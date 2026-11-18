Ο Παναθηναϊκός έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από την Ιταλία, γνωρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη EuroLeague από τη Βίρτους Μπολόνια με 84-79. Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε τους «πράσινους» στην υποχώρηση από την κορυφή της βαθμολογίας, με την ομάδα να βρίσκεται πλέον στο 8-4. Η ήττα αυτή ανέδειξε για ακόμη μία φορά τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα στη φετινή σεζόν, ειδικά στη ρακέτα.

Η δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην Euroleague

Η αναμέτρηση στην Ιταλία σηματοδότησε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Παναθηναϊκό στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το τελικό σκορ 84-79 υπέρ της Βίρτους Μπολόνια διαμόρφωσε μια νέα κατάσταση στη βαθμολογία, με τους «πράσινους» να χάνουν έδαφος από την κορυφή.

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα εμφανίζονται ιδιαίτερα έντονα όταν αγωνίζεται μακριά από την έδρα της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να επιβάλει τον ρυθμό του και να διατηρήσει τη σταθερότητά του, κάτι που φάνηκε και στην αναμέτρηση με τη Βίρτους.

Η κυριαρχία των ψηλών της Βίρτους

Η αναμέτρηση στην Ιταλία δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, καθώς οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το σημείο που έκρινε σε μεγάλο βαθμό την αναμέτρηση ήταν η αδυναμία του Παναθηναϊκού να προστατεύσει το καλάθι του, καθώς οι ψηλοί της Βίρτους, με προεξάρχοντες τους Ντιαρά και Ντιουφ, έκαναν ό,τι ήθελαν στο ζωγραφιστό.

Οι Αλιού Ντιαρά και Μουχάμετ Ντιούφ είχαν από 15 πόντους ο καθένας, δείχνοντας την κυριαρχία τους. Ο Ντιαρά μάζεψε 9 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 5 ήταν επιθετικά, ενώ ο Ντιούφ πήρε 7 ριμπάουντ, με τα 5 να είναι επίσης επιθετικά.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την αδυναμία των «πρασίνων» στη ρακέτα, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην έχει ψηλούς και να αποτελεί εύκολη λεία για τα αντίπαλα σέντερ.

Τα αμυντικά ριμπάουντ και η ψυχολογία

Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ των γηπεδούχων, έναντι μόλις 10 των «πρασίνων», έδωσαν στη Βίρτους αμέτρητες δεύτερες ευκαιρίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ροκανίζεται η ψυχολογία και η ενέργεια της ελληνικής άμυνας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έβγαζε μια καλή άμυνα, έχανε το ριμπάουντ, επιτρέποντας στη Βίρτους να παραμένει ζωντανή στις επιθέσεις της και τελικά να χτίζει μομέντουμ. Οι «πράσινοι» πληγώθηκαν από τα αμυντικά ριμπάουντ, κάτι που στο τέλος τους στοίχισε ακριβά.

Ζητήματα δημιουργίας από την περιφέρεια

Στα αρνητικά της εμφάνισης του Παναθηναϊκού συγκαταλέγεται και η έλλειψη δημιουργίας. Μόνο ο Κώστας Σλούκας είναι καθαρός πόιντ γκαρντ στην ομάδα, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Οι Φρανσίσκο και Ναν, αν και διαθέτουν επιθετικό ταλέντο, τείνουν να κάνουν εύκολα το λάθος, καθώς έχουν στον νου τους πρώτα να σκοράρουν και μετά να πασάρουν. Αυτή η προσέγγιση επηρεάζει την ορθολογική δημιουργία από την περιφέρεια.

Δομικά προβλήματα σε απαιτητικές έδρες

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει αναμφίβολα ποιότητα στο ρόστερ του, ωστόσο, τα δομικά προβλήματα παραμένουν. Χωρίς την απαιτούμενη σκληράδα στη ρακέτα, τον ουσιαστικό έλεγχο των ριμπάουντ και μια πιο ορθολογική δημιουργία από την περιφέρεια, η ομάδα θα δυσκολεύεται σημαντικά να επιβιώσει σε απαιτητικές έδρες της EuroLeague, όπου η πίεση είναι μεγάλη και οι λεπτομέρειες κρίνουν το αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Newsit