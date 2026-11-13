Ο Μαράν αποθέωσε Πήλιο και Μιτάι μετά τη νίκη της Αλβανίας στο Nations League

Ο Ρολάντο Μαράν, ομοσπονδιακός προπονητής της Αλβανίας, στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την οικογένεια της ΑΕΚ, τον Σταύρο Πήλιο και τον Μάριο Μιτάι, στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση της ομάδας του. Η Αλβανία κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 2-0 απέναντι στη Φινλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Ο Ιταλός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εμφανίσεις των παικτών του, υπογραμμίζοντας την ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο.

Η επικράτηση της Αλβανίας στο Nations League

Η εθνική ομάδα της Αλβανίας σημείωσε σημαντική νίκη με 2-0 επί της Φινλανδίας, σε αναμέτρηση για το Nations League. Αυτή η επιτυχία πιστώνεται στον «αρχιτέκτονα» της ομάδας, Ρολάντο Μαράν, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα θέλησε να αναφερθεί σε συγκεκριμένους παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή τους.

Ο Μαράν, ο οποίος είναι γνωστός για την προπονητική του φιλοσοφία, είδε την ομάδα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αγώνα και να φτάνει στην κατάκτηση των τριών βαθμών. Η νίκη αυτή ενισχύει την πορεία της Αλβανίας στη διοργάνωση, με τον προπονητή να επισημαίνει την αξία των ποδοσφαιριστών του.

Οι διακριθέντες από την οικογένεια της ΑΕΚ

Μεταξύ των παικτών που ξεχώρισε ο Ιταλός προπονητής ήταν ο Σταύρος Πήλιος, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός μπακ στην ΑΕΚ, και ο Μάριος Μιτάι, ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από την Ένωση και είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Ο Σταύρος Πήλιος χαρακτηρίστηκε ως βασικό «γρανάζι» του Νίκολιτς, υποδηλώνοντας τη σταθερή του παρουσία και συμβολή στην ομάδα του.

Ο Σταύρος Πήλιος ξεκίνησε ως βασικός στην αναμέτρηση και αγωνίστηκε σε ολόκληρη τη διάρκειά της, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις με την απόδοσή του. Η παρουσία του στο γήπεδο δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς κατά την αποχώρησή του στο 90ό λεπτό, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο. Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αλβανίας εξέφρασε τα καλύτερα λόγια για εκείνον αμέσως μετά τη σέντρα.

Οι δηλώσεις του Ρολάντο Μαράν για τους παίκτες

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το ματς, ο Ρολάντο Μαράν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Σταύρο Πήλιο. Τον συμπεριέλαβε μαζί με τον Χισάι και τον Μάριο Μιτάι, ο οποίος υπήρξε παίκτης του Δικεφάλου, στην ομάδα των ποδοσφαιριστών που ξεχώρισαν για την απόδοσή τους στον αγώνα.

Ο Ιταλός προπονητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν δίνουμε έμφαση μόνο σε έναν σταθερό σχηματισμό, αλλά προσαρμοζόμαστε και στα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Δεν είναι μόνο ο Πήλιος. Και ο Χισάι τα πήγε πολύ καλά, όπως και ο Μιτάι, ο οποίος αγωνίζεται σε διαφορετικό ρόλο από τον συνηθισμένο του, αλλά ανταποκρίνεται εξαιρετικά. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που πραγματοποιούν εμφανίσεις υψηλού επιπέδου».

Η ευελιξία και το υψηλό επίπεδο απόδοσης

Από τις δηλώσεις του Μαράν προκύπτει η έμφαση στην ευελιξία της ομάδας και την ικανότητα των παικτών να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες του αγώνα και στα χαρακτηριστικά των αντιπάλων. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην Αλβανία να αξιοποιεί στο έπακρο το δυναμικό της, ανεξάρτητα από τον αρχικό σχηματισμό.

Ο Μάριος Μιτάι, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε σε έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν που συνηθίζει, έδειξε εξαιρετική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του προπονητή του. Αυτό, μαζί με την εμφάνιση του Πήλιου και του Χισάι, επιβεβαιώνει την εκτίμηση του Μαράν ότι η ομάδα διαθέτει ποδοσφαιριστές ικανούς να πραγματοποιούν εμφανίσεις υψηλού επιπέδου, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον πάγκο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta