Αλλάζει ο καιρός από το βράδυ της Κυριακής, έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2026, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να επεκταθούν σταδιακά, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην κάθοδο ενός συστήματος κακοκαιρίας που προέρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια, το οποίο θα επαναφέρει το γνωστό μοτίβο καιρού τύπου «Π».

Η έναρξη της μεταβολής και τα πρώτα φαινόμενα

Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει με βροχές από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Για την Κυριακή, αναμένεται αυξημένη συννεφιά, η οποία θα γίνει παροδική και τοπικά πιο αυξημένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Από το απόγευμα και μετά, θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα βορειοδυτικά, ενώ τις βραδινές ώρες και προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, αναμένονται και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Παράλληλα, οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Τις νυχτερινές και πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η επέκταση της κακοκαιρίας τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, η κακοκαιρία θα διασχίσει τη χώρα με ταχύτητα, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν η Δυτική Ελλάδα, καθώς και τα βόρεια, ανατολικά και νοτιότερα τμήματα.

Λιγότερο από τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεαστούν η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος. Η κίνηση του συστήματος θα συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, με το νοτιοδυτικό και νότιο ρεύμα να αγγίζει τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τουλάχιστον τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων

Το σύστημα κακοκαιρίας που έρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς ανέμους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, θα υπάρξει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι πιο έντονη στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Υπάρχει το ενδεχόμενο ο υδράργυρος να πέσει κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Η υποχώρηση των θερμοκρασιών θα είναι αισθητή, φέρνοντας ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Η εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη

Καθώς το σύστημα της κακοκαιρίας θα απομακρύνεται, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Μετά την Τρίτη, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοδυτικούς, σηματοδοτώντας μια αλλαγή στην κυκλοφορία των αερίων μαζών.

Παρά τη σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, από την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα κινηθεί από τον βορρά προς τον νότο. Αυτό θα οδηγήσει την Τετάρτη σε τιμές φυσιολογικές για την εποχή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να υποχωρούν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα, στη Βόρεια Ελλάδα, το θερμόμετρο θα κυμαίνεται μεταξύ 12 και 13 βαθμών.

Αναλυτικά οι θερμοκρασίες

Για τις αρχικές ημέρες της μεταβολής του καιρού, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν ως εξής:

Στη Δυτική Μακεδονία, από 0 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, από -1 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο, από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, από 2 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Newsit