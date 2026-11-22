Νέα επέκταση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου στο μεγαλύτερο πυρηνικό της συγκρότημα έχει πραγματοποιήσει η Βόρεια Κορέα. Αυτό αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες της 6ης Νοεμβρίου 2026, οι οποίες αναλύθηκαν από τη Wall Street Journal. Οι εικόνες καταγράφουν την προσθήκη μιας νέας πτέρυγας στο κεντρικό κτήριο εμπλουτισμού ουρανίου στο Γιονγκμπιόν, το οποίο αποτελεί την καρδιά του πυρηνικού προγράμματος της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Την επέκταση επιβεβαίωσε και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA), επισημαίνοντας ότι η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί να διευρύνει τις δυνατότητές της για παραγωγή πυρηνικού υλικού. Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, σημείωσε ότι η προσθήκη του νέου κτιρίου εντάσσεται στη στρατηγική του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι εργασίες επέκτασης στο Γιονγκμπιόν

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, οι εργασίες για την προσθήκη νέου τμήματος στην υφιστάμενη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Γιονγκμπιόν ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2026. Η εξωτερική κατασκευή του νέου κτιρίου είχε ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Η νέα πτέρυγα έρχεται να προστεθεί στο κεντρικό κτήριο εμπλουτισμού ουρανίου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναβάθμισης και επέκτασης του πυρηνικού συγκροτήματος. Η Βόρεια Κορέα έχει ήδη δημιουργήσει και δεύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στην ίδια περιοχή, ενισχύοντας περαιτέρω τις υποδομές της για την παραγωγή πυρηνικού υλικού.

Ανησυχία για την παραγωγή πυρηνικού υλικού

Ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί βασικό στάδιο για την παραγωγή πυρηνικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικών κεφαλών. Ως εκ τούτου, η δημιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγική ικανότητα της χώρας σε αυτό το κρίσιμο υλικό. Η συνεχιζόμενη επέκταση του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου χαρακτηρίστηκε από τον Ραφαέλ Γκρόσι ως «αιτία σοβαρής ανησυχίας».

Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ εκτίμησε ότι ο αντιδραστήρας παραγωγής πλουτωνίου στο Γιονγκμπιόν πιθανότατα παραμένει σε λειτουργία. Η ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της Πιονγκγιάνγκ προκαλεί συναγερμό στις γειτονικές χώρες και έχει οδηγήσει σε διεθνή καταδίκη, καθώς η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να αγνοεί τις διεθνείς κυρώσεις.

Η στρατηγική του Κιμ Γιονγκ Ουν και προηγούμενες αποκαλύψεις

Η επέκταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων εντάσσεται στη στρατηγική του Κιμ Γιονγκ Ουν για την ενίσχυση των δυνατοτήτων παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας είχε επισκεφθεί τη μονάδα την περασμένη άνοιξη, όπου είχε φωτογραφηθεί μπροστά σε σειρές συσκευών φυγοκέντρησης. Κατά την επίσκεψή του, είχε ζητήσει από τους επιστήμονες της χώρας του να αυξήσουν την παραγωγή πυρηνικού υλικού κατάλληλου για την κατασκευή όπλων.

Τον Σεπτέμβριο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είχε ανακοινώσει ότι εντόπισε τη νέα εγκατάσταση, συγκρίνοντας δορυφορικές εικόνες από την περίοδο κατασκευής της με φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιήσει τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, κατά την επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν τον περασμένο Ιούνιο. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί στην κατασκευή μιας άλλης, μεγάλης κλίμακας εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο Γιονγκμπιόν, την οποία είχε αποκαλύψει η Wall Street Journal τον Ιούνιο.

Πιθανές χρήσεις της νέας πτέρυγας

Η ακριβής χρήση της πρόσφατα προστεθείσας πτέρυγας παραμένει άγνωστη. Ο Σαμ Λερ, ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής, ο οποίος ειδικεύεται στα πυρηνικά και στα πυραυλικά προγράμματα, εντόπισε την κατασκευή και εκτιμά ότι ενδέχεται να στεγάσει διοικητικές υπηρεσίες ή νέο εξοπλισμό ελέγχου. Θα μπορούσε, επίσης, να εξυπηρετήσει την αναβάθμιση των υφιστάμενων συσκευών φυγοκέντρησης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της παραγωγής.

Δεν αποκλείεται, πάντως, η εγκατάσταση να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής ουρανίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του μη κερδοσκοπικού οργανισμού VERTIC, που εδρεύει στο Λονδίνο και υποστηρίζει την εφαρμογή και την επαλήθευση διεθνών συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών, η Βόρεια Κορέα διαθέτει ήδη σημαντική παραγωγική δυναμικότητα πυρηνικού υλικού. Η προσθήκη νέων εγκαταστάσεων υπογραμμίζει τη συνεχή προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να επεκτείνει τις δυνατότητές της σε αυτόν τον τομέα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis