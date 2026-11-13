Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Οι αρχές εντόπισαν αποτυπώματα τεσσάρων ανδρών στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 20χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την υπόθεση. Παράλληλα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου έχουν επεκταθεί στη Γαλλία, καθώς εκτιμάται ότι έχει διαφύγει από την Ελλάδα.

Τα ευρήματα στο διαμέρισμα του υπόπτου

Στο διαμέρισμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου διέμενε ο 20χρονος από τη Γουινέα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, εντοπίστηκαν αποτυπώματα τεσσάρων διαφορετικών ανδρών. Ένα από αυτά τα αποτυπώματα ανήκει στον ίδιο τον 20χρονο, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα.

Τα υπόλοιπα τρία αποτυπώματα αποδίδονται σε νεαρούς άνδρες αφρικανικής καταγωγής, των οποίων η ταυτότητα και ο ρόλος στην υπόθεση διερευνώνται. Επιπλέον, στον χώρο βρέθηκαν μόνο μία σφουγγαρίστρα και μία σκούπα, ενώ δεν εντοπίστηκαν τα προσωπικά αντικείμενα των ατόμων που διέμεναν εκεί, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

Η ομολογία στον συγκάτοικο και το βιντεοληπτικό υλικό

Καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της αστυνομικής έρευνας αποτελεί η κατάθεση του συγκατοίκου του 20χρονου υπόπτου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την κατάθεσή του, ο συγκάτοικος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο 20χρονος επέστρεψε στο σπίτι μετά την εγκατάλειψη της βαλίτσας με τη σορό της 24χρονης. Τότε, φέρεται να του ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την Αραμάτα.

Αμέσως μετά την ομολογία αυτή, ο 20χρονος εξαφανίστηκε από το διαμέρισμα. Παράλληλα, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή. Από την εξέταση αυτού του υλικού προκύπτει ότι ένα μόνο άτομο κατέβασε τη βαλίτσα από το διαμέρισμα και την τοποθέτησε σε κάδο απορριμμάτων. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το άτομο αυτό είναι ο 20χρονος βασικός ύποπτος.

Η μαρτυρία για τον ταραγμένο άνδρα

Στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε και μία σημαντική μαρτυρία από κάτοικο της περιοχής. Ένας μάρτυρας υποστηρίζει ότι είδε έναν άνδρα αφρικανικής καταγωγής να μιλά στο τηλέφωνο σε ιδιαίτερα ταραγμένη κατάσταση. Η παρατήρηση αυτή έγινε σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης.

Ο ίδιος μάρτυρας περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή λίγο μετά το συμβάν. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μένω στο νούμερο τρία, έτσι; Έφυγα για να βγάλω βόλτα τον σκύλο. Όταν έφυγα, δεν υπήρχε τίποτα στον δρόμο. Όταν επέστρεψα, ο δρόμος ήταν αποκλεισμένος και γεμάτος αστυνομικούς. Ρώτησα τι συνέβη. Μου είπαν: “Όχι, δεν έγινε τίποτα”. Δεν μου είπαν. Και μετά το συνειδητοποίησα, έμαθα τι έγινε την επόμενη μέρα.»

Η διαφυγή και οι διεθνείς αναζητήσεις

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 20χρονος βασικός ύποπτος έχει εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαφυγή του φέρεται να έγινε με ενδιάμεσο σταθμό την Ιταλία. Πλέον, οι έρευνες για τον εντοπισμό του έχουν μεταφερθεί εκτός συνόρων και επικεντρώνονται στη Γαλλία, όπου οι αρμόδιες αρχές τον αναζητούν ενεργά.

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη για τον εντοπισμό του νεαρού από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση της δολοφονίας.

Εξαφανίσεις από το διαμέρισμα

Από το διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου διέμενε ο βασικός ύποπτος, έχουν εξαφανιστεί συνολικά τρία άτομα. Ωστόσο, οι αστυνομικές έρευνες και η προσοχή των αρχών επικεντρώνονται κυρίως στον 20χρονο από τη Γουινέα, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας της Αραμάτα. Η εξαφάνιση των άλλων δύο ατόμων παραμένει υπό διερεύνηση, αλλά η προτεραιότητα δίνεται στον εντοπισμό του βασικού υπόπτου.

Με πληροφορίες από: Enikos