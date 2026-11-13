Ο Όλιβερ Λάσε παρουσιάζει την έκθεση «Καλώς ήλθατε στην έρημο» στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ο σκηνοθέτης Όλιβερ Λάσε βρίσκεται στο επίκεντρο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη έκθεση-εγκατάσταση με τίτλο «Καλώς ήλθατε στην έρημο». Η έκθεση, την οποία οργάνωσε ο ίδιος, φιλοξενείται στο μουσείο MOMus, το πρώην Σύγχρονης Τέχνης, στην έκταση της Διεθνούς Έκθεσης. Αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα παράλληλα γεγονότα του Φεστιβάλ και είναι βασισμένη στην ταινία του «Sirat», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα φέτος.

Η έκθεση «Καλώς ήλθατε στην έρημο»

Η έκθεση «Καλώς ήλθατε στην έρημο» αποτελεί μια προσωπική δημιουργία του Όλιβερ Λάσε, ο οποίος επιμελήθηκε την παρουσίαση μιας σειράς έργων. Κεντρικό εικονογραφικό τους θέμα είναι οι απλωμένες εκτάσεις της ερήμου, ένα τοπίο που ο σκηνοθέτης γνωρίζει καλά και αγαπά να καταγράφει. Η συγκεκριμένη έκθεση-εγκατάσταση, έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, έκανε μια σημαντική στάση και στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική οπτική.

Ο χώρος φιλοξενίας της έκθεσης είναι το μουσείο MOMus, το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε ως Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Βρίσκεται στην έκταση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθιστώντας την προσβάσιμη για τους επισκέπτες του Φεστιβάλ. Η σύνδεση της έκθεσης με την ταινία «Sirat» αναδεικνύει τη βαθύτερη φιλοσοφία του Λάσε, ο οποίος μέσα από τα έργα του εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του και την εσωτερική του αναζήτηση.

Η πορεία του Όλιβερ Λάσε στο Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει ανακαλύψει το ταλέντο του Γαλικιανού σκηνοθέτη εδώ και χρόνια, έχοντας προβάλει τις δύο πρώτες του δημιουργίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα. Αυτή η μακροχρόνια σχέση του Φεστιβάλ με τον Λάσε υπογραμμίζει την αναγνώριση του έργου του και την εκτίμηση προς την καλλιτεχνική του προσφορά.

Μάλιστα, ο Όλιβερ Λάσε έχει ήδη κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις. Όταν εμφανίστηκε με την ταινία «Θα ‘ρθει φωτιά», η οποία παρουσίαζε παρόμοια φιλοσοφία και εικονογραφία με το «Sirat», κέρδισε τον Χρυσό Αλέξανδρο. Το ίδιο φιλμ απέσπασε επίσης τον Χρυσό Φοίνικα, στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του Φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια απήχηση και την καλλιτεχνική του αξία.

Η φιλοσοφία πίσω από τα έρημα τοπία

Ο Όλιβερ Λάσε εκφράζει μια βαθιά αγάπη για τα έρημα τοπία, κάτι που αποδεικνύεται όχι μόνο μέσα από τις ταινίες του, αλλά και με την έκθεση-εγκατάσταση που παρουσιάζει. Ο ίδιος εξηγεί την έλξη του προς αυτά τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα, δηλώνοντας ότι «σε αυτές ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί, είναι μόνος αυτός και ο εαυτός του». Αυτή η δήλωση αποκαλύπτει μια φιλοσοφική προσέγγιση, όπου η έρημος λειτουργεί ως καθρέφτης της ανθρώπινης ύπαρξης και της μοναχικότητας.

Η προσωπική εμπειρία του σκηνοθέτη έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της οπτικής. Ο Λάσε έχει ζήσει αρκετά χρόνια στο Μαρόκο, όπου γνώρισε εκ του σύνεγγυς την «κουλτούρα της ερήμου». Από αυτή την περίοδο της ζωής του ήρθε σε επαφή και με τον τρόπο σκέψης των Αράβων, στοιχεία τα οποία μετέφερε ανάγλυφα και στην ταινία του «Sirat», προσδίδοντας βάθος και αυθεντικότητα στις δημιουργίες του.

Συζήτηση με τον Γιώργο Κρασσακόπουλο και προβληματισμοί

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, ο Όλιβερ Λάσε είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον διευθυντή προγράμματος, Γιώργο Κρασσακόπουλο. Κατά τη διάρκεια αυτής της κουβέντας, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε σε σημαντικά κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα, εκφράζοντας τις απόψεις του για την τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση.

Ειδικότερα, ο Λάσε ανέφερε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο αποδρομής της αποικιοκρατίας. Για τον λόγο αυτόν, τόνισε την ανάγκη να γνωρίσουμε τους «άλλους» και να ζήσουμε μαζί τους. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, όπως συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης, είναι η λεγόμενη ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπούμε στη θέση τους, κατανοώντας τις εμπειρίες και τις προοπτικές τους.

Η σκηνοθετική προσέγγιση και η δύναμη των συναισθημάτων

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο σκηνοθετεί, ο Όλιβερ Λάσε έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα που δίνει στα συναισθήματα. Ξεκινάει από αυτά και στη συνέχεια τα προσαρμόζει στα κινηματογραφικά του μέσα, δημιουργώντας έργα που αγγίζουν τον θεατή σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Ο ίδιος αιτιολόγησε τη μεθοδολογία του δηλώνοντας: «Έχουμε ξεχάσει ότι η τέχνη απευθύνεται κυρίως στα συναισθήματα».

Ο Λάσε ερμήνευσε περαιτέρω τη φιλοσοφία του, τονίζοντας ότι η εμπειρία υπερτερεί της εξήγησης, ενώ η εικόνα υπερισχύει του κανόνα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ξεκινάει τις δημιουργίες του μέσα από συναντήσεις με τοπία, ανθρώπους και μουσικές. Ειδικότερα για τη μουσική, η οποία τόσο εντυπωσίασε με τη χρήση της στην ταινία «Sirat», ο Λάσε εξήγησε την προσέγγισή του, αναφέροντας ότι δεν θέλει να τη χρησιμοποιεί με τρόπο που να εκβιάζει το συναίσθημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki