Ματίας Σένερτς και Νταϊάν Κρούγκερ ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη για την ταινία «The Writer»

Οι καταξιωμένοι ηθοποιοί Ματίας Σένερτς και Νταϊάν Κρούγκερ πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν ξανά στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά για τη νέα κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο «The Writer». Η ταινία υπόσχεται να μεταφέρει τους θεατές σε έναν κόσμο που σπάνια αποκαλύπτεται, αυτόν της τέχνης του γκράφιτι. Τα γυρίσματα της παραγωγής αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Υόρκη το 2027.

Η νέα συνεργασία των Σένερτς και Κρούγκερ

Η επερχόμενη ταινία «The Writer» σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη κινηματογραφική συνάντηση των δύο βραβευμένων ηθοποιών, Ματίας Σένερτς και Νταϊάν Κρούγκερ. Η προηγούμενη φορά που μοιράστηκαν την οθόνη ήταν στην ταινία «Disorder» της Αλίς Βινοκούρ.

Η ταινία «Disorder» είχε κάνει την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Καννών το 2015, αποσπώντας τότε την προσοχή του κοινού και των κριτικών. Η νέα τους συνεργασία αναμένεται να προσελκύσει εκ νέου το ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ηθοποιοί είναι γνωστοί για τις δυναμικές τους ερμηνείες.

Η υπόθεση της ταινίας «The Writer»

Στην ταινία «The Writer», ο Ματίας Σένερτς αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο ενός βετεράνου θρύλου της σκηνής του νεοϋορκέζικου γκράφιτι. Η ζωή του χαρακτήρα του ανατρέπεται δραματικά όταν ένα έργο του κλέβεται από μια σήραγγα του μετρό στο Παρίσι.

Αυτή η απροσδόκητη κλοπή πυροδοτεί μια πρωτοφανή φρενίτιδα δημοπρασιών στον οίκο Sotheby’s, εκτοξεύοντας τον καλλιτέχνη στο παγκόσμιο προσκήνιο. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή ανοίγει έναν ανελέητο πόλεμο για την κυριαρχία του στον χώρο της τέχνης του γκράφιτι, με απρόβλεπτες συνέπειες για τον πρωταγωνιστή.

Ο σκηνοθέτης και τα γυρίσματα

Πίσω από τις κάμερες της ταινίας «The Writer» θα βρίσκεται ο Ματ Σιρούλνικ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με αυτή την παραγωγή. Ο Σιρούλνικ είναι ήδη γνωστός στον κινηματογραφικό χώρο από το σενάριο της αστυνομικής και χιπ-χοπ ταινίας «Paid In Full», γεγονός που υποδηλώνει την εξοικείωσή του με το αστικό περιβάλλον και τις υποκουλτούρες.

Όπως αναφέρθηκε, τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Υόρκη το 2027. Τις διεθνείς πωλήσεις του πρότζεκτ στην Αμερικανική Αγορά Κινηματογράφου (AFM) έχει αναλάβει η εταιρεία Capstone Global, η οποία διαχειρίζεται την προώθηση της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αυθεντικότητα της τέχνης του γκράφιτι

Για την αυθεντική απόδοση της τέχνης του γκράφιτι στην ταινία, έχει επιστρατευθεί ο Τζόναθαν Άβιλντσεν, ένας καλλιτέχνης με σαράντα χρόνια εμπειρίας στον χώρο. Ο Άβιλντσεν, γιος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Τζον Γκ. Άβιλντσεν, εκτός από την παραγωγή, έχει αναλάβει τη δημιουργία και την καλλιτεχνική επιμέλεια των έργων που θα εμφανιστούν στην ταινία.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Τζόναθαν Άβιλντσεν επιστρατεύει παράλληλα και άλλους καλλιτέχνες του δρόμου, οι οποίοι θα συνεισφέρουν με την εμπειρία και το ταλέντο τους στο εγχείρημα. Ο σκηνοθέτης Ματ Σιρούλνικ δήλωσε σχετικά: «Ως γέννημα-θρέμμα Νεοϋορκέζος, αυτός είναι ένας κόσμος για τον οποίο είχα πάντα ένα έντονο πάθος. Ο Τζόναθαν Άβιλντσεν και ο Ματίας είναι το κλειδί για να αποδοθεί με αυθεντικότητα και η Νταϊάν, είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη».

Η ομάδα παραγωγής

Την παραγωγή της ταινίας «The Writer» υπογράφουν η Μαρίνα Γκράσικ και ο Τζέισον Τέιλορ, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την υλοποίηση του κινηματογραφικού έργου. Η παρουσία τους διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή όλων των σταδίων της παραγωγής, από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση.

Στην εκτελεστική παραγωγή της ταινίας συμμετέχει, μεταξύ άλλων, ο Γκάρι Λουκέσι. Η εμπειρία και η συμβολή της ευρύτερης ομάδας παραγωγής αναμένεται να ενισχύσουν την ποιότητα και την επιτυχία του πρότζεκτ, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία από τον κόσμο του γκράφιτι.

Με πληροφορίες από: Topontiki