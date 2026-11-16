Το «The Dreamers» του Κωνσταντίνου Ρήγου ολοκληρώνει τις παραστάσεις του στο Σύγχρονο Θέατρο

Το θεατρικό έργο «The Dreamers», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου, φτάνει στο τέλος του κύκλου των παραστάσεών του στο Σύγχρονο Θέατρο. Οι τελευταίες ευκαιρίες για το κοινό να παρακολουθήσει την παράσταση είναι έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Το έργο μεταφέρει τους θεατές στο Παρίσι του Μάη του ’68, μια εποχή όπου οι δρόμοι γέμιζαν συνθήματα και μια γενιά διεκδικούσε το δικαίωμα στην απεριόριστη ονειροπόληση.

Το Παρίσι του ’68 και η ιδιωτική ουτοπία

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Παρίσι του 1968, μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Ο Αμερικανός Μάθιου φτάνει στη γαλλική πρωτεύουσα με σκοπό να βελτιώσει τα γαλλικά του. Εκεί, γνωρίζει τα δίδυμα αδέλφια Τεό και Ιζαμπέλ, με τους οποίους μοιράζεται μια σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση στον κινηματογράφο.

Ενώ η Γαλλία φλέγεται από την εξέγερση του Μάη, με τους δρόμους να γεμίζουν διαδηλωτές, οδοφράγματα και πολιτικά συνθήματα, οι τρεις νέοι επιλέγουν να ζήσουν μέσα σε μια δική τους, ιδιωτική ουτοπία. Αυτή η ουτοπία ορίζεται από τον πόθο, το σινεμά και ένα επικίνδυνο παιχνίδι έρωτα και εξουσίας. Η απομόνωσή τους διαρκεί μέχρι τη στιγμή που η Ιστορία θα χτυπήσει την πόρτα τους, αναγκάζοντάς τους να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα.

Από το μυθιστόρημα στην οθόνη και τη σκηνή

Το έργο «The Dreamers» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Gilbert Adair, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Η θεατρική διασκευή υπογράφεται από τον Tom Kinninmont και αποτελεί ταυτόχρονα μια ερωτική ιστορία, ένα δράμα ενηλικίωσης, ένα πολιτικό σχόλιο και ένα νοσταλγικό ταξίδι στη Nouvelle Vague.

Η παράσταση είναι γεμάτη αναφορές σε εμβληματικές μορφές της κινηματογραφικής ιστορίας. Εξερευνά τη δύναμη των εικόνων να διαμορφώνουν τον τρόπο που υπάρχουμε μέσα στον κόσμο, αλλά και την αδυναμία της φαντασίας να προστατεύσει τους ανθρώπους από την αδυσώπητη πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος συναντά επί σκηνής το ιδιαίτερο σύμπαν των Dreamers, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για απόδραση και την αναπόφευκτη συνάντηση με την πραγματικότητα.

Οι συντελεστές και οι ερμηνείες

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους των δίδυμων αδελφών, Ιζαμπέλ και Τεό, εμφανίζονται η πρωτοεμφανιζόμενη Ινώ Αθανασιάδου και ο Βασίλης Μπούτσικος, ο οποίος είναι ο νικητής του φετινού Βραβείου Χορν. Τον ρόλο του Μάθιου ερμηνεύει ο Νικόλας Χαλκιαδάκης.

Η δημιουργική ομάδα της παράστασης περιλαμβάνει την Έρι Κύργια στη μετάφραση, τον Ted Reglkis στη μουσική, τη Νατάσα Δημητρίου στα κοστούμια και τον Χρήστο Τζιόγκα στους φωτισμούς. Οι βιντεοπροβολές είναι του Βασίλη Κεχαγιά, ενώ βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Άγγελος Παναγόπουλος. Τη διεύθυνση παραγωγής έχει ο Αλέξανδρος Ζώης, με βοηθό παραγωγής την Αλεξάνδρα Τσιμιδάκη. Τον σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας επιμελήθηκε ο Θωμάς Παλιβός.

Ένας ύμνος στον έρωτα και την επανάσταση

Η παράσταση αποτελεί έναν ύμνο στον έρωτα, τη νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Μιλάει για όλα όσα οι άνθρωποι τόλμησαν να ονειρευτούν και για όσα δεν έπαψαν ποτέ να διεκδικούν. Το μήνυμα «Soyez réalistes, demandez l'impossible» (Να είστε ρεαλιστές, απαιτήστε το αδύνατο) συνοψίζει το πνεύμα της εποχής και του έργου.

Το ταξίδι των Dreamers στο Σύγχρονο Θέατρο ολοκληρώνεται οριστικά στις 29 Νοεμβρίου, προσφέροντας μια τελευταία ευκαιρία στο κοινό να βιώσει αυτή τη μοναδική θεατρική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta