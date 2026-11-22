Σύγκριση τιμών σε σούπερ μάρκετ: Πιο ακριβά παγωτά και espresso στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη

Μια εκτεταμένη σύγκριση τιμών σε καταναλωτικά προϊόντα που διατίθενται σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ πραγματοποίησε η επίσημη πλατφόρμα και εφαρμογή του Gov.gr, το PosoKanei. Η ανάλυση αφορά είκοσι κωδικούς καθημερινής χρήσης, εξετάζοντας τις μέσες τιμές τους σε διάστημα τριάντα ημερών, χωρίς ΦΠΑ, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Από τα αποτελέσματα της σύγκρισης αναδεικνύεται μια διπλή εικόνα: σε δέκα από τους είκοσι εξεταζόμενους κωδικούς, η ελληνική τιμή χωρίς ΦΠΑ είναι χαμηλότερη από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ στους υπόλοιπους δέκα καταγράφεται υψηλότερη.

Η πλατφόρμα PosoKanei και η μεθοδολογία της

Το PosoKanei, ως επίσημη πλατφόρμα και εφαρμογή του Gov.gr, έχει ως στόχο τη σύγκριση τιμών καταναλωτικών προϊόντων. Για την παρούσα ανάλυση, επικεντρώθηκε σε είκοσι επώνυμα προϊόντα καθημερινής χρήσης, παρακολουθώντας τις μέσες τιμές τους για μια περίοδο τριάντα ημερών.

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε χωρίς τον υπολογισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς οι συντελεστές ΦΠΑ παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των χωρών και των κατηγοριών προϊόντων. Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή τριάντα ημερών, η οποία προκύπτει από τον αριθμητικό μέσο όρο των ημερήσιων τιμών. Με αυτόν τον τρόπο, συνυπολογίζονται και οι προωθητικές εκπτώσεις της περιόδου, διασφαλίζοντας ότι η σύγκριση δεν εξαρτάται από την τιμή μιας συγκεκριμένης ημέρας.

Οι ελληνικές τιμές σε σύγκριση με την Ευρώπη

Η μελέτη του PosoKanei φανερώνει ότι οι ελληνικές τιμές σε αρκετά προϊόντα που βρίσκονται στις συνηθισμένες αγορές των νοικοκυριών εμφανίζονται χαμηλότερες από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών. Αυτό ισχύει για κωδικούς όπως τα ζυμαρικά, η οδοντόκρεμα, το αφρόλουτρο και το κρεμοσάπουνο, μεταξύ άλλων.

Στον αντίποδα, σε άλλους κωδικούς, όπως το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso και τα δημητριακά με σοκολάτα, καταγράφονται υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα. Η δεκάδα των χαμηλότερων ελληνικών τιμών περιλαμβάνει αρκετά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και είδη βρεφικής φροντίδας, ενώ η δεκάδα των υψηλότερων τιμών περιλαμβάνει προϊόντα διατροφής, προσωπικής φροντίδας και φροντίδας κατοικιδίων.

Προϊόντα με σημαντικά χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα

Στην κατηγορία των προϊόντων με σημαντικά χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα, ξεχωρίζουν ορισμένοι κωδικοί καθημερινής χρήσης. Συγκεκριμένα, το κρεμώδες αφρόλουτρο των 650 ml παρουσιάζει ελληνική τιμή κατά 47,5% χαμηλότερη από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών.

Αντίστοιχα, η οδοντόκρεμα των 75 ml εμφανίζει διαφορά -39,7% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τα σπαγγέτι των 500 g είναι κατά 34,1% φθηνότερα στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας.

Προϊόντα με υψηλότερο κόστος στην ελληνική αγορά

Στην αντίθετη πλευρά, υπάρχουν προϊόντα όπου οι ελληνικές τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες. Το παγωτό των 406 g είναι κατά 43,1% ακριβότερο στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τιμών. Παράλληλα, ο αλεσμένος καφές espresso των 250 g καταγράφει διαφορά +31,6%.

Εκτός από το παγωτό και τον espresso, τα δημητριακά με σοκολάτα συγκαταλέγονται επίσης στα προϊόντα που εμφανίζουν υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές που εξετάστηκαν.

Οι χώρες που συμμετείχαν στη σύγκριση και διευκρινίσεις

Για κάθε προϊόν που εξετάστηκε, η μέση τιμή των τριάντα ημερών στην Ελλάδα συγκρίθηκε με τον μέσο όρο των αντίστοιχων τιμών σε διαθέσιμες ευρωπαϊκές αγορές. Στη σύγκριση περιλήφθηκαν έξι έως οκτώ χώρες, πέραν της Ελλάδας, ανάλογα με το προϊόν.

Οι χώρες που συμμετείχαν στην ανάλυση είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Τέλος, σημειώνεται ότι τα ποσοστά αποτυπώνουν τη διαφορά της ελληνικής τιμής από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών, και οι τιμές χωρίς ΦΠΑ δεν ταυτίζονται με το τελικό ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής στο ταμείο.

Με πληροφορίες από: Newsit