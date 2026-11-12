Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού

Ο Σάσα Βεζένκοβ έγραψε με ολόχρυσα γράμματα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού, καθώς ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη στον πίνακα των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στην Euroleague με τα «ερυθρόλευκα». Το ιστορικό επίτευγμα σημειώθηκε από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με την Ντουμπάι BC, αναδεικνύοντας τον Βεζένκοφ ως τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η κορυφαία επίδοση του Σάσα Βεζένκοφ

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC, ο Σάσα Βεζένκοβ μετρούσε συνολικά 3.551 πόντους ως παίκτης του Ολυμπιακού στην Euroleague. Για να περάσει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ, χρειαζόταν μόλις ένα καλάθι, ώστε να αφήσει πίσω του τους 3.552 πόντους που είχε σημειώσει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Σπανούλης, γνωστός ως «Kill Bill», είναι πλέον ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» και είδε τον πρώην παίκτη του να τον ξεπερνά σε αυτή την ιστορική κατηγορία.

Η επίτευξη του ρεκόρ έγινε πραγματικότητα με το πρώτο του καλάθι στον αγώνα, καθιστώντας τον Βεζένκοφ τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague. Αυτή η στιγμή επισφράγισε την πορεία του με την ομάδα, αναδεικνύοντας τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι: Οκτώ χρόνια πριν

Για να αναζητήσουμε το πρώτο καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πρέπει να ταξιδέψουμε οκτώ χρόνια πίσω στον χρόνο. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε στην αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της σεζόν 2018-19, στις 12 Οκτωβρίου 2018. Ήταν ένα παιχνίδι που διεξήχθη στην «Arena Mytishchi» και ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την ρωσική ομάδα Χίμκι.

Εκείνη την περίοδο, προπονητής της Χίμκι ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ είχε περάσει στο παρκέ στο 7ο λεπτό του αγώνα, υπό τις οδηγίες του τότε προπονητή των «ερυθρολεύκων», Ντέιβιντ Μπλατ. Λίγο αργότερα, σημείωσε το παρθενικό του καλάθι με την ομάδα, δίνοντας προβάδισμα 15-17 στον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση στην «Arena Mytishchi» και το αποτέλεσμα

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, στην οποία ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε το πρώτο του καλάθι με τον Ολυμπιακό, έλαβε χώρα στην έδρα της Χίμκι, την «Arena Mytishchi». Το καλάθι του Βεζένκοφ, που έδωσε ένα μικρό προβάδισμα στην ομάδα του, ήταν ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο για τον παίκτη, σηματοδοτώντας την αρχή της πορείας του με τους Πειραιώτες.

Ωστόσο, παρά το αρχικό προβάδισμα και την προσωπική στιγμή του Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει νικητής από τη Ρωσία. Η ομάδα γνώρισε την ήττα με τελικό σκορ 66-87 από την Χίμκι, σε ένα παιχνίδι που, αν και δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους «ερυθρόλευκους», έμεινε στην ιστορία για το πρώτο καλάθι ενός παίκτη που έμελλε να γράψει τη δική του χρυσή σελίδα.

Οι προπονητές που τον καθοδήγησαν στα πρώτα βήματα

Στα πρώτα του βήματα με τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοφ αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του Ντέιβιντ Μπλατ. Ο Μπλατ ήταν ο προπονητής που του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί και να σημειώσει το πρώτο του καλάθι με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, στην αναμέτρηση με τη Χίμκι το 2018. Η εμπιστοσύνη του Μπλατ στον νεαρό τότε παίκτη ήταν εμφανής, καθώς τον ενέταξε στο παιχνίδι από νωρίς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αντίπαλος προπονητής σε εκείνο το παιχνίδι ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος αργότερα ανέλαβε τα ηνία του Ολυμπιακού και συνεργάστηκε εκ νέου με τον Βεζένκοφ, οδηγώντας τον σε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Η πορεία του Βεζένκοφ με τον Ολυμπιακό, από το πρώτο του καλάθι μέχρι την κορυφή των σκόρερ, αποτελεί μια σημαντική διαδρομή στην ιστορία του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta