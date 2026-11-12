Ο Γιάννης Σπαλιάρας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», οι οποίες μεταδόθηκαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, αποκαλύπτοντας τα σενάρια που έχει σκεφτεί για μια ενδεχόμενη πρόταση γάμου στη νέα του σύντροφο, Τάμτα. Ο ηθοποιός, μοντέλο και παρουσιαστής μίλησε για τα σχέδιά του, περιγράφοντας διάφορες ιδέες για το επόμενο βήμα στη σχέση του. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε η σκέψη για μια πρόταση γάμου τύπου υπερπαραγωγή, με φόντο τη Σαντορίνη και τη χρήση ελικοπτέρων.

Οι σκέψεις για την πρόταση γάμου

Στις δηλώσεις του, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε ότι έχει σκεφτεί πάρα πολλά για τον τρόπο που θα κάνει την πρόταση γάμου. Εξέφρασε την ιδέα μιας «υπερπαραγωγής» που θα διαδραματιζόταν στη Σαντορίνη και θα περιλάμβανε ελικόπτερα, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του για ένα εντυπωσιακό γεγονός. Ωστόσο, δεν απέκλεισε και πιο λιτές επιλογές, καθώς έχει φανταστεί και μια πρόταση γάμου που θα γινόταν σε μια παραλία, με το ζευγάρι μόνο του.

Όπως ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά, «Έχω σκεφτεί πάρα πολλά για την πρόταση γάμου. Δηλαδή τύπου υπερπαραγωγή στη Σαντορίνη με ελικόπτερα, μέχρι μόνοι μας σε μία παραλία. Έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα από το μυαλό μου». Αυτές οι σκέψεις δείχνουν την πρόθεση του Γιάννη Σπαλιάρα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή, με τη νέα του σύντροφο.

Η σχέση με την Τάμτα και η ανανέωση

Ο Γιάννης Σπαλιάρας και η Τάμτα είναι μαζί εδώ και περίπου δύο μήνες, όπως ο ίδιος αποκάλυψε. Ο ηθοποιός διανύει μια περίοδο που χαρακτηρίζει ως μία από τις πιο όμορφες και ανανεωμένες της ζωής του. Μετά από μια δύσκολη περίοδο και έναν χωρισμό που τον είχε επηρεάσει σημαντικά, φαίνεται πως έχει βρει ξανά το χαμόγελό του και την ευτυχία στο πλευρό της νέας του συντρόφου. Αυτή η νέα σχέση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Γιάννη Σπαλιάρα, ο οποίος δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι «πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση» και περνάει «πολύ ωραία». Η θετική του διάθεση και η αισιοδοξία του είναι εμφανείς, καθώς δηλώνει έτοιμος να ζήσει στο έπακρο αυτό το νέο κεφάλαιο. Ο Γιάννης Σπαλιάρας υπογραμμίζει πως η παρουσία της Τάμτας στη ζωή του έχει αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο, αποδεικνύοντας πως ο κατάλληλος άνθρωπος μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές.

Το πρόσφατο ταξίδι της Τάμτας στην Ελλάδα

Πρόσφατα, η σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα, Τάμτα, βρέθηκε στην Ελλάδα, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στο ζευγάρι να περάσει δέκα γεμάτες ημέρες μαζί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δυο τους ήρθαν ακόμα πιο κοντά, απολαμβάνοντας τον κοινό τους χρόνο. Ο Γιάννης Σπαλιάρας περιέγραψε αυτές τις ημέρες ως «μαγικές» και «πάρα πολύ ωραίες», τονίζοντας πόσο θετικά επηρέασε η παρουσία της Τάμτας την καθημερινότητά του.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι η Τάμτα έφυγε πριν από δύο μέρες από την ημερομηνία των δηλώσεων, εκφράζοντας τη λύπη του για τον αποχωρισμό. Παρόλα αυτά, η σχέση τους, αν και μετράει μόλις δύο μήνες, χαρακτηρίζεται από την πρώτη στιγμή από έντονη επικοινωνία και κοινές σκέψεις. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σπαλιάρας ανέφερε ότι από την αρχή της σχέσης τους συζητούσαν και σκέφτονταν το ενδεχόμενο να έρθει η Τάμτα στην Ελλάδα, κάτι που τελικά πραγματοποιήθηκε.

Αισιοδοξία για το μέλλον

Ο Γιάννης Σπαλιάρας δείχνει να ατενίζει το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία και θετική διάθεση. Οι σκέψεις του για την πρόταση γάμου και η χαρά που εκφράζει για τη σχέση του με την Τάμτα υποδηλώνουν την επιθυμία του να προχωρήσει σε ένα πιο σοβαρό βήμα. Η ανανεωμένη του διάθεση και το χαμόγελο που έχει βρει ξανά, μετά από μια δύσκολη περίοδο, τον καθιστούν έτοιμο για τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.

Ο ίδιος φαίνεται αποφασισμένος να ζήσει στο έπακρο αυτό το νέο κεφάλαιο, επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία του κατάλληλου ανθρώπου μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές και να οδηγήσει σε μια περίοδο ευτυχίας και πληρότητας. Οι δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day» σκιαγραφούν έναν άνθρωπο που είναι πλέον έτοιμος για το επόμενο βήμα, έχοντας βρει την ισορροπία και την ευτυχία που αναζητούσε.

Με πληροφορίες από: Newsit