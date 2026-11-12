Σκάνδαλο με κατασκοπεία και εξωσυζυγικές σχέσεις συγκλονίζει την Nvidia και τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο πανίσχυρος «Mr Nvidia» και άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, παραιτήθηκε την Πέμπτη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, του προέδρου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η παραίτηση του 63χρονου επιχειρηματία έρχεται εν μέσω αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων φέρεται να αφορά γυναίκα που συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Το σκάνδαλο, που περιλαμβάνει κατασκοπεία, πολιτικές παρεμβάσεις και δισεκατομμύρια δολάρια, προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης και έχει ήδη οδηγήσει σε αναταράξεις στη Wall Street.

Η παραίτηση του «Mr Nvidia» και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Πέμπτη, η Nvidia ανακοίνωσε την άμεση παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τις κορυφαίες θέσεις της. Την προσωρινή ηγεσία της εταιρείας ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια, Κολέτ Κρες. Ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την Κυριακή, μέσω μηνύματος προς τους εργαζομένους της Nvidia, την «απερίσκεπτη σχέση» του.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει άμεσες αναταράξεις και στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει απώλειες 5,19%, υποχωρώντας στα 164,70 δολάρια. Ενδοσυνεδριακά, οι απώλειες είχαν φτάσει έως και το 14%, με τη μετοχή να υποχωρεί μέχρι τα 148,80 δολάρια. Αυτή η κρίση στην Nvidia θεωρείται από ορισμένους ως «χρυσή ευκαιρία» για την AMD, στην οποία ποντάρει η Wall Street.

Οι αποκαλύψεις για κατασκοπεία και η Άλις Χουάνγκ

Το πρώτο και πιο σοβαρό σκέλος του σκανδάλου αφορά την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος του τεχνολογικού κλάδου, με την οποία ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών υποψιάζονται ότι η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ενδέχεται να είχε στρατολογηθεί από την κινεζική κυβέρνηση.

Στόχος της φερόμενης στρατολόγησης ήταν η κατασκοπεία σε βάρος της Nvidia. Οι υποψίες αυτές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο των ερευνών τον ίδιο τον πρώην CEO του τεχνολογικού κολοσσού, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Το δίκτυο της Megaspeed και οι εξαγωγές μικροτσίπ

Η Άλις Χουάνγκ ήταν στέλεχος της Megaspeed, μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η Megaspeed απέκτησε εξοπλισμό της Nvidia αξίας άνω των 4,6 δισ. δολαρίων σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών. Οι αμερικανικές αρχές υποψιάζονται εδώ και καιρό ότι η Megaspeed διοχέτευε τα μικροτσίπ στην Κίνα.

Οι υποψίες αυτές είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας πριν από περισσότερο από έναν χρόνο. Τόσο η Megaspeed όσο και η Nvidia αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία, με την Nvidia να υποστηρίζει ότι οι δικοί της έλεγχοι δεν εντόπισαν αποδείξεις παράνομης μεταφοράς των μικροτσίπ.

Κενά στην αμερικανική ασφάλεια και κυβερνητικές διαφωνίες

Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά κενά στους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών μικροτσίπ, καθώς και την υπερβολικά μεγάλη διακριτική ευχέρεια που διαθέτουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι ως προς το αν και πότε θα επιβάλλονται περιορισμοί. Το ζήτημα ξεπερνά κατά πολύ τις προσωπικές σχέσεις και το σκάνδαλο, αγγίζοντας τον πυρήνα της αμερικανικής πολιτικής για την τεχνολογική ασφάλεια.

Τέσσερα ομοσπονδιακά υπουργεία – Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας και Οικονομικών – υποστήριζαν την ένταξη της Megaspeed στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ καθυστερούσε επί μήνες να προχωρήσει στην επιβολή των περιορισμών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios την Τετάρτη, αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης ήρθαν την περασμένη εβδομάδα σε αντιπαράθεση με τον Λάτνικ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room), απαιτώντας να προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών κατά της Megaspeed. Όταν ο Λάτνικ υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση της Κίνας, οι αξιωματούχοι μετέφεραν τη διαφωνία στο Οβάλ Γραφείο. Εκεί, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε για τρίτη φορά ότι οι περιορισμοί έπρεπε να επιβληθούν, έχοντας ήδη δώσει το πράσινο φως τον Μάιο και τον Αύγουστο. Ωστόσο, όταν ο πρόεδρος δεν ήταν πλέον παρών, ο Λάτνικ φέρεται να δήλωσε ότι θα επεξεργαστεί «ορισμένες επιλογές και θα επανέλθει». Το υπουργείο Εμπορίου αρνείται ότι πραγματοποιήθηκε αυτή η αντιπαράθεση.

Οι ευρύτερες επιπτώσεις στη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης

Οι επιπτώσεις του σκανδάλου ενδέχεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τα όρια της ίδιας της Nvidia. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην κατασκευή και πώληση των πανίσχυρων επεξεργαστών που τροφοδοτούν την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πλέγμα επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και εμπορικών συμφωνιών με επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τις υποδομές του κλάδου.

Αυτό ακριβώς το δίκτυο αλληλεξαρτήσεων προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές, καθώς μια παρατεταμένη κρίση στον τεχνολογικό κολοσσό, η χρηματιστηριακή αξία του οποίου κινείται κοντά στα 4 τρισ. δολάρια, θα μπορούσε να επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki