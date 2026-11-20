Ο ελληνικός κινηματογράφος θρηνεί την απώλεια ενός αγαπημένου και ιδιαίτερα καταξιωμένου προσώπου, του Άκη Αποστολίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών. Ο Άκης Αποστολίδης υπήρξε διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής, αφήνοντας το στίγμα του σε πλήθος παραγωγών. Τον θάνατό του έκανε γνωστό ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Το τελευταίο αντίο στον Άκη Αποστολίδη

Το τελευταίο αντίο στον Άκη Αποστολίδη θα δοθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Βίλα Στέλλα». Μετά την τελετή, θα ακολουθήσει η καύση της σορού του στη Ριτσώνα.

Ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος, με ανάρτησή του, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Άκη Αποστολίδη την Τρίτη 10:30 στην “Βίλλα Στέλλα” στο Ηράκλειο και μετά 13:00 στην Ριτσώνα».

Η πλούσια πορεία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Ο Άκης Αποστολίδης γεννήθηκε το 1954 στον Κεραμεικό, σε φτωχή οικογένεια. Από τα παιδικά του χρόνια, ανέπτυξε μεγάλη αγάπη για τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο, περνώντας «μια ζωή» πίσω από την κάμερα. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε το 1980, όταν άρχισε να εργάζεται ως βοηθός διευθυντή φωτογραφίας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε με καταξιωμένους διευθυντές φωτογραφίας, όπως ο Γιώργος Αρβανίτης και ο Σταύρος Χασάπης. Συμμετείχε σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Τα Πέτρινα χρόνια» του Παντελή Βούλγαρη, «Καραβάν Σαράι» του Τάσου Ψαρρά, και «Μια τόσο μακρινή απουσία» του Σταύρου Τσιώλη. Συνολικά, η δουλειά του εκτείνεται σε πάνω από 40 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, καθώς και σε θεατρικές παραστάσεις. Για πολλά χρόνια, διετέλεσε επίσης διευθυντής φωτογραφίας στα σημαντικότερα ελληνικά σήριαλ της τηλεόρασης, όπου απέσπασε πλήθος βραβείων για την εξαιρετική του δουλειά στον τομέα της φωτογραφίας.

Η συνδικαλιστική και πολιτική του δράση

Πέρα από την καλλιτεχνική του προσφορά, ο Άκης Αποστολίδης υπήρξε ενεργό μέλος του ταξικού συνδικαλισμού των τεχνικών. Διετέλεσε μέλος της διοίκησης της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΤΕΚΤ), ενώ ήταν και μέλος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης «Ισοκράτης». Η αφοσίωσή του στον κλάδο τον οδήγησε να γίνει ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα- «ΚΛΑΚΕΤΑ», το οποίο τον τίμησε ανακηρύσσοντάς τον πρώτο επίτιμο μέλος του.

Ο Άκης Αποστολίδης ήταν πάντα παρών σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα των καλλιτεχνών. Από τα μαθητικά του χρόνια, κατά την περίοδο της δικτατορίας, είχε οργανωθεί στην ΚΝΕ και στάθηκε πάντα δίπλα στο ΚΚΕ μέχρι το τέλος της ζωής του. Έδωσε όλες του τις δυνάμεις και δούλεψε με αυταπάρνηση, ακόμα και σε δύσκολες για εκείνον συνθήκες, επιδεικνύοντας αδιάκοπο αγωνιστικό πνεύμα.

Το ΚΚΕ αποχαιρετά τον Άκη Αποστολίδη

Για τον θάνατο του Άκη Αποστολίδη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη και τη βαθιά του εκτίμηση. Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αποχαιρέτησε τον διευθυντή φωτογραφίας ως έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη και ακούραστο αγωνιστή.

Η ανακοίνωση τόνισε την προσφορά του στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς και την αδιάλειπτη δράση του στον συνδικαλιστικό και πολιτικό τομέα, υπογραμμίζοντας τη συνέπειά του στις αρχές του Κόμματος από νεαρή ηλικία.

Με πληροφορίες από: Newsit