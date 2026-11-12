Ο Στράτος Τζώρτζογλου προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση on camera για τον Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντάς τον ως «άγγελο» και αποκαλύπτοντας άγνωστες φιλανθρωπικές του πράξεις. Οι δηλώσεις του ηθοποιού προβλήθηκαν στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» του Mega, με αφορμή την παρουσία του στην παρουσίαση βιβλίου της ψυχολόγου Ελένης Σολταρίδου.

Ο ηθοποιός μίλησε με θερμά λόγια για τον τραγουδιστή, αναφερόμενος σε πτυχές του χαρακτήρα του που δεν είναι ευρέως γνωστές, τονίζοντας την αθόρυβη προσφορά του σε φιλανθρωπικές δράσεις. Οι αποκαλύψεις του Τζώρτζογλου έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στην εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας στην πνευματική του αναζήτηση και την ανιδιοτελή του βοήθεια.

Οι συγκινητικές δηλώσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης για μένα δεν έχει πεθάνει. Απ’ τις πιο υπέροχες ψυχές που έχω γνωρίσει. Άγγελος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στράτος Τζώρτζογλου στο ξεκίνημα των δηλώσεών του. Ο ηθοποιός θέλησε να τονίσει την ουσία του χαρακτήρα του τραγουδιστή, πέρα από την δημόσια εικόνα του.

Στη συνέχεια, ο Στράτος Τζώρτζογλου πρόσθεσε: «Δεν λέω για την προσωπικότητα, τον τρόπο που ζούσε, γιατί μπορεί το σκοτάδι του καθενός να σε οδηγεί σε πράγματα τα οποία να είναι και αυτοκαταστροφικά. Λέω για τη θέλησή του να ενωθεί με την ψυχή του. Γι’ αυτό και πήγαινε και στο Άγιο Όρος. Βοηθούσε χωρίς να το ξέρει κανένας».

Η φιλανθρωπική εκδήλωση του 2004

Ο ηθοποιός γύρισε πίσω στο 2004, περιγράφοντας ένα περιστατικό όπου ο γέροντάς του από το Άγιο Όρος τού ζήτησε να βοηθήσει στη διοργάνωση μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Για την εκδήλωση αυτή, ο Στράτος Τζώρτζογλου αναζητούσε έναν καλλιτέχνη που θα μπορούσε να συμμετάσχει. Σκέφτηκε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος εκείνη την περίοδο γνώριζε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Gucci φόρεμα».

Παρότι αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου θεωρούσε δύσκολο να δεχτεί ο τραγουδιστής, η ανταπόκριση του Γιώργου Μαζωνάκη ξεπέρασε τις προσδοκίες του. «Όχι μόνο ήρθε, όχι μόνο πλήρωσε τους μουσικούς, όχι μόνο ακύρωσε παράσταση ή συναυλία, μιλάμε για πολλά λεφτά. Ήρθε, έκανε τη συναυλία κι εγώ έλεγα τα κείμενα», αποκάλυψε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε από τον ηθοποιό να μην ακουστεί η φιλανθρωπική του πράξη. «Μετά στο τέλος μού λέει πολύ ντροπαλά όμως, σαν μωρό παιδί: “Στράτο, ξέρεις, θα ήθελα να μην ακουστεί αυτό που κάναμε”», θυμήθηκε ο ηθοποιός, καταλήγοντας: «Αυτό του εξασφαλίζει σίγουρη θέση στον παράδεισο».

Η στήριξη σε θεατρική παράσταση στην Αμερική

Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέβασε μια θεατρική παράσταση στην Αμερική, στην οποία συμμετείχε και ο γιος του. Για τις ανάγκες της παράστασης, ο ηθοποιός ζήτησε από τον Γιώργο Μαζωνάκη να χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραχώρησε το τραγούδι «Ζω για τον έρωτα» χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. Επιπλέον, ο τραγουδιστής βοήθησε στην προώθηση της παράστασης, δείχνοντας για άλλη μια φορά την ανιδιοτελή του στήριξη σε φίλους και συνεργάτες, αλλά και την επιθυμία του να προσφέρει χωρίς δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit