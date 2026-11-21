Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το ποσό που τους αναλογεί και να προχωρήσουν στην εξόφλησή του. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, καθώς από τον Ιανουάριο του 2027 θα επιβάλλονται πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή.

Πώς θα βρείτε το ειδοποιητήριο

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ειδοποιητήριο, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Η σύνδεση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Αφού συνδεθούν, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν την ενότητα «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων» και στη συνέχεια να μεταβούν στην επιλογή «Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων». Στην εφαρμογή εμφανίζονται τα στοιχεία του οχήματός τους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης του ειδοποιητηρίου για το έτος 2027, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί ή να εκτυπωθεί για μελλοντική χρήση.

Τρόποι πληρωμής των τελών

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας για το 2027 μπορεί να γίνει με δύο βασικούς τρόπους: είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω φυσικού σημείου εξυπηρέτησης. Για όσους επιλέξουν την ηλεκτρονική μέθοδο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) της τράπεζάς τους.

Κατά την ηλεκτρονική πληρωμή, είναι απαραίτητο να καταχωριστεί ο ειδικός κωδικός πληρωμής RF, ο οποίος αναγράφεται ευκρινώς στο ειδοποιητήριο που έχει εκδοθεί. Αυτός ο κωδικός διασφαλίζει την ορθή καταχώριση της πληρωμής.

Προθεσμίες και πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2027 λήγει την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, δεν προβλέπεται αυτόματη παράταση αυτής της προθεσμίας.

Συνεπώς, οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2026 θα συνεπάγεται την επιβολή προστίμου. Τα πρόστιμα αυτά υπολογίζονται κλιμακωτά, αυξανόμενα ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης της εξόφλησης.

Δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας

Οι οδηγοί έχουν επίσης τη δυνατότητα να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία. Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr