Ο δικηγόρος και ο λογιστής απολογούνται για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων»

Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί της Πέμπτης ένας δικηγόρος και ένας συνταξιούχος λογιστής, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του κυκλώματος των «αχυρανθρώπων». Οι δύο κατηγορούμενοι περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις σχετικά με τη φερόμενη «μαμούθ» απάτη. Η υπόθεση αφορά ένα κύκλωμα που κατηγορείται ότι προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημιά στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι απολογίες στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης

Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εκτεταμένης απάτης με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους» οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε στις 9 το πρωί της Πέμπτης, με τους εμπλεκόμενους να έχουν σκυμμένα τα κεφάλια κατά την είσοδό τους. Οι απολογίες τους αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η παρουσία τους στο ανακριτικό γραφείο είναι κρίσιμη, καθώς καλούνται να απαντήσουν στις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, με τους δικαστικούς λειτουργούς να αναμένουν τις εξηγήσεις των εμπλεκομένων για το εύρος και τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» και οι εταιρείες-«βιτρίνες»

Η υπόθεση αφορά ένα κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει μια οργανωμένη δομή για τη διάπραξη απάτης. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης του κυκλώματος ήταν η χρήση εταιρειών-«βιτρίνες» και «αχυρανθρώπων». Αυτή η μέθοδος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για να εξαπατηθεί το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι εταιρείες-«βιτρίνες» αποτελούν κεντρικό στοιχείο της φερόμενης «μαμούθ» απάτης. Η λειτουργία αυτών των δομών επέτρεψε, όπως υποστηρίζεται, την παράνομη αποκόμιση χρημάτων και την αποφυγή πληρωμών προς τους δημόσιους φορείς. Η έκταση της απάτης χαρακτηρίζεται ως «μαμούθ», υποδηλώνοντας το μέγεθος των παράνομων ενεργειών.

Η τεράστια οικονομική ζημιά σε Δημόσιο και ταμεία

Το κύκλωμα κατηγορείται ότι προκάλεσε μια τεράστια οικονομική ζημιά, η οποία υπολογίζεται σε ποσό που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το υπέρογκο ποσό φέρεται να έχει «φεσωθεί» από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ως αποτέλεσμα της δράσης των εμπλεκομένων. Η ζημιά αυτή αφορά πόρους που θα έπρεπε να καταλήξουν στα κρατικά ταμεία και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η οικονομική επίπτωση της φερόμενης απάτης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά δημόσιους πόρους. Τα 206 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν ένα ποσό που το κύκλωμα φέρεται να απέσπασε παράνομα, χρησιμοποιώντας τις παράνομες μεθόδους που περιγράφονται στην υπόθεση. Η δικαστική έρευνα προσπαθεί να διαλευκάνει πλήρως το πώς προκλήθηκε αυτή η ζημιά και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι.

Ο ρόλος του δικηγόρου και του λογιστή

Μεταξύ των ατόμων που περνούν σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, βρίσκεται ένας δικηγόρος στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα. Η κατηγορία αυτή υποδηλώνει ότι ο δικηγόρος φέρεται να είχε κεντρική θέση στην οργάνωση και τη λειτουργία της φερόμενης απάτης. Οι εξηγήσεις του αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις αρχές.

Παράλληλα, για να δώσει εξηγήσεις προσήλθε και ένας συνταξιούχος λογιστής, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση. Ο λογιστής αυτός είχε νοσηλευτεί τις προηγούμενες ημέρες σε νοσοκομείο, γεγονός που καθυστέρησε την απολογία του. Η εμπλοκή ενός λογιστή σε τέτοιου είδους κύκλωμα υποδηλώνει πιθανή εξειδικευμένη γνώση σε οικονομικά θέματα.

Οι προηγούμενες προφυλακίσεις για την υπόθεση

Πριν από τις σημερινές απολογίες, έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο άτομα για την ίδια υπόθεση του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και κάποιο διάστημα και έχει οδηγήσει ήδη σε συγκεκριμένες ενέργειες. Οι προφυλακίσεις αυτές αφορούν άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη δράση του κυκλώματος των «αχυρανθρώπων».

Η προφυλάκιση των δύο αυτών ατόμων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών και την αποφασιστικότητα των αρχών να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση. Η συνεχιζόμενη διαδικασία των απολογιών και οι προηγούμενες προφυλακίσεις συνθέτουν το πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης αυτής της μεγάλης απάτης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis