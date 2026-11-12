Η ταινία «Ink» του Ντάνι Μπόιλ για την άνοδο της «The Sun» με Τζακ Ο’Κόνελ και Γκάι Πιρς

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ντάνι Μπόιλ μεταφέρει τους θεατές στα παρασκήνια της ταμπλόιντ εφημερίδας «The Sun» με τη νέα του δραματική ταινία, «Ink». Η παραγωγή, η οποία βασίζεται σε θεατρικό έργο του Τζέιμς Γκρέιαμ, εστιάζει στην άνοδο της εφημερίδας που άλλαξε τον βρετανικό Τύπο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Τζακ Ο’Κόνελ και Γκάι Πιρς, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η νέα ταινία του Ντάνι Μπόιλ

Ο Ντάνι Μπόιλ, σκηνοθέτης γνωστός για τις βραβευμένες του δουλειές, παρουσιάζει την ταινία «Ink», μια δραματική παραγωγή που επιχειρεί να φωτίσει την ιστορία της «The Sun». Η εφημερίδα αυτή θεωρείται ότι άλλαξε τον βρετανικό Τύπο, και η ταινία εξερευνά τα παρασκήνια της λειτουργίας της. Η δημιουργία της ταινίας βασίστηκε σε ένα θεατρικό έργο του Τζέιμς Γκρέιαμ, προσφέροντας μια νέα οπτική στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης.

Η προσέγγιση του Μπόιλ στο θέμα της εφημερίδας «The Sun» αναμένεται να αναδείξει πτυχές της δημοσιογραφίας και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώθηκε η ενημέρωση στην εποχή της ανόδου της συγκεκριμένης ταμπλόιντ. Η ταινία υπόσχεται να μεταφέρει το κοινό σε μια περίοδο όπου οι αλλαγές στον χώρο των ειδήσεων ήταν ραγδαίες και καθοριστικές για το μέλλον του Τύπου.

Οι πρωταγωνιστές και οι ρόλοι τους

Στην ταινία «Ink», ο Τζακ Ο’Κόνελ αναλαμβάνει τον ρόλο του Λάρι Λαμπ, ενός υπαρκτού προσώπου που διετέλεσε πρώην αρχισυντάκτης της «The Sun». Η ερμηνεία του Ο’Κόνελ αναμένεται να αναδείξει την προσωπικότητα και τον ρόλο του Λαμπ στην πορεία της εφημερίδας. Παράλληλα, ο Γκάι Πιρς υποδύεται τον μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, ο οποίος απέκτησε την εφημερίδα το 1969, ένα γεγονός που σηματοδότησε μια νέα εποχή για την «The Sun».

Το καστ της ταινίας συμπληρώνει και η Κλερ Φόι, η οποία συμμετέχει στην παραγωγή, προσθέτοντας το δικό της στίγμα στην ιστορία που ξετυλίγεται στην οθόνη. Οι επιλογές των ηθοποιών για τους κεντρικούς ρόλους υπογραμμίζουν την πρόθεση του σκηνοθέτη να αποδώσει με ακρίβεια τα πρόσωπα και τα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της εφημερίδας.

Η φιλοσοφία πίσω από το «Ink»

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, το «Ink» αφηγείται την ιστορία μιας ομάδας «οραματιστών και ανθρώπων που δεν ταίριαζαν στο κατεστημένο». Αυτοί οι άνθρωποι συνέλαβαν την ιδέα για ένα νέο είδος ειδήσεων. Το είδος αυτό είχε ως στόχο να προσφέρει στους ανθρώπους αυτό που επιθυμούν, αλλά και να αλλάξει την εικόνα του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα.

Η περιγραφή αυτή δίνει μια εικόνα της φιλοσοφίας που διέπει την ταινία και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την ιστορία της «The Sun». Φωτίζει την προσπάθεια για δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου δημοσιογραφίας, το οποίο, όπως αναφέρεται, είχε σημαντικό αντίκτυπο στην αντίληψη του κοινού για την ενημέρωση και τον κόσμο γενικότερα.

Η παγκόσμια πρεμιέρα και οι ημερομηνίες κυκλοφορίας

Η ταινία «Ink» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον Σεπτέμβριο, επιλέχθηκε δε να ανοίξει το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ένα γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία και την αναγνώριση της παραγωγής. Η παρουσίαση σε ένα τόσο σημαντικό φεστιβάλ προσέδωσε κύρος στην ταινία πριν ακόμα κυκλοφορήσει ευρέως.

Όσον αφορά την κυκλοφορία της στο ευρύ κοινό, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Δεκεμβρίου 2026. Λίγο αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου, θα είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα του Netflix. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας, το οποίο, όπως σημειώνεται, φωτίζει τη σκοτεινή κληρονομιά της δημοσιογραφίας, οι συνέπειες της οποίας παραμένουν αισθητές μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από: Newsit