Η μουσική διασκευή του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου για την ταινία του Γιάννη Οικονομίδη

Ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος συναντήθηκε ξανά με το κινηματογραφικό σύμπαν του Γιάννη Οικονομίδη, αυτή τη φορά μέσα από τη μουσική διασκευή του κομματιού «Τα Γαλάζια Σου Γράμματα». Η δημιουργία αυτή έρχεται να πλαισιώσει την τελευταία ταινία του σκηνοθέτη, προσφέροντας έναν ιδιαίτερο ηχητικό παλμό που συνδέεται άμεσα με την ένταση και την απελπισία των ιστοριών του. Η διασκευή λειτουργεί ως μια αθέατη υπογράμμιση της δραματουργίας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες συγκρούσεις και τα αδιέξοδα.

Το κινηματογραφικό σύμπαν του Γιάννη Οικονομίδη

Ο κινηματογράφος του Γιάννη Οικονομίδη χαρακτηρίζεται από μια ωμή και έντονη αποτύπωση της ανθρώπινης φύσης και των σχέσεων. Μέσα στις ιστορίες του ακούγονται «κα@#&λιά» και μουγκρητά, όπως αυτά του Παυλάρα, ενώ οι διάλογοι αποκαλύπτουν την ψυχοσύσταση των χαρακτήρων.

Ο τοκογλύφος μαφιόζος μιλάει ήρεμα και αποφασιστικά, παίρνοντας το σπίτι του πρωταγωνιστή, ενώ η σύζυγος του κεντρικού ήρωα ξεσπά και ξεφτιλίζει τον αδύναμο και απερίσκεπτο άντρα της. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, αναζητά μια διέξοδο και μια διαφυγή, καταφεύγοντας σε μια παλιά ερωμένη. Το σκηνικό συμπληρώνεται από τον Λέξαρο που ραπάρει πάνω στην αγριεμένη μουσική του Kepler is Free, με τους υπολογισμούς χρέους και την αίσθηση του να «κολυμπάς στο αίμα» να κυριαρχούν.

Ο παλμός της «Σπασμένης Φλέβας»

Στο έργο του Οικονομίδη, η ενέργεια δεν έχει όριο και η έκρηξη είναι πάντα παρούσα. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη μπινελίκια, μουγκρητά, τσαμπουκάδες, παρακάλια, απόγνωση, την αγάπη που χάνεται, τη ζωή που κυλά και το αίμα της φλέβας που έχει σπάσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διασκευή του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου έρχεται να δώσει τον ήχο που αξίζει στο διττό προσωπείο της «Σπασμένης Φλέβας».

Η μουσική σύνθεση αποτυπώνει την ένταση, την απελπισία, την καταπίεση και τον φόνο, ακολουθούμενα από τη σιωπή και την ήρεμη καταστροφή. Ο Λιβιτσάνος, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, υπογράφει τη διασκευή, την ενορχήστρωση και την παραγωγή, παραδίδοντας μια μινιμαλιστική μουσική σύνθεση. Αυτή η σύνθεση, σε συνδυασμό με την εύθραυστη ερμηνεία της Μπούκλη, δημιουργεί ένα τρυφερό και βαθιά συναισθηματικό τοπίο.

Η ιστορία του τραγουδιού και η νέα προσέγγιση

Το κομμάτι «Τα Γαλάζια Σου Γράμματα» είναι μια διασκευή του πασίγνωστου τραγουδιού που έγραψε ο Γιώργος Χατζηνάσιος, με στίχους του Γιώργου Κανελλόπουλου και αρχική ερμηνεία από τη Δήμητρα Γαλάνη. Η νέα προσέγγιση του Λιβιτσάνου λειτουργεί οργανικά με τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Οικονομίδη, ο οποίος στις ταινίες του αναζητά την ένταση στα ανθρώπινα αδιέξοδα και τις συνθήκες που εγκλωβίζουν τους ανθρώπους.

Η διασκευή αυτή εντάσσεται αρμονικά στη δραματουργία της ταινίας, σαν μια συναισθηματική δήλωση που ενισχύει την απέλπιδα προσπάθεια για επιβίωση των χαρακτήρων. Ο Λιβιτσάνος κατάφερε να αποδώσει τον παλμό της φλέβας τόσο πριν όσο και μετά το σπάσιμο, δίνοντας μια άχρονη ροή στο κομμάτι, παρομοιάζοντας το με το νερό του γαλάζιου Δούναβη που ρέει και κρατά δεμένους τους ακροατές.

Η αναγνώριση του Γιάννη Οικονομίδη

Ο ίδιος ο Γιάννης Οικονομίδης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συγκεκριμένη διασκευή. «Τι ανέλπιστο δώρο ήταν αυτή η διασκευή! Τι σύλληψη, τι εκτέλεση!» δήλωσε ο σκηνοθέτης, υπογραμμίζοντας την ποιότητα και την επιτυχία της δημιουργίας του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου.

Ο Οικονομίδης πρόσθεσε ότι ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος «μεγαλούργησε» και πως «Τα Γαλάζια Σου Γράμματα» της «ΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΦΛΕΒΑΣ» αποτελούν ήδη ένα εμβληματικό κομμάτι, ανεξίτηλα γραμμένο στις ψυχές των ακροατών και των θεατών. Το ντουμάνι σβήνει, η ζωή φθίνει και οι χαρακτήρες τρέχουν, μια ζωή, σαν κυνηγημένοι, με τη μουσική να συνοδεύει αυτή την πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta