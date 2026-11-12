Τα κρατικά έσοδα σε επίπεδα ρεκόρ: Η ακρίβεια και ο ΦΠΑ τροφοδοτούν τα πρωτογενή πλεονάσματα

Τα δημόσια έσοδα κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, παρουσιάζοντας μια εικόνα υπεραπόδοσης που τροφοδοτείται κυρίως από την παρατεταμένη ακρίβεια. Οι αυξημένες εισπράξεις τόσο από έμμεσους όσο και από άμεσους φόρους ενισχύουν σημαντικά τα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών συνεχίζει να δέχεται πιέσεις, καθώς οι τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών παραμένουν υψηλές.

Ρεκόρ στα φορολογικά έσοδα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 75,729 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια σημαντική υπέρβαση κατά 2,085 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη, η οποία είχε οριστεί στα 73,645 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η υπεραπόδοση αυτή στα δημόσια έσοδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των εισπράξεων από τις φορολογικές κατηγορίες, οι οποίες ενισχύονται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Ο ρόλος του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων

Η βασική κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την αύξηση των εσόδων είναι οι εισπράξεις από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και να εξανεμίζουν τις ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά να προχωρήσει σε μείωση των συντελεστών ΦΠΑ.

Μόνο από τη συγκεκριμένη κατηγορία έμμεσου φόρου, τα πρόσθετα έσοδα σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο ανέρχονται σε 1,548 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο πληθωρισμός λειτουργεί ως ένας «κρυφός» μηχανισμός άντλησης πόρων για τα κρατικά ταμεία, ενισχύοντας τις εισπράξεις χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Επιβάρυνση από άμεσους φόρους

Παράλληλα με τους έμμεσους φόρους, καταγράφεται και σημαντική επιβάρυνση στους άμεσους φόρους. Η ονομαστική αύξηση των αμοιβών και του κατώτατου μισθού έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να μετακινούνται αυτόματα σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια.

Αυτή η μετακίνηση οδηγεί σε αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία εκτιμάται σε περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Η κατάσταση αυτή προσθέτει επιπλέον πίεση στους εργαζόμενους, καθώς ένα μέρος των ονομαστικών αυξήσεων επιστρέφει στα κρατικά ταμεία μέσω της αυξημένης φορολόγησης.

Η απόκλιση του πληθωρισμού και η αγοραστική δύναμη

Την ίδια στιγμή, ενώ οι επίσημες εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου προσπαθούν να συγκρατήσουν τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό κοντά στο 3%, οι πραγματικοί δείκτες στην αγορά κατέγραψαν εξάρσεις που ξεπέρασαν το 5%. Αυτή η απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων και της πραγματικότητας αποδεικνύει ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών συρρικνώνεται πραγματικά.

Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), επισημαίνουν ότι η διατηρήσιμη ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης. Ωστόσο, η κυβερνητική πολιτική εστιάζει κυρίως στην προβολή των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, αγνοώντας τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά.

Προβλέψεις για το επόμενο οικονομικό έτος

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το επόμενο οικονομικό έτος, όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού που θα τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή. Παρά τη ρητορική περί διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής, η ραχοκοκαλιά των δημόσιων εσόδων παραμένει η βαριά φορολόγηση.

Για το επόμενο έτος, τα συνολικά έσοδα από φόρους προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά 2,8%, φτάνοντας τα 77,878 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, 29,4 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τον φόρο εισοδήματος και 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ. Ειδικότερα, οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 42,431 δισεκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τη φορολογία.

Με πληροφορίες από: Topontiki