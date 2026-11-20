Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ετοιμάζεται να υποδεχθεί τις γιορτές με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Από τις 6 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, ο χώρος θα μεταμορφωθεί σε έναν τόπο γεμάτο μουσική, χορό και φαντασία, προσφέροντας μια σειρά από παραστάσεις και δράσεις. Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μεγάλο διεθνές μπαλέτο, μια ολοκαίνουργια περιπέτεια του Καραγκιόζη στον Βόρειο Πόλο, όπερα, μουσική εποχής, οικογενειακές δράσεις, καθώς και δύο λαμπερές πρωτοχρονιάτικες συναυλίες.

Η επιστροφή του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας της Οδησσού

Στο επίκεντρο του χορευτικού κεφαλαίου των γιορτών βρίσκεται η επιστροφή του Μπαλέτου της Εθνικής Όπερας της Οδησσού. Ο θίασος, με πλούσια παράδοση που χρονολογείται από το 1810 και χορευτές διεθνούς φήμης, θα παρουσιάσει δύο ξεχωριστές παραγωγές. Οι παραστάσεις αποτελούν συμπαραγωγή του Christmas Theatre και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή των Κορυφαίων, των Σολίστ και του Corps de Ballet του θιάσου.

Διπλό πρόγραμμα με «Les Sylphides» και «Paquita Grand Pas»

Στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου, στις 20:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα διπλό χορευτικό πρόγραμμα. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις «Les Sylphides», ένα εκλεπτυσμένο δείγμα νεορομαντικού μπαλέτου των αρχών του 20ού αιώνα, σε μουσική του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο μεγάλος χορογράφος και μεταρρυθμιστής του χορού, Μιχαήλ Φοκίν, αναβιώνει με σεβασμό τις παραδόσεις του ρομαντισμού, επιδιώκοντας να επιστρέψει τον συμβατικό μπαλετικό χορό στην υψηλότερη εξέλιξή του.

Στο ίδιο πρόγραμμα ακολουθεί το «Paquita Grand Pas» του Λούντβιχ Μίνκους, με χορογραφία του Μαριούς Πετιπά. Η παράσταση βασίζεται στη νουβέλα του Θερβάντες «La Gitanilla» και αποτελεί έναν ιστορικό θησαυρό που διατηρεί αναλλοίωτη την αυθεντικότητα και τη μεγαλοπρέπεια του κλασικού μπαλέτου του 19ου αιώνα. Είναι επίσης ένας φόρος τιμής μιας νέας γενιάς χορευτών στην αισθητική ενός από τους κορυφαίους μαστόρους του κλασικού ύφους.

Ο «Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» για όλη την οικογένεια

Από τις 18 έως τις 30 Δεκεμβρίου, το Μέγαρο θα φιλοξενήσει το μπαλέτο «Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», μια παράσταση σε δύο πράξεις βασισμένη στο διάσημο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν. Αυτή η παραγωγή υπόσχεται ένα ταξίδι για όλη την οικογένεια, ζωντανεύοντας την ιστορία του εκκεντρικού Άγγλου αριστοκράτη Φιλέα Φογκ. Ο Φογκ στοιχηματίζει 20.000 λίρες με τα μέλη της λέσχης του ότι μπορεί να ολοκληρώσει τον γύρο του κόσμου σε μόλις ογδόντα ημέρες.

Μαζί με τον πιστό υπηρέτη του, τον Πασπαρτού, ο Φιλέας Φογκ διασχίζει τον πλανήτη χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο, από τρένα και ατμόπλοια έως ελέφαντες και ιστιοφόρα έλκηθρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ένας μυστικός ντετέκτιβ τον παρακολουθεί αδιάλειπτα, υποπτευόμενος ότι ο Φογκ εμπλέκεται σε μια μεγάλη ληστεία τράπεζας του Λονδίνου.

Η παράσταση ζωντανεύει αυτή τη διαχρονική ιστορία φιλίας, αξιοπρέπειας και ανακάλυψης διαφορετικών πολιτισμών, με επιβλητική χορογραφία, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, καθώς και τη συμμετοχή των κορυφαίων σολίστ του θιάσου. Τη μουσική υπογράφει ο Ivan Nebesny, τη χορογραφία και τη σκηνοθεσία οι Harry Sevoyan και Olesya Shlyakhtych, τα σκηνικά ο Andriy Zlobin, τα κοστούμια ο Sergey Vasilyev και τον σχεδιασμό video art ο Evgeniy Faraponov.

Άλλες γιορτινές εκδηλώσεις

Πέρα από τις παραστάσεις μπαλέτου, το εορταστικό πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών περιλαμβάνει και άλλες εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ολοκαίνουργια περιπέτεια του Καραγκιόζη, ο οποίος αυτή τη φορά ταξιδεύει στον Βόρειο Πόλο. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις όπερας και μουσικής εποχής, προσφέροντας μια ποικιλία ακουσμάτων.

Τις γιορτές θα συμπληρώσουν και ειδικές οικογενειακές δράσεις, σχεδιασμένες να προσφέρουν ψυχαγωγία και εκπαιδευτικές εμπειρίες στους μικρούς και μεγάλους φίλους του Μεγάρου. Η εορταστική περίοδος θα κορυφωθεί με δύο λαμπερές πρωτοχρονιάτικες συναυλίες, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο τις εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki