Σταδιακή αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα, καθώς οι νεφώσεις αναμένεται να αυξηθούν από το απόγευμα της Κυριακής, φέρνοντας μαζί τους τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες περιοχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας η μεταβολή θα γίνει πιο έντονη. Στα δυτικά, υπάρχει μάλιστα πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω πτώση.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, διατηρώντας το κρύο αισθητό. Οι ελάχιστες τιμές του υδράργυρου αναμένεται να πέσουν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η σταδιακή μεταβολή του καιρού και οι πρώτες βροχές

Η Κυριακή ξεκίνησε με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με γενικά αίθριο καιρό και διαστήματα αυξημένων νεφώσεων. Ωστόσο, από το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν αισθητά στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα.

Στις συγκεκριμένες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις, οι οποίες θα επιμείνουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στα δυτικά, επιβεβαιώνοντας την εντονότερη μεταβολή του καιρού.

Η πτώση της θερμοκρασίας και οι χαμηλές τιμές

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Το κρύο θα παραμείνει αισθητό, με τον υδράργυρο να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτή η μεταβολή θα ενισχύσει την αίσθηση του ψύχους, ειδικά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Το σύστημα κακοκαιρίας από τα Βαλκάνια

Η νέα αυτή μεταβολή του καιρού οφείλεται στην προσέγγιση ενός συστήματος κακοκαιρίας, το οποίο προέρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια. Το σύστημα αυτό αναμένεται να επαναφέρει ένα συγκεκριμένο καιρικό μοτίβο, γνωστό ως τύπου «Π».

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo, η μεταβολή θα γίνει πιο έντονη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων στα δυτικά να είναι υπαρκτή.

Οι άνεμοι και η ορατότητα

Όσον αφορά τους ανέμους, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα φτάσουν κατά τόπους τα 5 μποφόρ. Παράλληλα, περιορισμένη θα είναι η ορατότητα σε ορισμένες περιοχές, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, κάτι που απαιτεί προσοχή.

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ. Από το απόγευμα, ωστόσο, θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 4-5 μποφόρ, παρουσιάζοντας περαιτέρω ενίσχυση προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται σημαντικά φαινόμενα βροχής ή καταιγίδων. Οι άνεμοι στην περιοχή θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί, εντάσεως 3-4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν επίσης παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στην πόλη θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki