Το «Αμεντέ (ή πώς να το ξεφορτωθούμε)» του Ιονέσκο από το ΚΘΒΕ στη Θεσσαλονίκη

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) ετοιμάζεται να παρουσιάσει μία νέα παραγωγή, το έργο «Αμεντέ (ή πώς να το ξεφορτωθούμε)» του Ευγένιου Ιονέσκο. Η πρεμιέρα της παράστασης έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο στο Φουαγιέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σε μία σκηνοθετική προσέγγιση της Έλενας Πέγκα.

Η νέα παραγωγή του ΚΘΒΕ

Η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φέρνει στη σκηνή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Ευγένιου Ιονέσκο. Η μετάφραση του έργου έχει ανατεθεί στον Αντώνη Γαλέο, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έλενα Πέγκα. Η επιλογή του Φουαγιέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ως χώρου παρουσίασης προσδίδει έναν ιδιαίτερο τόνο στην παράσταση, η οποία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του θεάτρου.

Το έργο, με τον πλήρη τίτλο «Αμεντέ (ή πώς να το ξεφορτωθούμε)», αποτελεί μία από τις πιο γνωστές δημιουργίες του συγγραφέα. Η πρεμιέρα του στις 4 Δεκεμβρίου 2026 σηματοδοτεί την έναρξη των παραστάσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου.

Η υπόθεση του έργου

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ένα ζευγάρι, ο Αμεντέ και η Μαντλέν, των οποίων η καθημερινότητα ανατρέπεται από ένα παράδοξο και απρόβλεπτο γεγονός. Ένα πτώμα αρχίζει να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα μέσα στο διαμέρισμά τους, πυροδοτώντας μια σειρά από αλλόκοτες καταστάσεις. Ο Αμεντέ, ένας συγγραφέας που έχει χάσει την έμπνευσή του, δυσκολεύεται να σκεφτεί, να δημιουργήσει και να δράσει, ενώ μαζί με τη γυναίκα του βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια αργά διαλυόμενη καθημερινότητα.

Κανείς από τους δύο δεν θυμάται πώς βρέθηκε το πτώμα στην κρεβατοκάμαρά τους. Καθώς το νεκρό σώμα διογκώνεται και τα μέλη του εξαπλώνονται σε όλο το σπίτι, στο διαμέρισμα αρχίζουν να φυτρώνουν μανιτάρια. Τύψεις και παράνοια κυριεύουν τους ήρωες, με τον Αμεντέ να πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξεφορτωθεί το πτώμα, πριν οι υποψίες των γειτόνων αρχίσουν να τους βαραίνουν.

Το παράλογο στην καθημερινότητα

Με το χαρακτηριστικό ανατρεπτικό χιούμορ και τη διεισδυτική του ματιά, ο Ιονέσκο στήνει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μια αλλόκοτη, σχεδόν κωμική συνθήκη, εξελίσσεται σταδιακά σε έναν ασφυκτικό κόσμο, όπου το παράλογο εισβάλλει στο οικείο και όσα παραμένουν κρυμμένα διεκδικούν όλο και περισσότερο χώρο. Το παράλογο γίνεται καθρέφτης της καθημερινότητας, σε μια αιχμηρή αλληγορία για τα αδιέξοδα των ανθρώπινων σχέσεων, τη φθορά και την αποσιώπηση.

Ο συγγραφέας θίγει την ανθρώπινη ανάγκη να παραμερίζουμε ή να προσποιούμαστε πως δεν υπάρχουν όσα μας βαραίνουν, ακόμη κι όταν αυτά εξακολουθούν να μεγαλώνουν. Το πιο παράλογο, σύμφωνα με την προσέγγιση του Ιονέσκο, δεν είναι πάντα αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, αλλά η επιμονή μας να κάνουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Ένα έργο-σταθμός της δραματουργίας

Το «Αμεντέ (ή πώς να το ξεφορτωθούμε)» γράφτηκε το 1954 και αποτελεί ένα έργο-σταθμό στην παγκόσμια δραματουργία, καθώς είναι το πρώτο τρίπρακτο έργο του Ευγένιου Ιονέσκο. Η δομή του οργανώνεται γύρω από τα γνώριμα μοτίβα της δραματουργίας του συγγραφέα, τόσο σε επίπεδο χαρακτήρων όσο και σε επίπεδο σχέσεων και πλοκής.

Η παραδοξότητα των γεγονότων, τα αναίτια συμβάντα και η απουσία λογικής εξήγησης συνθέτουν έναν κόσμο όπου το παράλογο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τη βασική συνθήκη της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, ο Ιονέσκο εξερευνά τις βαθύτερες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και των σχέσεων, χρησιμοποιώντας το θέατρο του παραλόγου για να αναδείξει τις κρυφές αλήθειες της καθημερινότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki