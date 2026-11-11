Ο καφές Tarēsso συνάντησε την τέχνη σε μια ξεχωριστή εμπειρία στο Μουσείο Γουλανδρή

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι, ο καφές Tarēsso συνάντησε τον κόσμο της τέχνης, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στην εμπειρία του specialty coffee. Η Tarēsso προσέγγισε τον καφέ μέσα από τη δημιουργία και το συναίσθημα, με αφετηρία τον πίνακα «Νεκρή φύση με καφετιέρα» του Vincent van Gogh, ο οποίος ανήκει στη συλλογή του Ιδρύματος. Η εκδήλωση συγκέντρωσε διακεκριμένους δημοσιογράφους γεύσης, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια μοναδική διαδραστική εμπειρία.

Η σύνδεση τέχνης και καφέ

Η ιδέα πίσω από την εκδήλωση ήταν να αναδειχθούν τα κοινά στοιχεία που μπορούν να έχουν ένας πίνακας του Van Gogh και ένα φλιτζάνι specialty coffee. Μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη ξενάγηση, οι καλεσμένοι γνώρισαν το έργο του Van Gogh, καθώς και τέσσερις ακόμη δημιουργίες των Pablo Picasso, Paul Klee και Joan Miró, που κοσμούν τη συλλογή του Ιδρύματος.

Ο Σπύρος Σαφλιάνης, Υπεύθυνος Marketing του CI Group και της Tarēsso, δήλωσε σχετικά: «Ο καφές και η τέχνη έχουν κάτι κοινό: δεν χρειάζεται πάντα πρώτα να τα εξηγήσεις. Τα αισθάνεσαι. Με το The Art of the Origin προσπαθήσαμε να το αποτυπώσουμε αυτό, συνδέοντας τον καφέ με το συναίσθημα που γεννά ένα έργο τέχνης».

Διαδραστική γευσιγνωσία με βραβευμένους καφέδες

Η εμπειρία συνεχίστηκε με μια ξεχωριστή διαδραστική γευσιγνωσία, κατά την οποία παρουσιάστηκαν δέκα βραβευμένοι καφέδες. Αυτοί οι καφέδες προέρχονταν από το Costa Rica Cup of Excellence 2026 και είχαν εξασφαλιστεί ειδικά από την Tarēsso για την εκδήλωση.

Για κάθε ένα από τα πέντε έργα τέχνης που είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα, οι καλεσμένοι δοκίμαζαν τρεις διαφορετικούς καφέδες. Στη συνέχεια, καλούνταν να επιλέξουν εκείνον τον καφέ που ένιωθαν ότι συνδεόταν περισσότερο με το συγκεκριμένο έργο και με τα συναισθήματα που αυτό τους προκαλούσε.

Ψηφιακή εφαρμογή και αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο

Η διαδικασία επιλογής των καφέδων πραγματοποιήθηκε μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης ψηφιακής εφαρμογής. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν κάθε έργο τέχνης στην εφαρμογή και να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο τον καφέ που θεωρούσαν ότι ταίριαζε καλύτερα.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία τους, οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να δουν τα συνολικά αποτελέσματα της επιλογής του κοινού, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο αλληλεπίδρασης και ενδιαφέροντος στην όλη εμπειρία.

Η φιλοσοφία της Tarēsso και το ταξίδι του καφέ

Μέσα από αυτή τη διαδρομή, που συνέδεε τον κόσμο της τέχνης με τον κόσμο του specialty coffee, η Tarēsso παρουσίασε τη φιλοσοφία της. Υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Τάρταρη, ο οποίος είναι Q Grader και διεθνής κριτής καφέ, αναδείχθηκε το ταξίδι του καφέ από την καλλιέργεια έως το φλιτζάνι.

Αυτό το ταξίδι παρουσιάστηκε μέσα από ένα οπτικοακουστικό θέαμα με τίτλο “From Cherry to Cup”, δίνοντας στους καλεσμένους μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας. Ο Βασίλης Τάρταρης, Ιδρυτής της Tarēsso, ανέφερε: «Στη σημερινή εκδήλωση θέλαμε να προσφέρουμε στους καλεσμένους μας την ευκαιρία να μυηθούν στον κόσμο του καφέ μέσα από μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία, με αφορμή ένα υπέροχο έργο τέχνης».

Ο καφές ως μορφή τέχνης

Ο Βασίλης Τάρταρης υπογράμμισε τη βασική αρχή της Tarēsso, δηλώνοντας: «Στην Tarēsso, ο εξαιρετικός καφές αντιμετωπίζεται ως μια μορφή τέχνης. Από την αναζήτηση και επιλογή ξεχωριστών origins μέχρι το roasting, την εκχύλιση και την τελική εμπειρία στο φλιτζάνι, κάθε στάδιο απαιτεί γνώση, ακρίβεια, δημιουργικότητα και craftsmanship».

Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία αποτέλεσε την αφετηρία για το πρόγραμμα «The Art of the Origin», μέσω του οποίου η Tarēsso προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση στον specialty coffee, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και την ομορφιά πίσω από κάθε φλιτζάνι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta