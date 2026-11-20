Ένα ξεχωριστό γαστρονομικό γεγονός διοργανώνει το ζιράφ wine bar, προσκαλώντας την πολυαγαπημένη Βαλέρια Κουρούπη σε ένα μοναδικό pop-up dinner. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ιδιαίτερη εμπειρία γεύσεων και κρασιών.

Η Βαλέρια Κουρούπη, γνωστή στο κοινό από την πορεία της στην υποκριτική και το τραγούδι, θα βρεθεί στην κουζίνα του ζιράφ για να μοιραστεί το πάθος της για τη μαγειρική. Η ίδια έχει δηλώσει ότι αγαπά τη μαγειρική περισσότερο από όλες τις τέχνες του κόσμου.

Η Βαλέρια Κουρούπη στην κουζίνα του ζιράφ

Η πρόσκληση για αυτή τη συνεργασία ήρθε από τον αγαπημένο φίλο της Βαλέριας Κουρούπη, Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο διακεκριμένος sommelier και ιδιοκτήτης του ζιράφ. Η καλλιτέχνης εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ευκαιρία να μαγειρέψει για το κοινό του wine bar.

Όπως ανέφερε, τρελαίνεται να δοκιμάζει νέες γεύσεις, να μαθαίνει από τους μύστες της γαστρονομίας, να φαντάζεται συνταγές και να πειραματίζεται στην μικρή της κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος του κρασιού την μαγεύει και την ταξιδεύει εξίσου, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να συνδυάσει τις γεύσεις που αγαπά με κρασιά που προτείνει ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Η ίδια χαρακτήρισε την ευκαιρία αυτή ως κάτι που δεν θα μπορούσε να φανταστεί ούτε στα καλύτερά της όνειρα.

Το μενού της ξεχωριστής βραδιάς

Το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου, το μενού που έχει επιμεληθεί η Βαλέρια Κουρούπη θα είναι à la carte. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ελευθερία να διαλέγουν όποια και όσα πιάτα επιθυμούν από τις προτάσεις της.

Ανάμεσα στα πιάτα που θα μπορούν να απολαύσουν οι παρευρισκόμενοι περιλαμβάνονται μια Ζεστή Σαλάτα Κουνουπίδι & Μπρόκολο με λεμονάτη σως ταχίνι, καθώς και ένα Ψητό Μήλο με Μπλε Τυρί, το οποίο θα συνοδεύεται από καρύδια, σταφίδες και μέλι. Για το κλείσιμο του γεύματος, θα προσφερθεί Χαλβάς Σιμιγδαλένιος με καβουρδισμένο αμύγδαλο, πορτοκάλι και κανέλα.

Οι συντελεστές της γαστρονομικής εμπειρίας

Στο πλευρό της Βαλέριας Κουρούπη, συνθέτοντας ένα ξεχωριστό δίδυμο στην κουζίνα, θα βρίσκεται ο chef του ζιράφ, Παναγιώτης Βασιλάτος. Η συνεργασία τους αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ως διακεκριμένος sommelier και ιδιοκτήτης του ζιράφ, μαζί με την ομάδα του στη σάλα, θα είναι εκεί για να προτείνουν τους ιδανικούς συνδυασμούς κρασιών. Για κάθε πιάτο της Βαλέριας, θα υπάρχουν μοναδικές wine pairing επιλογές, αναδεικνύοντας τις γεύσεις και προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Πληροφορίες και κρατήσεις

Για όσους επιθυμούν να ζήσουν αυτή τη μοναδική γαστρονομική βραδιά στο ζιράφ wine bar, παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες για κρατήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι επισκέπτες μπορούν να καλέσουν στο 2103605349 ή να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://shorturl.at/VDn9C. Η εκδήλωση υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεύσεων και αρωμάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta