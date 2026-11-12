Ο Παναγιώτης Φασούλας τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και το μέλλον του αθλήματος στη χώρα μας, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες. Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, γνωστός ως «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ, μίλησε στην ΕΡΤ, αναφερόμενος σε μια σειρά γεγονότων και προβληματισμών που αφορούν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών. Τόνισε την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση της χαμένης αξιοπρέπειας του μπάσκετ, η οποία, όπως είπε, ταλαιπωρείται εδώ και καιρό.

Η συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση και το κάλεσμα

Ο Παναγιώτης Φασούλας συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στις 10 Νοεμβρίου. Από τη συνάντηση αυτή, επιβεβαιώθηκε η κοινή τους θέληση να περάσει το μπάσκετ γρήγορα στην επόμενη μέρα. Μετά την εν λόγω συνάντηση, ο κ. Φασούλας απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους υποψήφιους προέδρους της ΕΟΚ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι την ερχόμενη Παρασκευή, στις 13 Νοεμβρίου, με σκοπό τη συζήτηση για το μέλλον του αθλήματος.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα παραστεί την Παρασκευή το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΟΚ. Υπογράμμισε πως, εφόσον υπάρχουν καλές προθέσεις, όλοι μπορούν να βρουν κοινό έδαφος και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το μπάσκετ. Σημείωσε επίσης ότι οι ιδέες του συμπίπτουν με αυτές του Παναγιώτη Γιαννάκη, ενώ κάλεσε και άλλους που ασχολούνται με το μπάσκετ, καθώς και κάθε άτομο με θεσμική θέση που επιθυμεί να εκφράσει τη γνώμη του, να συμμετάσχει στη συζήτηση.

Ανησυχίες για τη διαδικασία των εκλογών

Ο Παναγιώτης Φασούλας εξέφρασε έντονους προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών της ΕΟΚ. Ενώ θεωρεί ότι θα γίνουν διά ζώσης εκλογές, κάτι που ζητούσε κατά κόρον και τις προηγούμενες φορές που είχαν γίνει ηλεκτρονικά με «όλα τα ευτράπελα», παραμένουν ερωτήματα για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο σύστημα «Κούρος» που εξασφαλίζει το δικαίωμα ψήφου σε όλα τα σωματεία, αλλά έθεσε το ζήτημα της διαπίστευσης των αντιπροσώπων.

Ο κ. Φασούλας διερωτήθηκε πώς θα γίνεται η διαπίστευση των εκπροσώπων των σωματείων, αν αυτοί δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μέχρι την Κυριακή το πρωί. Για τον λόγο αυτό, τόνισε την ανάγκη να είναι γνωστή η λίστα των εκπροσώπων του κάθε σωματείου τουλάχιστον 5-6 ημέρες πριν από τις εκλογές. Αυτό το αίτημα περιλαμβάνεται και σε επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό, καθώς, όπως είπε, «το θέμα αφορά όλους τους Έλληνες πια».

Έκκληση για διαφάνεια και αξιοπρέπεια

Στις δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Φασούλας υπογράμμισε με έμφαση ότι το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει «περιθώρια για μια διαδικασία κωμικοτραγική». Αντιθέτως, έχει την άμεση ανάγκη να εισέλθει στη φάση της διαφάνειας και να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια, η οποία, όπως ανέφερε, «ταλαιπωρείται εδώ και μερικές ημέρες». Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν οδηγεί στον σωστό δρόμο.

Ο κ. Φασούλας επέκρινε επίσης τη διοίκηση που υπάρχει, δηλώνοντας ότι θα έπρεπε να εκτελεί χρέη προσωρινής διοίκησης και όχι να προβαίνει σε πληρωμές που «χρόνιζαν». Χαρακτήρισε αυτές τις ενέργειες ως «μη σοβαρά πράγματα να γίνονται στη δική μας ομοσπονδία». Πρόσθεσε ότι «προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο και να τον φοβίσουν, δείχνοντας ότι "έχουμε τη στήριξη και προχωράμε κανονικά"». Αυτή η κατάσταση, όπως σημείωσε, έχει ως αποτέλεσμα τα σωματεία να λειτουργούν «υπό τον φόβο ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί».

Η χαμένη αξιοπιστία του αθλήματος

Ο Παναγιώτης Φασούλας εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχουν περάσει πολλές ημέρες και ότι «έχει χτυπηθεί βάναυσα η αξιοκρατία και η αξιοπιστία του αθλήματος στο μυαλό των Ελλήνων φιλάθλων». Υποστήριξε ότι, παρόλο που το μπάσκετ δεν θα λύσει τα προβλήματα των Ελλήνων, είναι σίγουρος ότι τους απασχολεί το τι συμβαίνει στο αγαπημένο τους άθλημα, και όχι μόνο στους φιλάθλους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γιάννη Βρούτση, συζητήθηκε και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών. Ο κ. Φασούλας θεωρεί ότι υπάρχει στήριξη του Υπουργού σε σχέση με τις θέσεις που εξέφρασε για τη διασφάλιση μιας ομαλής και διαφανούς εκλογικής διαδικασίας. Ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στην ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta