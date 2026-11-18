Οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς ιρανικά δίκτυα τρομοκρατίας έχουν συμπεριλάβει την Ελλάδα στους στόχους τους, επιχειρώντας να «εξάγουν» τρομοκρατία. Αυτή η ανησυχία των ελληνικών αρχών ασφαλείας υφίσταται εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις τους.

Η αυξημένη επιφυλακή της ΕΥΠ

Η ΕΥΠ έχει θέσει στο μικροσκόπιό της ιρανικά δίκτυα, καθώς και την επιχείρηση «Υάκινθος», εν μέσω συλλήψεων που σχετίζονται με σχεδιαζόμενη επίθεση στην Ελλάδα. Οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, καθώς η απειλή της τρομοκρατίας από το Ιράν θεωρείται υπαρκτή και ενεργή.

Η ανησυχία των στελεχών της ΕΥΠ εντοπίζεται στην προσπάθεια αυτών των δικτύων να επεκτείνουν τη δράση τους και σε ελληνικό έδαφος, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα λειτουργίας.

Το modus operandi των ιρανικών δικτύων

Το επιχειρησιακό μοντέλο που παρατηρούν τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι πανομοιότυπο σε διάφορες περιπτώσεις. Ιρανοί, οι οποίοι διαθέτουν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, προσπαθούν να στρατολογήσουν κακοποιούς ή άτομα που χαρακτηρίζονται ως «ευκόλως χειραγωγήσιμα».

Το βασικό δέλεαρ για τη στρατολόγηση αυτών των ατόμων είναι τα χρήματα. Μέσω αυτής της μεθόδου, τα ιρανικά δίκτυα επιδιώκουν να δημιουργήσουν πυρήνες δράσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η μυστική επιχείρηση «Υάκινθος»

Τον Μάρτιο του 2023, η ΕΥΠ πραγματοποίησε μια μυστική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Υάκινθος». Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, η ΕΥΠ αποκάλυψε ένα τρομοκρατικό δίκτυο που αποπειράθηκε να αναπτυχθεί στην Αθήνα. Το δίκτυο αυτό αποτελούνταν από Πακιστανούς, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως «επιχειρησιακοί».

Ο «εγκέφαλος» του συγκεκριμένου δικτύου βρισκόταν στο Ιράν και φερόταν στο παρελθόν να έχει απασχολήσει τις αρχές για δολοφονίες και απαγωγές. Η ΕΥΠ εντόπισε μηνύματα στα οποία ο «εγκέφαλος» διαβεβαίωνε τους δύο Πακιστανούς που είχε στρατολογήσει στην Ελλάδα ότι θα τους εξασφάλιζε τη φυγάδευσή τους στο Ιράν μετά την πραγματοποίηση του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Αθήνα.

Για να τους δελεάσει περαιτέρω, τους υποσχόταν ότι θα τους αποκαταστήσει οικονομικά, ανοίγοντάς τους εστιατόριο στο Ιράν. Μετά τη σύλληψη των δύο Πακιστανών, ο ένας από αυτούς φέρεται να ομολόγησε κατά την ανάκρισή του ότι ο 30χρονος «εγκέφαλος» από το Ιράν ήταν αυτός που θα τους πλήρωνε και αυτός που επέλεξε τον στόχο. Ο στόχος που φέρεται να επέλεξε ήταν ένα εστιατόριο-συναγωγή στου Ψυρρή, καθώς δεν διέθετε φύλαξη και βρισκόταν σε ένα εξαιρετικά πολυσύχναστο σημείο στην «καρδιά» της ελληνικής πρωτεύουσας. Από την ανάλυση του προφίλ των δύο Πακιστανών προέκυψε ότι επιλέχθηκαν επειδή ήταν άτομα «ευκόλως χειραγωγήσιμα».

Κοινά χαρακτηριστικά και άλλες υποθέσεις

Η επιχείρηση «Υάκινθος» παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες, η οποία αφορά σχέδιο τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ελλάδα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι «εγκέφαλοι» βρίσκονται στο Ιράν, οι εκτελεστές ήταν «νοικιαζόμενοι» και ο στόχος ήταν ισραηλινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, τα τελευταία τρία χρόνια έχει λάβει χώρα μια σειρά από επιχειρήσεις για τον εντοπισμό αλλοδαπών που φέρονται να κατασκόπευαν στη χώρα μας υπέρ του Ιράν. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, η συλλογή πληροφοριών σχετιζόταν και με βάσεις του ΝΑΤΟ.

Διεθνής συνεργασία και πρόσφατες συλλήψεις

Η ΕΥΠ συνεργάζεται στενά με μυστικές υπηρεσίες δυτικών χωρών, προκειμένου να λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τη δράση ιρανικών δικτύων που επιχειρούν να απλώσουν τα «δίχτυα» τους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτή η συνεργασία κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διασυνοριακής απειλής.

Στην υπόθεση με τις πέντε συλλήψεις Σκοπιανών, οι οποίες έγιναν γνωστές χθες και αφορούσαν επικείμενο χτύπημα επί ελληνικού εδάφους, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έδωσαν δύο διαφορετικές εκδοχές για τον στόχο τους, γεγονός που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis