Οι αιτήσεις για τα vouchers παιδικών σταθμών, τα οποία αφορούν βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρίσκονται σε εξέλιξη από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Φέτος, τα ποσά του προγράμματος είναι ενισχυμένα, προσφέροντας μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είχε ανακοινώσει προ ημερών ότι η αξία των vouchers αυξάνεται κατά 10%, ενώ παράλληλα ανεβαίνουν και τα εισοδηματικά όρια. Μια σημαντική αλλαγή είναι επίσης η κατάργηση του εισοδηματικού περιορισμού για τα vouchers μειωμένης αξίας που αφορούν τρίτεκνες οικογένειες.

Αυξημένα ποσά και εισοδηματικά όρια

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα εισοδηματικά όρια για τα vouchers πλήρους και μειωμένης αξίας αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες οικογένειες θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, στις τρίτεκνες οικογένειες παρέχεται πλέον η δυνατότητα λήψης voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, μια πρόβλεψη που ήδη ίσχυε για τις πολύτεκνες. Το υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη πρόσκληση, με στόχο την ένταξη ακόμη περισσότερων οικογενειών.

Δηλώσεις της υπουργού

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε πως «Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη στήριξη για τις οικογένειες με παιδιά. Αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ανεβάζουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια και καταργούμε τον εισοδηματικό περιορισμό για τα vouchers μειωμένης αξίας των τρίτεκνων οικογενειών».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «Κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε περισσότεροι γονείς να έχουν πρόσβαση στην προσχολική φροντίδα, να μπορούν να εργάζονται και να οργανώνουν καλύτερα την καθημερινότητά τους. Στηρίζουμε ιδιαίτερα τις οικογένειες που μεγαλώνουν τρία ή περισσότερα παιδιά, γιατί γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες τους είναι αυξημένες και θέλουμε να τους δίνουμε περισσότερες δυνατότητες».

Αναλυτικά οι αυξήσεις

Η αύξηση κατά 10% εφαρμόζεται τόσο στα vouchers πλήρους αξίας όσο και στα vouchers μειωμένης αξίας, καλύπτοντας όλες τις προβλεπόμενες κατηγορίες βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Ενδεικτικά, για μια βρεφική θέση με σίτιση, το ποσό αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ.

Για μια νηπιακή θέση με σίτιση, το ποσό ανεβαίνει από 2.612 σε 2.873 ευρώ. Αντίστοιχα, η αξία του voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Αυτόματη εφαρμογή και νέα κριτήρια

Η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης από τους δικαιούχους. Επιπλέον, τα vouchers μειωμένης αξίας που έχουν ήδη εκδοθεί μετατρέπονται αυτοδίκαια σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Στα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά ανεβαίνει από 35.000 σε 37.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, καταργείται το όριο των 38.000 ευρώ που ίσχυε για τις τρίτεκνες οικογένειες, επιτρέποντάς τους να διεκδικήσουν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, όπως ήδη ισχύει για τις πολύτεκνες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr