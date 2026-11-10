Ο Ερρίκος Πετιλόν ελεύθερος με όρους για κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος είχε συλληφθεί για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση ελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου του 2026, μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.

Στους όρους που του επιβλήθηκαν περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα. Ο ίδιος, μετά την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, δήλωσε ότι είναι αθώος και ότι άδικα ενεπλάκη στην υπόθεση.

Οι όροι της αποφυλάκισης και η υπόθεση

Ο Ερρίκος Πετιλόν, που είχε συλληφθεί για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους το μεσημέρι της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου του 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα που χειρίζονται την υπόθεση.

Στους όρους που του επιβλήθηκαν περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα. Ο ίδιος, μετά την απολογία του και την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, δήλωσε ότι είναι αθώος και ότι άδικα ενεπλάκη στην υπόθεση με το κύκλωμα φοροδιαφυγής, η οποία αφορά ποσό άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δήλωση του Ερρίκου Πετιλόν: «Δεν είμαι αχυράνθρωπος»

«Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος εμφανίστηκε δίπλα στον δικηγόρο του, Όθωνα Παπαδόπουλο. Ο κ. Πετιλόν εξέφρασε το μεγάλο του ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη του νομικού του εκπροσώπου, καθώς και των δημοσιογράφων που, όπως είπε, έτρεξαν να τον υποστηρίξουν.

Στη συνέχεια, ο Ερρίκος Πετιλόν υποστήριξε ότι «όλη αυτή η διαδικασία ήταν στημένη όχι μόνο για μένα αλλά για όλους που έχουν περάσει τις συλλήψεις κάτω από τραγικά δύσκολα πρωτόκολλα». Περιέγραψε την εμπειρία των συλλήψεων, αναφέροντας ότι τους έβγαλαν από τα σπίτια τους χωρίς να τους ενημερώσουν ότι δεν θα επιστρέψουν άμεσα, και ότι παρέμειναν σε έναν χώρο για 48 ώρες, σε καρέκλες και καναπέδες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Η κριτική για τις διαδικασίες των συλλήψεων

Ο κ. Πετιλόν δήλωσε ότι ήταν συνεργάσιμος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς, όπως ανέφερε, γνώριζε ότι κανείς άλλος δεν ευθύνεται για αυτή την κατάσταση παρά το κράτος. Επισήμανε ότι είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ότι συμφωνεί πως το κράτος πρέπει να κυνηγάει την παραβατικότητα.

Ωστόσο, άσκησε κριτική, τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ του να κυνηγάει κανείς την παραβατικότητα και του να συλλαμβάνει, όπως είπε, «έναν ντελιβερά από την Καβάλα με δύο παιδιά, που δεν είχε καμία σχέση». Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Ερρίκος Πετιλόν επανέλαβε την αντίθεσή του στον χαρακτηρισμό «αχυράνθρωπος», λέγοντας: «Εγώ έχω συνηθίσει να είμαι εκτεθειμένος. Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος και τα άχυρα ας τα πάρουν σπίτια τους να τα φάνε. Αυτή την καινούργια λεξούλα να μην την επαναλαμβάνουν γιατί θα γίνω αγριάνθρωπος».

Απολογίες και άλλων εμπλεκομένων

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ελεύθερος αφέθηκε και ένας 35χρονος, ο οποίος επίσης αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος. Στην απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασής του στο Taxisnet και τον εμφάνισαν εν αγνοία του ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες. Ο ίδιος άρχισε να υποψιάζεται την παράνομη χρήση των στοιχείων του όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές επιχείρησης την οποία εμφανιζόταν να εκπροσωπεί.

Επιπλέον, απολογήθηκε και ένας 34χρονος, φερόμενος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος επίσης αρνήθηκε κάθε σχέση με την υπόθεση. Ο 34χρονος δήλωσε ότι ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία περιλαμβάνονται και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εξήγησε ότι δεν είναι ο ίδιος λογιστής, αλλά ανέλαβε την επιχείρηση επειδή έχει τρία ανήλικα τέκνα με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι.

Με πληροφορίες από: Newsit