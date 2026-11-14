Πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας τον Νοέμβριο στο Vodafone TV

Ο Νοέμβριος εμπλουτίζει το πρόγραμμα του Vodafone TV με ακόμα περισσότερη ψυχαγωγία, φέρνοντας νέες πρεμιέρες και δημοφιλές περιεχόμενο από μεγάλα στούντιο. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έντονη αθλητική δράση, συναρπαστικές σειρές, αλλά και μαγευτικές κινηματογραφικές επιλογές για όλη την οικογένεια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανές μεταδόσεις αγώνων μπάσκετ, την πολυαναμενόμενη επιστροφή επιτυχημένων σειρών, καθώς και ειδικά αφιερώματα που υπόσχονται ατελείωτες ώρες θέασης.

Αθλητική δράση και οικογενειακές στιγμές

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αγώνες του NBA για τη σεζόν 2026/27, οι οποίοι μεταδίδονται ζωντανά στο ESPN, εντός του Disney+. Οι αναμετρήσεις υπόσχονται αγωνία και συγκινήσεις, με ένα παιχνίδι να ξεχωρίζει ιδιαίτερα.

Στις 19 Νοεμβρίου, οι Miami Heat θα αναμετρηθούν με τους Milwaukee Bucks, δίνοντας την ευκαιρία στους θεατές να δουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αντιμετωπίζει την παλιά του ομάδα. Παράλληλα, για τους λάτρεις των οικογενειακών βραδιών, η live action ταινία της Disney, «Βαϊάνα», αποτελεί μια ιδανική επιλογή για movie night στο Vodafone TV.

Νέες σειρές και πρεμιέρες στο HBO Max

Το HBO Max εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με νέους κύκλους αγαπημένων σειρών και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Συγκεκριμένα, έρχεται ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος της σειράς εποχής «The Gilded Age», προσφέροντας το φινάλε της βραβευμένης παραγωγής.

Επίσης, θα κάνει πρεμιέρα η ταινία «The End of Oak Street», με πρωταγωνιστές την Αν Χάθαγουεϊ και τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, αμέσως μετά την κινηματογραφική της προβολή. Στο ίδιο πλαίσιο, οι φαν της μαγειρικής θα απολαύσουν την τρίτη σεζόν του «Harry Potter: Wizards of Baking».

Ένα αφιέρωμα στον κόσμο του Χάρι Πότερ

Το Vodafone TV έχει ετοιμάσει ένα ειδικό αφιέρωμα στον πιο διάσημο μάγο στην ιστορία του σινεμά, τον Χάρι Πότερ. Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική του απόβαση στο HBO Max τα Χριστούγεννα, ο Χάρι Πότερ «έρχεται» με όλη τη φιλμογραφία του, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους θεατές.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει επίσης την τριλογία των «Φανταστικών Ζώων», τηλεπαιχνίδια, ντοκιμαντέρ και μαγειρικά shows, προσφέροντας ατελείωτες επιλογές για binge-watching. Αυτή η συλλογή είναι σχεδιασμένη για να συναρπάσει όλους τους φίλους της μαγείας.

Ξεχωριστές κινηματογραφικές επιλογές

Στις κινηματογραφικές επιλογές του Vodafone TV περιλαμβάνεται η «Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ» του Φρανκ Ντάραμποντ. Η ταινία, βασισμένη σε μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ, έχει χαρακτηριστεί ως «η καλύτερη ταινία» κατά το IMDb και διαθέτει τις υπέροχες ερμηνείες του Τιμ Ρόμπινς και του Μόργκαν Φρίμαν.

Επίσης, διαθέσιμη είναι η ταινία «The Prestige», η οποία για μερικούς θεωρείται η «καλύτερη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν», τοποθετημένη ανάμεσα στις δύο πρώτες ταινίες της Τριλογίας του Ιππότη. Η ιστορία ακολουθεί δύο μάγους στο βικτωριανό Λονδίνο, οι οποίοι κουβαλάνε ένα μυστικό και μια τραγωδία, ενώ στην ταινία πρωταγωνιστεί και η Σκάρλετ Γιόχανσον.

Επιστροφή για το «Όλα Επιτρέπονται» με λαμπερούς πρωταγωνιστές

Η πρωτότυπη σειρά του Hulu «Όλα Επιτρέπονται», από τον Ryan Murphy, επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων. Οι δικηγόροι της «Grant, Ronson & Greene» επιστρέφουν για έναν ακόμη κύκλο γεμάτο σκάνδαλα, μυστικά και γόβες στιλέτο, υποσχόμενοι έντονες εξελίξεις.

Καθώς δημιουργούνται νέες συμμαχίες, οι φιλίες δοκιμάζονται, ενώ μια συγκλονιστική αποκάλυψη απειλεί την ύπαρξη της ίδιας της εταιρείας. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka και Cauã Reymond, μαζί με τη Sarah Paulson.

Οι εξελίξεις στο «The Gilded Age»

Σε ό,τι αφορά τον τέταρτο και τελευταίο κύκλο της σειράς «The Gilded Age», η ιστορία μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 1860. Η Μπέρθα Ράσελ συνεχίζει την προσπάθειά της να ανεβεί στα κλιμάκια της υψηλής κοινωνίας, μια πορεία που έχει συνέπειες τόσο για την ίδια όσο και για τους γύρω της, ολοκληρώνοντας την πορεία της βραβευμένης σειράς από το HBO Max.

Με πληροφορίες από: Newsit