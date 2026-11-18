Εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένουν την πληρωμή του ετήσιου επιδόματος των 400 ευρώ, καθώς πλησιάζει η ημέρα καταβολής. Παρόλο που η ακριβής ημερομηνία παραμένει αβέβαιη, οι πληροφορίες συγκλίνουν σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Ένα σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι ότι οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Ημερομηνίες καταβολής του επιδόματος

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίδομα των 400 ευρώ αναμένεται να πληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με στόχο τα χρήματα να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από το τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ενίσχυση θα δοθεί κοντά στις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου. Μάλιστα, αναφέρεται πως η πληρωμή θα γίνει μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, αν και χθες σενάρια έκαναν λόγο για καταβολή ακόμα και στις 20 του μήνα, κάτι που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Αυτόματη καταβολή χωρίς αίτηση

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αφορούν το επίδομα των 400 ευρώ είναι ότι οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν καμία αίτηση για να το λάβουν. Η διαδικασία καταβολής έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλή και άμεση για τους συνταξιούχους.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται επίσκεψη σε κάποια υπηρεσία, ούτε η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία για όλους τους δικαιούχους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr