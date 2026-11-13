Τρεις ακόμη προφυλακίσεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Τρία ακόμη πρόσωπα, ένας 48χρονος δικηγόρος και δύο λογιστές ηλικίας 45 και 55 ετών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγούνται στη φυλακή, καθώς φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους, οι οποίες ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Με τις τρεις αυτές νέες προφυλακίσεις, ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση ανέρχεται πλέον σε έξι άτομα. Το κύκλωμα, το οποίο αποκαλύφθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, χρησιμοποιώντας ως «όχημα» εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνες με «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές.

Ο ρόλος του 48χρονου δικηγόρου

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 48χρονος δικηγόρος, στον οποίο οι αρχές αποδίδουν ηγετικό ρόλο, περιγράφοντάς τον ως «πάροχο» και «νομικό εγκέφαλο» του κυκλώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να συμμετείχε στην επιλογή των προσώπων που θα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, αναζητώντας «αχυρανθρώπους» και εξασφαλίζοντας φωτογραφίες των αστυνομικών τους ταυτοτήτων.

Επιπλέον, του αποδίδεται ότι είχε λόγο στην απομάκρυνση αυτών των προσώπων όταν υπήρχε κίνδυνος να αποκαλυφθεί η πραγματική δραστηριότητα του κυκλώματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς λογιστή με τη φράση: «Μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα».

Κατά την απολογία του, ο δικηγόρος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες ή στην εγκληματική οργάνωση. Υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες του ήταν αποκλειστικά νομικές και εντάσσονταν στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εκτελώντας εντολές που λάμβανε από πελάτες του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν είχε καμία σχέση με κυκλώματα «αχυρανθρώπων» ή με τη δημιουργία εικονικών εταιρικών σχημάτων, ενώ η συνεργασία του αφορούσε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων για τις οποίες διεκπεραίωνε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Ο συνήγορός του, Αθανάσιος Αλεξόπουλος, δήλωσε πως αναδείχθηκε ότι ο εντολέας του δεν έπραξε τίποτα από όσα του αποδίδονται, αλλά εκτέλεσε νόμιμα τις δικηγορικές του εντολές που αφορούσαν επιχειρήσεις εστίασης. Ο κ. Αλεξόπουλος ανέφερε επίσης ότι, παρότι αποδομήθηκαν όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου και αναδείχθηκε, μέσω αλγορίθμων και AI, ότι δεν συνδέεται με τις 219 εταιρείες με τις οποίες επιχειρούν να τον συνδέσουν, η πίεση των ημερών οδήγησε στην προφυλάκισή του.

Η εμπλοκή του 45χρονου λογιστή

Σημαντικός ρόλος αποδίδεται και στον 45χρονο λογιστή, ο οποίος χαρακτηρίζεται στο διαβιβαστικό ως «αρχιτέκτονας και στρατολόγος» υποομάδας του κυκλώματος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να αναζητούσε τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούνταν ως τυπικοί εκπρόσωποι των εταιρειών, εξασφαλίζοντας τα στοιχεία ταυτότητας, τις ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις και τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εταιρικές και φορολογικές διαδικασίες.

Παράλληλα, φέρεται να διαχειριζόταν έγγραφα που αφορούσαν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως στοιχεία μισθοδοσίας, αλλαγές στα ωράρια εργαζομένων και φορολογικές υποχρεώσεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι παρείχε αποκλειστικά υπηρεσίες μισθοδοσίας και αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα, είτε ως μέλος είτε ως αρχηγός. Δήλωσε ότι δεν γνώριζε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιρειών ή ότι συμμετείχε στον μηχανισμό που περιγράφεται στη δικογραφία. Ανέφερε επίσης ότι είχε συνεργασία με εννέα εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν συνολικές οφειλές περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, διευκρινίζοντας ότι τα χρέη αυτά βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης και ότι δεν είχε προσωπική σχέση με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Ο 55χρονος συνταξιούχος λογιστής και οι υπόλοιποι προφυλακισμένοι

Την κατηγορηματική του άρνηση ως προς τις πράξεις που του αποδίδονται διατύπωσε και ο 55χρονος συνταξιούχος λογιστής, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει διαφορετική αποστολή στη λειτουργία του μηχανισμού. Ο 55χρονος νοσηλευόταν τα προηγούμενα 24ωρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από πρόβλημα υγείας που επικαλέστηκε και μετέβη το μεσημέρι συνοδεία αστυνομικών στα δικαστήρια για να απολογηθεί.

Στους ήδη προσωρινά κρατούμενους περιλαμβάνονται ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας 33χρονος επιχειρηματίας, καθώς και ένας 56χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο «στρατολόγου» των προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Ο 56χρονος είχε απολογηθεί και προφυλακιστεί νωρίτερα κατά την τρίτη ημέρα της μαραθώνιας διαδικασίας.

Το εύρος και η λειτουργία του κυκλώματος

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης φέρεται να χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνες για τη μεταφορά φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. Η στρατολόγηση των λεγόμενων «αχυρανθρώπων» αποτελούσε κρίσιμο μέρος της λειτουργίας του μηχανισμού. Τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονταν στα επίσημα εταιρικά έγγραφα, χωρίς, σύμφωνα με τις κατηγορίες, να έχουν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων ή να γνωρίζουν πάντοτε το εύρος των υποχρεώσεων που αναλάμβαναν.

Συνολικά, από τους 16 συλληφθέντες για την υπόθεση, έξι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Οι υπόλοιποι δέκα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονταν από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos