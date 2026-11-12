ΗΠΑ: Ψυχρή εισβολή με παγετό και χιονοπτώσεις σε περισσότερες από 30 πολιτείες

Μία εκτεταμένη ψυχρή εισβολή αναμένεται να πλήξει τις κεντρικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έως το Σαββατοκύριακο, φέρνοντας μαζί της αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, παγετό σε πολλές περιοχές και χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά των βορειοανατολικών πολιτειών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 230 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες από τις συνήθεις για την εποχή.

Εκτεταμένη ψυχρή εισβολή και επιπτώσεις

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προβλέπει ότι ένα ισχυρό ψυχρό μέτωπο θα μεταφέρει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της περιόδου σε ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής και ανατολικής χώρας. Παράλληλα, ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο κινείται προς τις ακτές του Ατλαντικού, αναμένεται να προκαλέσει βροχοπτώσεις στα βορειοανατολικά και χιονοπτώσεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Εκτιμάται, σύμφωνα με το FOX Weather, ότι περισσότερες από 30 πολιτείες ανατολικά των Βραχωδών Ορέων θα επηρεαστούν από αυτή την πτώση της θερμοκρασίας. Αρκετές περιοχές θα καταγράψουν τον πρώτο παγετό του φετινού φθινοπώρου. Ωστόσο, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι δεν αναμένεται κατάρριψη θερμοκρασιακών ρεκόρ.

Προβλέψεις για θερμοκρασίες και παγετό

Η ομοσπονδιακή μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προβλέψεις για νυχτερινές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στις βόρειες πεδιάδες, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν έως το πρωί της Παρασκευής. Επιπλέον, προβλέπεται επέκταση του ισχυρού παγετού σε περιοχές του αμερικανικού Νότου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν προσοχή.

Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, η διέλευση ψυχρών αερίων μαζών πάνω από τα σχετικά θερμότερα νερά θα ευνοήσει την εκδήλωση βροχών και χιονοπτώσεων. Ιδιαίτερα, η Άνω Χερσόνησος του Μίσιγκαν και οι περιοχές κοντά στη νότια όχθη της λίμνης Σουπίριορ αναμένεται να δεχθούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, με τις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη.

Συστάσεις και χιονοπτώσεις στα βορειοανατολικά

Στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ, το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Όλμπανι εξέδωσε συστάσεις για χειμερινές καιρικές συνθήκες. Αυτές αφορούν τμήματα των ορεινών όγκων Αντιρόντακ και Κάτσκιλ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς και στα νότια Πράσινα Όρη του Βερμόντ. Οι συστάσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσοχή και ετοιμότητα των κατοίκων.

Η πρόγνωση της Πέμπτης αναφέρει ότι αναμένεται χιονόστρωση περίπου 2,5 έως 7,5 εκατοστών στις περισσότερες ορεινές περιοχές που θα επηρεαστούν, με πιθανότητα μεγαλύτερων υψών στις υψηλότερες κορυφές. Η ολισθηρότητα του οδικού δικτύου θεωρείται επικίνδυνη, ιδίως κατά τις πρωινές μετακινήσεις της Παρασκευής, και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η κατάσταση στη μητροπολιτική Νέα Υόρκη και οι μετακινήσεις

Για τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, οι μετεωρολόγοι του ABC7 προβλέπουν κυρίως βροχές, πιθανές καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων. Αξιόλογη χιονόστρωση αναμένεται να περιοριστεί σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου, βόρεια και δυτικά της πόλης, ενώ η πόλη ίδια θα βιώσει κυρίως υγρές συνθήκες.

Την Παρασκευή, η αισθητή θερμοκρασία, λόγω της επίδρασης των ανέμων, ενδέχεται να υποχωρήσει περίπου στους 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας το κρύο πιο έντονο. Επιπλέον, το AccuWeather προειδοποιεί για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις, συνιστώντας στους ταξιδιώτες να ελέγχουν τις πτήσεις τους πριν αναχωρήσουν.

Με πληροφορίες από: Newsit