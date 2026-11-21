Το Νοέμβριο του 1997, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο Grand Theft Auto, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν την πορεία του. Ένα παιχνίδι με σχετικά απλά γραφικά, που δημιουργήθηκε από μία ομάδα στη Σκωτία, επρόκειτο να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές αυτοκρατορίες του gaming. Από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε στο στόχαστρο οργανώσεων, πολιτικών και επικριτών που υποστήριζαν ότι προβάλλει τη βία και εξοικειώνει τους νεαρούς παίκτες με την εγκληματικότητα.

Η αφετηρία στο Νταντί της Σκωτίας

Η ιστορία της σειράς Grand Theft Auto ξεκινάει από το Νταντί της Σκωτίας. Εκεί, το 1988, ο προγραμματιστής Ντέιβιντ Τζόουνς ίδρυσε την εταιρεία DMA Design. Το συγκεκριμένο στούντιο απέκτησε διεθνή αναγνώριση στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυκλοφορώντας το παιχνίδι Lemmings.

Το Lemmings σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, δίνοντας στην ομάδα τη δυνατότητα να αναζητήσει νέες κατευθύνσεις και ιδέες για μελλοντικά projects. Ανάμεσα στις ιδέες που επεξεργάζονταν οι δημιουργοί βρισκόταν ένα παιχνίδι με την ονομασία Race ’n’ Chase.

Από το "race ’n’ chase" στο πρώτο grand theft auto

Η ανάπτυξη του παιχνιδιού Race ’n’ Chase ξεκίνησε το 1995, με τον αρχικό σχεδιασμό να προβλέπει μια ψηφιακή καταδίωξη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παίκτες θα μπορούσαν να επιλέξουν πλευρά, είτε αυτή των αστυνομικών είτε αυτή των κακοποιών, συμμετέχοντας σε ένα κυνηγητό.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πορείας της ανάπτυξης, η ομάδα διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωνε η πλευρά των παρανόμων. Η δυνατότητα να κλέβει κανείς αυτοκίνητα, να αλλάζει όχημα κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης, να αποφεύγει την αστυνομία και να κινείται χωρίς αυστηρούς περιορισμούς μέσα στην πόλη, κέρδισε τους δημιουργούς. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε στην εξέλιξη του αρχικού concept και στη γέννηση του Grand Theft Auto, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1997.

Η εμπορική επιτυχία και οι διαρκείς αντιδράσεις

Σχεδόν 29 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, εκείνη η αρχική ιδέα έχει μετατραπεί σε ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά παιχνίδια της βιομηχανίας των video games. Η σειρά Grand Theft Auto έχει ξεπεράσει τα 470 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχησή της.

Ειδικότερα, το Grand Theft Auto V πλησιάζει τα 230 εκατομμύρια πωλήσεις, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του επιτυχία. Η Rockstar Games, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της σειράς, έχει καταφέρει να μετατρέψει τα επιτυχημένα παιχνίδια σε μια διαρκή πηγή εσόδων. Το διαδικτυακό κομμάτι, GTA Online, διατηρεί το ενδιαφέρον εκατομμυρίων χρηστών για περισσότερο από μία δεκαετία, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική παντοδυναμία της εταιρείας.

Το μεγάλο στοίχημα του grand theft auto vi

Στις 19 Νοεμβρίου 2026, με την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, η Rockstar Games ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Η αναμονή των 13 ετών από το προηγούμενο παιχνίδι έχει δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες στην αγορά και στους εκατομμύρια φίλους της σειράς.

Οι τεράστιες επενδύσεις που έχουν γίνει για την ανάπτυξη του νέου τίτλου και οι υψηλές προσδοκίες που το συνοδεύουν, το καθιστούν ένα πρωτοφανές εμπορικό στοίχημα για την εταιρεία. Πίσω από τη σημερινή εικόνα της οικονομικής παντοδυναμίας, ωστόσο, υπάρχει μια πλούσια ιστορία. Αυτή περιλαμβάνει επιχειρηματικές συμφωνίες, δημιουργικές συγκρούσεις, αποχωρήσεις στελεχών, δικαστικές αντιπαραθέσεις και σκάνδαλα που κατά καιρούς απείλησαν να επισκιάσουν την επιτυχία της σειράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki