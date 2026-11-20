Οι Fundracar, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής, ετοιμάζονται να γιορτάσουν 15 χρόνια από την κυκλοφορία του δίσκου-σταθμού τους, «Πλακώσου». Η επετειακή αυτή συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club. Το συγκρότημα καλεί το κοινό να «πλακωθεί» στα σύμφωνα και τα φωνήεντα, σε μια βραδιά που υπόσχεται να είναι ένας «μουσικός ανεμοστρόβιλος».

Δεκαπέντε χρόνια «Πλακώσου»

Οι Fundracar τιμούν την επέτειο των 15 ετών από την κυκλοφορία του δίσκου τους «Πλακώσου», ο οποίος χαρακτηρίζεται ως δίσκος-σταθμός στην πορεία τους. Η επετειακή αυτή εκδήλωση αποτελεί μια πρόσκληση για το κοινό να «πλακωθεί» στα σύμφωνα και τα φωνήεντα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η συναυλία απευθύνεται σε «νοσταλγούς και νοσταλγικούς», αλλά και σε όσους είναι «παλιακοί αλλά σταθερά εκεί: στο τώρα, στο μετά και στο όταν». Το συγκρότημα υπόσχεται μια εμπειρία που συνδυάζει την «παράνοια αναλογική σε παραίσθηση ψηφιακή», όπως περιγράφεται στο δελτίο Τύπου.

Η επετειακή συναυλία στο Fuzz Live Music Club

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, η σκηνή του Fuzz Live Music Club θα φιλοξενήσει τους Fundracar, οι οποίοι θα την «κάνουν οικόπεδο» με την παρουσία τους. Η ώρα για αυτή τη μοναδική εκδήλωση έχει φτάσει, όπως τονίζεται από το συγκρότημα.

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 5 Δεκεμβρίου, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια μοναδική εμπειρία και να γίνει μέρος της μάζας, όπως τότε στο 2+11, νιώθοντας να διχάζεται σε χιλιάδες πλευρές.

Ο ήχος και η φιλοσοφία των Fundracar

Η μουσική των Fundracar περιγράφεται ως ένας «μουσικός ανεμοστρόβιλος», που ενσωματώνει στοιχεία πανκ και psych ρέγκε. Το συγκρότημα καλεί το κοινό να βάλει «την Ανδρομέδα και τη Γη στο πικ απ», να πάρει «ένα χαμόγελο να σκρατσάρει» και την «αιώνια λιακάδα-τρέλα των Βαλκανίων».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι Fundracar λειτουργούν ως «προφήτες στιγμών που επαναλαμβάνονται για πάντα στον χρόνο», αναζητώντας «στη νύχτα κάτι ιερό: μια αίσθηση». Η φιλοσοφία τους εκφράζεται μέσα από την ιδέα ότι «όλα είναι ζωντανά, πιθανά, αληθινά και ψεύτικα, πεθαμένα, πιθανά», με την πεποίθηση πως «τίποτα δεν πεθαίνει και τίποτα δεν μένει».

Το συγκρότημα προτρέπει το κοινό να είναι «εγκρατής και να τα θες όλα», να ζει «στην αντίφαση πάνω από την επίφαση και κάτω από τη γεμάτη οξυγόνο φάση», παίρνοντας «βαθιές αναπνοές, νέες πνοές κάθε φορά» και έχοντας «ένα βιβλίο να μένει πάντα ανοιχτό».

Μηνύματα και προβληματισμοί της εποχής

Οι Fundracar, μέσα από την καλλιτεχνική τους έκφραση, θίγουν σύγχρονα ζητήματα και προβληματισμούς. Αναφέρονται σε θέματα όπως οι «μπάτσοι και ναρκωτικά», διερωτώμενοι αν πλέον φορούν «αλεξίσφαιρα νανογιλέκα». Επίσης, σχολιάζουν την επίδραση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας λόγο για «Μυαλά GtP» και «όλα τα ρόδινα όνειρα που κάνουν κουπί χωρίς να βγαίνει τίποτα».

Το συγκρότημα δηλώνει ότι στήνει «μια τελετή για τις τελευταίες στιγμές της φυσικής ηλιθιότητας», χρησιμοποιώντας «αυθάδη γλωσσικά μοντέλα». Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει μια «υπερ-αστική υπευθυνότητα και πνευματική ανευθυνότητα» στον «πόλεμο των άστρων», όπως περιγράφεται στο δελτίο Τύπου.

Οι Fundracar παρουσιάζονται ως «γιατροί των τρελών», προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στην πραγματικότητα, όπου «όταν χαμηλώνει ο φωτισμός, όπως τότε στο 2+11, νιώθεις να διχάζεσαι σε χιλιάδες πλευρές» και γίνεσαι «μέρος της μάζας», χωρίς να είσαι «ούτε αριθμός, ούτε αστυνόμος».

Πρόσκληση για μια μοναδική εμπειρία

Η πρόσκληση προς το κοινό είναι σαφής: να αφήσει το «χαζοκούτι», το οποίο «πλέον αδυνάτισε και έγινε ακόμα πιο χαζό», και να πιάσει δίσκους, cd ή ψηφιακές λίστες, προετοιμαζόμενο για το live. Το συγκρότημα καλεί τους φίλους του να βάλουν το εισιτήριο του λεωφορείου στην «κωλότσεπη» και να πάνε στη συναυλία, για να «γουστάρουν, να τριπάρουν, να βρουν την ευλ».

Η βραδιά υπόσχεται να είναι μια εμπειρία όπου «όλα είναι ζωντανά, πιθανά, αληθινά και ψεύτικα, πεθαμένα, πιθανά», με το συγκρότημα να δηλώνει ότι «τίποτα δεν πεθαίνει και τίποτα δεν μένει». Η ώρα έφτασε για να «πλακωθεί» το κοινό στα «σούξου μούξου μανταλάκια, κορδελάκια» και να ζήσει τη μοναδική ατμόσφαιρα των Fundracar.

Με πληροφορίες από: Gazzetta