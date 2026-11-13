Το Nonnas Athens εγκαινιάζει τον θεσμό «Nonnas & Friends» με πρώτο καλεσμένο τον Θοδωρή Παπανικολάου

Στην καρδιά της Πλάκας, στην Πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας 3, το Nonnas Athens εγκαινιάζει έναν νέο και ξεχωριστό γαστρονομικό θεσμό, το «Nonnas & Friends dinner». Κάθε μήνα, ο σεφ και συνιδιοκτήτης του εστιατορίου, Ηλίας Κιαζόλι, θα υποδέχεται στην κουζίνα του έναν αγαπημένο συνάδελφο σεφ. Το πρώτο ραντεβού έχει οριστεί για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με τον Ηλία Κιαζόλι να καλωσορίζει τον καταξιωμένο σεφ Θοδωρή Παπανικολάου.

Ο νέος γαστρονομικός θεσμός «Nonnas & Friends»

Ο θεσμός «Nonnas & Friends dinner» έρχεται να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, όπου η θαλπωρή της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη γαστρονομική προσέγγιση. Κάθε μήνα, ο σεφ Ηλίας Κιαζόλι θα φιλοξενεί έναν διαφορετικό καλεσμένο σεφ, δημιουργώντας ένα «four-hands» μαγείρεμα.

Οι δύο σεφ θα συνθέτουν ένα ειδικά διαμορφωμένο μενού, παντρεύοντας τις τεχνικές, τις μνήμες και την προσωπική τους δημιουργική ταυτότητα σε ένα κοινό τραπέζι. Αυτή η πρωτοβουλία συμπληρώνει τη φιλοσοφία του Nonnas, η οποία βασίζεται στις «Old New Recipes», δηλαδή στην ανάδειξη γεύσεων της παιδικής ηλικίας και της ελληνικής μνήμης, φιλτραρισμένες μέσα από μια σύγχρονη, κομψή και εκλεπτυσμένη ματιά.

Η πρώτη συνάντηση στην κουζίνα της Πλάκας

Το ποδαρικό σε αυτό το νέο γαστρονομικό ραντεβού πραγματοποιείται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Ο Ηλίας Κιαζόλι θα υποδεχθεί στην κουζίνα του τον Θοδωρή Παπανικολάου, έναν σεφ γνωστό για την υψηλή αισθητική των πιάτων του, γεγονός που του έχει χαρίσει τον τίτλο «ο σεφ που ζωγραφίζει».

Ο Θοδωρής Παπανικολάου διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό επιτυχιών, με σημαντικές στιγμές στην καριέρα του σε εστιατόρια της Ιταλίας, της Σαντορίνης και της Αθήνας, όπως η Σελήνη και το Sense. Η έντονη μαγειρική του υπογραφή θα ενωθεί με το γαστρονομικό αποτύπωμα του Ηλία Κιαζόλι, υποσχόμενη ένα μοναδικό βράδυ γεύσεων.

Η φιλοσοφία πίσω από το «Nonnas & Friends»

Ο σεφ Ηλίας Κιαζόλι εξηγεί το όραμα πίσω από τον νέο θεσμό, δηλώνοντας: «Το Nonnas γεννήθηκε από την αγάπη για το σπιτικό φαγητό, τις μυρωδιές από την κατσαρόλα της γιαγιάς και την επιθυμία να τα δούμε όλα αυτά με φρέσκια ματιά». Προσθέτει επίσης ότι «Το “Nonnas & Friends” είναι ακριβώς αυτό: να ανοίγουμε την πόρτα μας σε φίλους και συναδέλφους που εκτιμούμε, μαγειρεύοντας παρέα για τον κόσμο που μας τιμά».

Στο πλαίσιο αυτού του μαγειρικού «back to back» διαλόγου, οι δύο σεφ θα «συνομιλούν» μέσα από τα πιάτα τους. Θα δημιουργήσουν συνθέσεις που αξιοποιούν υλικά και παραδόσεις, με στόχο να οδηγήσουν την ελληνική κουζίνα ένα βήμα παρακάτω, προσφέροντας μια εξελιγμένη γευστική εμπειρία.

Μια μοναδική γευστική ελευθερία

Οι επισκέπτες της βραδιάς θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν τα πιάτα που επιθυμούν από το ειδικά διαμορφωμένο μενού, χωρίς να ακολουθήσουν ένα αναγκαστικό μοτίβο degustation. Αυτό προσφέρει μια γευστική ελευθερία, καθιστώντας τη βραδιά μια μοναδική εμπειρία που θα συμβεί μόνο για αυτή τη φορά.

Ανάμεσα στα πιάτα που έχει επιμεληθεί ο σεφ Θοδωρής Παπανικολάου, περιλαμβάνονται η Greek Salad 2.0, η οποία αποτελείται από παλαιωμένη φέτα, κρητικό ντάκο, ντοματίνια με καρπούζι, sea feel, κάπαρη, πίκλα κρεμμυδιού και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Επίσης, το Bonito Vitellato, ένα πιάτο με καπνιστό και μαριναρισμένο παλαμίδα, μαγιονέζα τρούφας, veal jus, καρότα πίκλα και σαλάτα ρόκα, θα είναι διαθέσιμο για τους επισκέπτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta