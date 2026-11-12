Η Allwyn μετέτρεψε το Καπάνι σε υπαίθριο dance floor στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η φεστιβαλική εμπειρία δεν περιορίζεται μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, η ιστορική αγορά του Καπανίου μετατράπηκε σε ένα μεγάλο υπαίθριο dance floor ηλεκτρονικής μουσικής, προσελκύοντας χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες. Το γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του φεστιβάλ, με την υποστήριξη της Allwyn.

Η φεστιβαλική εμπειρία πέρα από τις προβολές

Όσοι έχουν επισκεφτεί το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έστω και μία φορά, γνωρίζουν καλά ότι τα πάρτι αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής φεστιβαλικής εμπειρίας. Αυτές οι εκδηλώσεις προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία σε δημιουργούς, σινεφίλ και απλούς επισκέπτες να συναντηθούν σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον και να διασκεδάσουν πέρα από τις επίσημες προβολές.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε αυτές τις εκδηλώσεις συμβάλλει στην ενίσχυση του διαλόγου και των ανταλλαγών μεταξύ των συμμετεχόντων, καθιστώντας το φεστιβάλ κάτι παραπάνω από ένα απλό κινηματογραφικό γεγονός. Είναι ένας χώρος όπου οι παρέες, οι συναντήσεις και η ψυχαγωγία συνυπάρχουν αρμονικά με τις ταινίες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σε όσους το ζουν από κοντά.

Το Καπάνι μετατράπηκε σε υπαίθριο dance floor

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, η καρδιά της διασκέδασης χτύπησε στην ιστορική αγορά του Καπανίου, ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της Θεσσαλονίκης. Η Allwyn ανέλαβε να μετατρέψει την περιοχή σε ένα μεγάλο υπαίθριο dance floor, προσφέροντας μια αξέχαστη βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής και μετατρέποντας την αγορά σε σημείο συνάντησης.

Χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης έδωσαν ραντεβού στο Καπάνι, γεμίζοντας την αγορά και δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία σημεία των παράλληλων δράσεων του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που ήθελε να συνδυάσει τον κινηματογράφο με τη διασκέδαση.

Η υποστήριξη της Allwyn και η έμπνευση

Το μεγάλο open air πάρτι πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη της Allwyn, η οποία έχει αναπτύξει μια σταθερή σχέση με τον σημαντικό κινηματογραφικό θεσμό. Συγκεκριμένα, η Allwyn βρίσκεται στο πλευρό του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων ψυχαγωγίας.

Η έμπνευση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση αντλήθηκε από την ταινία Sirāt του Όλιβερ Λάσε, καθώς και από το φετινό φεστιβαλικό αφιέρωμα που είχε τίτλο «Καλώς Ήρθατε στην Έρημο». Αυτές οι θεματικές ενότητες αποτέλεσαν τον πυρήνα της δημιουργικής προσέγγισης για τη διοργάνωση του πάρτι, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Οι μουσικές επιλογές και οι DJs που ξεσήκωσαν το κοινό

Τη μουσική επιμέλεια και την ψυχαγωγία του κοινού ανέλαβαν οι Street Outdoors, μαζί με μια ομάδα καταξιωμένων DJs. Συγκεκριμένα, οι DJ-HOTLINE 333, Soundsystem, Gaston NPR και Bighi, βρέθηκαν στα decks, προσφέροντας δυνατά beats ηλεκτρονικής μουσικής και ανεβάζοντας τη διάθεση των παρευρισκομένων.

Οι καλλιτέχνες αυτοί κατάφεραν να μετατρέψουν το Καπάνι στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της μουσικής και της διασκέδασης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και ρυθμό. Η παρουσία τους συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της βραδιάς, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες που συμμετείχαν στο πάρτι.

Με πληροφορίες από: Topontiki