Σοκ έχει προκαλέσει στην Μπάγερν Μονάχου ο σοβαρός τραυματισμός του Χάρι Κέιν, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες. Ο 33χρονος Άγγλος επιθετικός υπέστη ρήξη συνδέσμου της συνδέσμωσης στον αριστερό αστράγαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με την Κολωνία. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο 15ο λεπτό του αγώνα, αφήνοντας την ομάδα του Μονάχου χωρίς τον βασικό της επιθετικό για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η σοβαρότητα του τραυματισμού και η διάγνωση

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Χάρι Κέιν μετά τον αγώνα επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου διαγνώστηκε με ρήξη συνδέσμου της συνδέσμωσης στον αριστερό αστράγαλο. Αυτή η διάγνωση καθιστά αναγκαία την απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις του συλλόγου.

Ο συγκεκριμένος τύπος τραυματισμού στον αριστερό αστράγαλο θεωρείται σοβαρός και απαιτεί ενδελεχή διαδικασία αποκατάστασης. Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε επίσημα την έκταση της ζημιάς, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για υπομονή και προσεκτική διαχείριση της κατάστασης του ποδοσφαιριστή.

Η εξέλιξη της φάσης που οδήγησε στον τραυματισμό

Ο τραυματισμός του Χάρι Κέιν συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπάγερν Μονάχου με την Κολωνία, στο 15ο λεπτό του αγώνα. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση διεξαγόταν για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga, και η φάση στην οποία τραυματίστηκε ο Άγγλος επιθετικός αρχικά δεν φάνηκε να έχει τόσο σοβαρές συνέπειες.

Η φάση ξεκίνησε με μια χαμηλή σέντρα από τον Μάικλ Ολίσε. Ο Κέιν επιχείρησε να φτάσει στην μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, προσπαθώντας να ολοκληρώσει την επίθεση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, δέχθηκε ένα τάκλιν από τον Γιόελ Σμιντ. Ο παίκτης της Κολωνίας, στην προσπάθειά του να ανακόψει τον Κέιν, χτύπησε τον αριστερό αστράγαλο του επιθετικού της Μπάγερν.

Η αναμενόμενη απουσία και οι επιπτώσεις στην ομάδα

Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης, ο Χάρι Κέιν αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες. Αυτή η χρονική περίοδος απουσίας αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των βασικών της επιθετικών για ένα κρίσιμο διάστημα της αγωνιστικής περιόδου.

Ο 33χρονος επιθετικός αποτελεί βασικό πυλώνα της επιθετικής γραμμής της Μπάγερν, και η απουσία του θα απαιτήσει αναπροσαρμογές στα αγωνιστικά πλάνα. Η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους θα εξαρτηθεί πλήρως από την πορεία της αποκατάστασης και την πλήρη ανάρρωσή του από τη ρήξη συνδέσμου, με την ομάδα να εύχεται ταχεία ανάρρωση.

Η μη καταλογισμός παράβασης και η απουσία παρέμβασης VAR

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του Χάρι Κέιν, ο διαιτητής του αγώνα δεν καταλόγισε καμία παράβαση. Η φάση, στην οποία ο Γιόελ Σμιντ χτύπησε τον αριστερό αστράγαλο του Άγγλου επιθετικού, δεν κρίθηκε ως φάουλ, μια απόφαση που προκάλεσε ερωτηματικά.

Επιπλέον, ούτε το σύστημα VAR παρενέβη για να εξετάσει εκ νέου το περιστατικό. Η μη παρέμβαση του VAR σημαίνει ότι η αρχική απόφαση του διαιτητή να μην καταλογίσει φάουλ παρέμεινε σε ισχύ, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που προέκυψε από τη συγκεκριμένη σύγκρουση και τις συνέπειες που είχε για τον ποδοσφαιριστή και την ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Athletiko