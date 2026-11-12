Έκθεση ζωγραφικής της Ελένης Πολυχρονάτου στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά φιλοξενεί από τις 16 Νοεμβρίου 2026 την έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού και διδάκτορος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης ΑΣΚΤ, Ελένης Πολυχρονάτου. Η έκθεση, με τίτλο «Εν Αρχή ην ο Λόγος» – Ο λόγος ως γέννηση της εικόνας, θα διαρκίσει έως τις 22 Νοεμβρίου 2026 και παρουσιάζει έργα της καλλιτέχνιδος που αναδεικνύουν τη βαθιά σχέση μεταξύ σκέψης και οπτικής δημιουργίας.

Η εικαστική διαδρομή της Ελένης Πολυχρονάτου

Ο εικαστικός και στοχαστικός λόγος της καλλιτεχνικής δημιουργίας της Ελένης Πολυχρονάτου, η οποία κατέχει τον τίτλο της διδάκτορος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης από την ΑΣΚΤ, παρουσιάζεται στο κοινό. Η καλλιτέχνις προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια διαδρομή μέσα από την εξέλιξη της εικαστικής της πορείας, εστιάζοντας στη μεταμόρφωση του Λόγου σε εικόνα.

Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 100 έργα, τα οποία καλύπτουν την τελευταία διετία της δημιουργίας της και εκτίθενται για πρώτη φορά, αλλά και παλαιότερα έργα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν πίνακες, σχέδια και εικαστικά σημειωματάρια, φιλοτεχνημένα με ακρυλικά, ακουαρέλλες ή μελάνια σε χαρτί, όλα στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, στην οδό Φίλωνος 29.

Η φιλοσοφία πίσω από την έκθεση

Ένας στοχασμός που διατρέχει την έκθεση και προσκαλεί τον θεατή σε μια βαθύτερη κατανόηση είναι ο εξής: «Όλα έχουν ένα κρυφό νόημα στον Κόσμο ετούτον συλλογίστηκα. Όλα, Άνθρωποι, λουλούδια, δέντρα, άστρα, είναι ιερογλυφικά και χαρά σ’ εκείνον που αρχίζει να τα συλλαβίζει και να μαντεύει τι λένε… Τη στιγμή που τα βλέπεις δεν καταλαβαίνεις. Θαρρείς πως είναι Άνθρωποι, λουλούδια, δέντρα, άστρα. Μονάχα ύστερα από χρόνια πολύ αργά μπαίνεις στο νόημα».

Αυτός ο προβληματισμός συνδέεται άμεσα με την κεντρική ιδέα της έκθεσης. Όπως εξηγεί η ίδια η εικαστικός, ο τίτλος «Εν Αρχή ην ο Λόγος» συμπυκνώνει την αρχική σκέψη, την έμπνευση και την εσωτερική παρόρμηση από τις οποίες γεννήθηκαν τα έργα. Ο λόγος, η σκέψη και η ιδέα, άλλοτε φανερά και άλλοτε υπαινικτικά, αποτελούν την αφετηρία της δημιουργίας της Ελένης Πολυχρονάτου.

Από τον λόγο στην εικόνα: Η διαδικασία της δημιουργίας

Αυτά τα αρχικά ερεθίσματα μεταμορφώνονται σταδιακά σε εικόνα, με κάθε έργο να λειτουργεί ως μια οπτική αφήγηση. Η ζωγραφική πράξη δεν έρχεται απλώς για να εικονογραφήσει τον προϋπάρχοντα λόγο, αλλά για να του προσφέρει μια νέα ζωή και έναν διαφορετικό τρόπο ύπαρξης και επικοινωνίας.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο λόγος μεταμορφώνεται σε εικόνα και η εικόνα επιστρέφει ως ένας σιωπηλός, εσωτερικός λόγος. Η καλλιτέχνις εξερευνά πώς το μη ορατό αποκτά μορφή και πώς η οπτική αναπαράσταση μπορεί να επικοινωνήσει βαθύτερες ιδέες και στοχασμούς.

Πανανθρώπινα μοτίβα και η αλληλεπίδραση με τον θεατή

Τα έργα της έκθεσης συνθέτουν έναν κόσμο οικείο αλλά ταυτόχρονα ανοιχτό στο απροσδόκητο, μέσα από πανανθρώπινα και διαχρονικά μοτίβα και σύμβολα. Άνθρωποι, λουλούδια, δέντρα, άστρα, ψάρια και πολιτείες αναδύονται μέσα από τη ζωγραφική επιφάνεια, σαν σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου που περιμένει να διαβαστεί με τα μάτια, τη σκέψη και την καρδιά.

Κάθε μορφή μοιάζει να κρύβει μια ιστορία και κάθε σύμβολο να ψιθυρίζει έναν λόγο, αφήνοντας στον θεατή την ελευθερία να ανακαλύψει το δικό του νόημα. Η συνάντηση του λόγου με την εικόνα δεν εξαντλείται σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία, αλλά παραμένει μια ανοιχτή, βαθιά προσωπική εμπειρία, που ολοκληρώνεται μέσα από το βλέμμα και την ευαισθησία του θεατή.

Είναι εκείνη η ξεχωριστή στιγμή όπου το έργο συναντά τον άνθρωπο και αρχίζει ένας σιωπηλός διάλογος. Η ίδια η δημιουργός θα παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, προσφέροντας την ευκαιρία για συζήτηση με τους επισκέπτες και περαιτέρω εμβάθυνση στα έργα της.

Με πληροφορίες από: Topontiki