Ο βραβευμένος Κύπριος συγγραφέας Αιμίλιος Σολωμού επέστρεψε πρόσφατα με το νέο του μυθιστόρημα, «Παιδί αγνώστου πατρός», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το έργο, με 304 σελίδες, αποτελεί μια αξιανάγνωστη και καλοδομημένη προσέγγιση στην ανατροπή της ανθρώπινης ζωής, ζυγισμένη ανάμεσα στον ωμό ρεαλισμό και την τρυφερότητα.

Το νέο μυθιστόρημα «Παιδί αγνώστου πατρός»

Το «Παιδί αγνώστου πατρός» έρχεται να υπενθυμίσει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως όλα είναι ρευστά. Αρκεί μια στιγμή για να τιναχτούν όλα στον αέρα, τόσο εντός όσο και εκτός του ανθρώπου, μακριά από τη βόλεψη και το αναβόσβησμα των οθονών. Το βιβλίο περιγράφει τι συμβαίνει στους δρόμους και στους ανθρώπους που προσπερνάμε βιαστικά και αδιάφορα, με απέχθεια και αμηχανία.

Ο συγγραφέας δείχνει πώς οι άνθρωποι χάνουν τις ανέσεις και τις νίκες που κατακτούν στον μικρόκοσμό τους, μετρώντας ήττες και ρωγμές ψιθυριστά, πίσω από τραβηγμένες κουρτίνες και κλειστές πόρτες. Το μυθιστόρημα είναι διαφορετικού ύφους και θεματολογίας σε σχέση με προηγούμενα έργα του Σολωμού, αλλά διατηρεί ως κοινό στοιχείο την πλήρη ανατροπή στη ζωή ενός ανθρώπου.

Προηγούμενα έργα και η κοινή θεματική

Τρία χρόνια πριν από το «Παιδί αγνώστου πατρός», ο Αιμίλιος Σολωμού είχε κυκλοφορήσει το μυθιστόρημα «Κράτα την ανάσα σου», επίσης από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Εκείνο το έργο αφηγούνταν την ιστορία ενός καθηγητή του οποίου η ήσυχη ζωή ανατρεπόταν όταν κατηγορούνταν για σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος μιας μαθήτριάς του.

Η κατηγορία αυτή τον έφερνε αντιμέτωπο με την κοινωνική κατακραυγή και τον στιγματισμό. Η κοινή θεματική που συνδέει τα δύο αυτά έργα είναι η πλήρης ανατροπή στη ζωή ενός ανθρώπου, μια στιγμή που αλλάζει τα πάντα και τον φέρνει αντιμέτωπο με νέες πραγματικότητες.

Η συγγραφική πορεία του Αιμίλιου Σολωμού

Ο Αιμίλιος Σολωμού έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα στον χώρο της συγγραφής, έχοντας γράψει παιδικά βιβλία και μυθιστορήματα ενηλίκων. Τα έργα του έχουν βραβευτεί και έχουν μεταφραστεί στο εξωτερικό, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του συμβολή στη λογοτεχνία.

Το μυθιστόρημά του «Ένα τσεκούρι στα χέρια σου», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άνευ το 2007, τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος της Κύπρου. Αργότερα, το 2013, το «Ημερολόγιο μιας απιστίας», από τις εκδόσεις Ψυχογιός, απέσπασε το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταφράστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διευρύνοντας την αναγνωρισιμότητά του.

Ο δημιουργός και η προσέγγισή του

Πέρα από τη συγγραφική του ιδιότητα, ο Αιμίλιος Σολωμού εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Θεωρείται ένας αξιόλογος δημιουργός και ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους εκπροσώπους της κυπριακής λογοτεχνίας, έχοντας ήδη κερδίσει έδαφος και εντυπώσεις όπου κι αν κυκλοφόρησαν τα βιβλία του.

Ως παρατηρητής των εποχών, των κοινωνικών αλλαγών και των ανθρώπινων συμπεριφορών, αντλεί το υλικό του από τις ρωγμές των ατομικών και συλλογικών βίων. Με χειρουργική ακρίβεια, πλάθει εξαιρετικές ιστορίες που είναι εντελώς ρεαλιστικές, χωρίς ωραιοποιήσεις. Περιγράφει και αποτυπώνει γεγονότα, συναισθήματα και συναισθηματικές διεργασίες, καθώς και τη διαστρέβλωση των αντικατοπτρισμών των πραγμάτων, διεισδύοντας στα αίτια και στα αιτιατά των πράξεων και των συλλογισμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki