ο «άθλος» της σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές είναι η διαδικασία σύνδεσης ενός ακινήτου με το ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Συχνά, ένα ακίνητο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί πλήρως κατασκευαστικά, να διαθέτει όλες τις απαραίτητες μελέτες και να είναι απολύτως έτοιμο για κατοίκηση ή χρήση. Ωστόσο, παραμένει ανενεργό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αποκλειστικά λόγω της εκκρεμότητας στη σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Αυτή η καθυστέρηση μετατρέπει ένα λειτουργικό κτίριο σε ένα «νεκρό» κεφάλαιο, με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τον ιδιοκτήτη ή τον επενδυτή. Η αδυναμία άμεσης χρήσης του ακινήτου, παρά την ολοκλήρωσή του, αναδεικνύει την ανάγκη για επιτάχυνση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Βήματα και εμπόδια στη διαδικασία ηλεκτροδότησης

Η διαδικασία για μια νέα ηλεκτροδότηση περιλαμβάνει μια σειρά από διαδοχικά βήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να αποτελέσει πηγή καθυστέρησης. Αρχικά, απαιτείται η υποβολή αίτησης και η εκπόνηση τεχνικής μελέτης. Ακολουθεί η προσφορά σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής από τον ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια, προχωρά η κατασκευή της παροχής και, τέλος, η τελική ενεργοποίηση του ρεύματος.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών, όπου απαιτούνται περισσότεροι μετρητές, προστίθεται μια πρόσθετη και πιο σύνθετη διαδικασία, αυτή της κατασκευής συστάδας. Για μεγαλύτερα κτίρια, μπορεί να προκύψει και το ζήτημα της δέσμευσης χώρου για υποσταθμό, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση. Όταν απαιτούνται επεκτάσεις δικτύου, ειδικές τεχνικές παρεμβάσεις ή η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης μπορεί να γίνει ιδιαίτερα χρονοβόρα, δοκιμάζοντας την υπομονή και τους πόρους των ιδιοκτητών.

Με πληροφορίες από: Enikos