Ο Γούντι Άλεν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 51ης ταινίας του στην ισπανική πρωτεύουσα, τη Μαδρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου. Η παραγωγή διήρκεσε συνολικά έξι εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 35 διαφορετικές τοποθεσίες εντός της πόλης.

Η νέα αυτή κινηματογραφική δουλειά του Αμερικανού δημιουργού σηματοδοτεί την επιστροφή του στην Ισπανία για τρίτη φορά, με την ταινία να χαρακτηρίζεται ως μια σύγχρονη κωμωδία. Το στάδιο του μοντάζ και της επεξεργασίας της ταινίας θα λάβει χώρα τόσο στη Μαδρίτη όσο και στη Νέα Υόρκη.

Η παραγωγή στην ισπανική πρωτεύουσα

Τα γυρίσματα της 51ης ταινίας του Γούντι Άλεν διήρκεσαν έξι εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων η ομάδα παραγωγής χρησιμοποίησε πάνω από 35 διαφορετικά σημεία της Μαδρίτης. Για τη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Άλεν συνεργάστηκε με τον Χοσέ Λουίς Αλκάινε, ο οποίος είναι επί χρόνια συνεργάτης του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία θα είναι κυρίως αγγλόφωνη, διατηρώντας έτσι ένα χαρακτηριστικό που συναντάται συχνά στις διεθνείς παραγωγές του σκηνοθέτη. Η επιλογή της Μαδρίτης ως κύριου τόπου γυρισμάτων προσέφερε ποικιλία σκηνικών για την εξέλιξη της ιστορίας.

Το καστ της νέας ταινίας

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της νέας αυτής παραγωγής συναντάμε ένα διεθνές καστ ηθοποιών. Συγκεκριμένα, στην ταινία συμμετέχουν οι Τζεμάιμα Κέρκι, Μάρτον Τσόκας, Τζέικομπ Όφτερμπρο, Πίτερ Βάιβς και Αλέξι Γουάσερ.

Οι ηθοποιοί αυτοί ανέλαβαν να ζωντανέψουν τους χαρακτήρες της σύγχρονης κωμωδίας που έγραψε και σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Γούντι Άλεν. Η επιλογή τους συνάδει με το διεθνές προφίλ της παραγωγής και την αγγλόφωνη φύση της ταινίας.

Προηγούμενες συνεργασίες με την Ισπανία

Η τρέχουσα παραγωγή στη Μαδρίτη αποτελεί την τρίτη φορά που ο Αμερικανός δημιουργός επιλέγει την Ισπανία για τα γυρίσματα ταινίας του. Προηγήθηκαν οι επιτυχημένες παραγωγές «Vicky Cristina Barcelona» το 2008 και «Rifkin’s Festival» το 2020.

Την ταινία «Rifkin’s Festival» ο ίδιος ο Γούντι Άλεν την είχε περιγράψει ως «μια κωμωδία με ρομαντισμό, ίντριγκα και απιστία». Οι προηγούμενες αυτές εμπειρίες στην Ισπανία φαίνεται να έχουν επηρεάσει θετικά την επιλογή της χώρας και για την 51η του ταινία.

Ο προσωρινός τίτλος και η μελλοντική επεξεργασία

Προς το παρόν, η νέα ταινία του Γούντι Άλεν δεν έχει λάβει επίσημο τίτλο. Ωστόσο, χρησιμοποιείται ο προσωρινός τίτλος «WASP 2026» για τις ανάγκες της παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λέξη «Μαδρίτη» θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική ονομασία της ταινίας. Αυτό οφείλεται σε όρους που έχουν τεθεί λόγω της δημόσιας χρηματοδότησης που έλαβε η παραγωγή. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η ταινία εισέρχεται στο στάδιο του μοντάζ και της επεξεργασίας, το οποίο θα μοιραστεί μεταξύ Μαδρίτης και Νέας Υόρκης.

Προσωπικές στιγμές και η καριέρα του σκηνοθέτη

Παράλληλα με τα γυρίσματα, η κόρη του Γούντι Άλεν, Μπεσέτ, μοιράστηκε μια σπάνια οικογενειακή στιγμή από τη Μαδρίτη μέσω ανάρτησής της στο Instagram. Η 27χρονη πόζαρε μαζί με τους γονείς της, απολαμβάνοντας ένα δείπνο με θαλασσινά στην ισπανική πρωτεύουσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Μπεσέτ Άλεν έγραψε χαρακτηριστικά «Μπορείς να καταναλώσεις πολλά σε μια εβδομάδα», συνοδεύοντας το κείμενο με εικόνες από έργα τέχνης και γεύματα της παραμονής τους. Ο Γούντι Άλεν, ο οποίος γίνεται 91 ετών στις 30 Νοεμβρίου, μετρά πλέον 51 ταινίες στο ενεργητικό του, έναν αριθμό-ρεκόρ που υπογραμμίζει την τεράστια προσφορά του στην έβδομη τέχνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki