Ενώ βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Νοεμβρίου, πλησιάζει η στιγμή που τα χριστουγεννιάτικα στολίδια και τα λαμπάκια θα κατέβουν από το πατάρι. Φέτος, όμως, η κατάσταση είναι διαφορετική σε σχέση με πέρσι, καθώς η ενεργειακή κρίση ωθεί τους καταναλωτές να σκεφτούν δύο φορές πριν αφήσουν επιπλέον συσκευές και λαμπάκια να λειτουργούν στην πρίζα.

Τα τιμολόγια ρεύματος και το κόστος

Σύμφωνα με τα φετινά δεδομένα, η μέση τιμή στα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος έχει φτάσει τα 30,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών έχει στραφεί σε σταθερά τιμολόγια, κλειδώνοντας τιμές κοντά στα 11,5 με 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ακόμα και για όσους παραμένουν στα κυμαινόμενα τιμολόγια, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι το έξοδο για τον γιορτινό φωτισμό παραμένει σε διαχειρίσιμα επίπεδα, αρκεί να γίνει η σωστή επιλογή στον τύπο των λαμπιονιών.

Συγκριτική ανάλυση κατανάλωσης

Τα κλασικά λαμπάκια πυρακτώσεως, σε σειρές των 100 τεμαχίων, καταναλώνουν περίπου 0,039 kWh ανά ώρα. Αν αυτά λειτουργούν καθημερινά για πέντε με έξι ώρες, το μηνιαίο κόστος κυμαίνεται γύρω στα 2,15 ευρώ για όσους έχουν σταθερό τιμολόγιο, ενώ ξεπερνά τα 5,30 ευρώ με τις τρέχουσες τιμές των πράσινων τιμολογίων.

Η πιο οικονομική λύση παραμένουν τα λαμπάκια LED. Τα ίδια 100 φωτάκια σε έκδοση LED καταναλώνουν σχεδόν δέκα φορές λιγότερο ρεύμα, δηλαδή περίπου 4,5 με 6,5 Watt ανά ώρα. Αυτό μεταφράζεται σε μηνιαίο κόστος που μόλις αγγίζει τα 35 με 40 λεπτά στα σταθερά τιμολόγια και δεν ξεπερνά το 1 ευρώ στα πράσινα.

Στην αγορά συναντάμε επίσης τα κεραμικά φωτάκια, τα οποία διατίθενται τόσο με συμβατικές λάμπες όσο και με LED. Τα συμβατικά κεραμικά είναι τα πιο ενεργοβόρα, καθώς η κατανάλωσή τους φτάνει τα 0,13 kWh ανά ώρα. Με τη μέση τιμή των 30,6 λεπτών, ένα τέτοιο σετ μπορεί να κοστίσει πάνω από 17 ευρώ τον μήνα, ποσό διπλάσιο σε σχέση με τα σταθερά τιμολόγια. Αντίθετα, τα κεραμικά LED ρίχνουν την κατανάλωση στο ένα όγδοο, περίπου 0,0156 kWh την ώρα, κρατώντας το μηνιαίο κόστος κάτω από 1 ευρώ στα σταθερά τιμολόγια και λίγο πάνω από τα 2 ευρώ στα πράσινα.

Το κόστος για ένα τυπικό νοικοκυριό

Ένα τυπικό νοικοκυριό συνήθως περιορίζει τον στολισμό στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενδεχομένως σε κάποια άλλα σημεία στο σαλόνι και σε μία ή δύο σειρές φωτάκια στα κάγκελα του μπαλκονιού. Για ένα μεσαίο προς μεγάλο έλατο που χρειάζεται περίπου 300 με 400 λαμπάκια LED, συν άλλη μία σειρά LED στο μπαλκόνι για πέντε ώρες κάθε βράδυ, η συνολική κατανάλωση για έναν ολόκληρο μήνα είναι ελάχιστη.

Ακόμη και με τις αυξημένες τιμές των πράσινων τιμολογίων στα 30,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα, το τελικό ποσό στον λογαριασμό δύσκολα θα ξεπεράσει τα 4 με 6 ευρώ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr