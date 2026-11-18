Το τελευταίο αντίο στον 44χρονο πυροσβέστη στο Περιστέρι – Απολογούνται μητέρα και κόρες για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ζεφύρι. Την ίδια ημέρα, στο Περιστέρι, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Η απολογία της μητέρας και των κορών

Η 34χρονη μητέρα και οι δύο κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εκεί, ο δικηγόρος τους ζήτησε προθεσμία μίας ημέρας προκειμένου να απολογηθούν, ώστε να λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων της δικογραφίας.

Οι τρεις γυναίκες συνελήφθησαν καθώς παραδέχθηκαν ότι έριξαν στάχτες στο κλιμακοστάσιο ενός κτιρίου, όπου υπήρχαν σκουπίδια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Σήμερα αναμένεται η απολογία τους ενώπιον του ανακριτή.

Η αναζήτηση του πατέρα

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην υπόθεση της πυρκαγιάς, εξακολουθεί να αναζητείται ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 44χρονος θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που πετούσαν υπολείμματα από στάχτες στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Από αυτά τα υπολείμματα φέρεται να προκλήθηκε η φονική πυρκαγιά, η οποία οδήγησε στον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Το «τελευταίο αντίο» στον Ηλία Βαλατσό

Σήμερα, στο Περιστέρι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό. Ο άτυχος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου. Νωρίτερα, η νεκρώσιμη πομπή με τη σορό του Ηλία Βαλατσού θα περάσει από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Οι συνάδελφοί του θα αποτίσουν φόρο τιμής με αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων, τηρώντας ενός λεπτού σιγή.

Η κηδεία του Γιώργου Ζυμπίδη στη Λεύκη Καστοριάς

Χθες, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη στη Λεύκη Καστοριάς. Ο Γιώργος Ζυμπίδης ήταν ο δεύτερος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση κατάσβεσης στο Ζεφύρι.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεύκη Καστοριάς. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του είχαν συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσουν. Η σορός του έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 11 το πρωί, με το φέρετρο να είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία. Στεφάνια είχαν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο του ναού, ενώ δεκάδες πυροσβέστες βρίσκονταν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του νεαρού συναδέλφου τους.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα και είχε ορκιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ξεκινώντας την επαγγελματική του διαδρομή στο Πυροσβεστικό Σώμα. Χθες, πριν την κηδεία, η σορός του είχε μεταφερθεί στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Εκεί, οι συνάδελφοί του παρατάχθηκαν σε στάση προσοχής, με τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες, αποδίδοντας τις τελευταίες τιμές.

Με πληροφορίες από: Enikos