Ο Γιανίκ Σίνερ μίλησε για τον τραυματισμό του και τους μελλοντικούς του στόχους

Ο Γιανίκ Σίνερ, ο Ιταλός τενίστας που έχει κατακτήσει πέντε τίτλους Grand Slam και ισάριθμα τρόπαια Masters 1000, ολοκλήρωσε πρόωρα τη φετινή αγωνιστική σεζόν. Ο λόγος ήταν ένας τραυματισμός στο γόνατο, ο οποίος τον ταλαιπωρεί από τον Ιούλιο. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μιλάνο, ο Σίνερ μίλησε εκτενώς για τους μήνες που έχει μείνει εκτός δράσης και τους στόχους που έχει θέσει για την επιστροφή του στα κορτ.

Η πιο απαιτητική περίοδος της καριέρας του

Ο Ιταλός αθλητής χαρακτήρισε τους τελευταίους μήνες ως την πιο απαιτητική περίοδο που έχει βιώσει στην καριέρα του. Εξήγησε ότι η απουσία από την αγωνιστική δράση και η αδυναμία να έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, καθώς είναι κάτι που δεν έχει ξαναζήσει στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ο Σίνερ δήλωσε: «Δεν είναι εύκολοι μήνες, λείπει η αγωνιστική δράση και το να δίνω το 100%». Τόνισε επίσης ότι δεν θα άλλαζε τίποτα αν επέστρεφε στο κορτ έναν μήνα νωρίτερα, καθώς η επιθυμία του είναι να αγωνιστεί για άλλα 10 ή 15 χρόνια, θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους για την πορεία του στο τένις.

Συνέχιση θεραπειών και αισιοδοξία

Παρά τις δυσκολίες, ο Γιανίκ Σίνερ παραμένει αισιόδοξος και αποφασισμένος να επιστρέψει δυνατός. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα βιαστεί και θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των γιατρών για την πλήρη αποκατάστασή του. «Ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά, κέρδισα το Wimbledon και τη Ρώμη, κάτι που μου χάρισε τεράστια χαρά, αλλά τώρα πρέπει να συγκεντρωθώ στη συνέχιση των θεραπειών», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δίνει στην υγεία του.

Ο τενίστας περιέγραψε την παρούσα κατάσταση ως μια πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς για πρώτη φορά δεν έχει τον έλεγχο των πραγμάτων. «Είναι μια δύσκολη στιγμή. Ταξιδεύω λίγο, βλέπω φίλους και μετά τους γονείς μου. Οπότε βιώνω κάτι που δεν έχω ξαναζήσει ποτέ», είπε. Υπογράμμισε ότι η έλλειψη ελέγχου είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της περιόδου, αλλά δήλωσε πως πρέπει να κάνει υπομονή και να εμπιστευτεί πλήρως τη διαδικασία της αποκατάστασης.

Πίεση και αλλαγή στόχων στην αποκατάσταση

Σχετικά με τη διαδικασία της αποκατάστασης, ο Σίνερ παραδέχτηκε ότι νιώθει λίγη πίεση, την οποία δεν μπορεί να αποφύγει. Αρχικά, υπήρχε ένας συγκεκριμένος στόχος στο μυαλό του, η Κίνα, αλλά αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα σχέδια στην πορεία, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα ανάλογα με την εξέλιξη του τραυματισμού. «Πρέπει να ακούω αυτό που μου λένε οι γιατροί», δήλωσε, τονίζοντας την απόλυτη ανάγκη να ακολουθεί τις ιατρικές συμβουλές για την ασφαλή και αποτελεσματική επιστροφή του.

Ο στόχος της επιστροφής στην Αυστραλία

Όσον αφορά τους μελλοντικούς στόχους του μετά την αποκατάσταση, ο Γιανίκ Σίνερ έχει θέσει ως βασικό και κύριο στόχο την επιστροφή του στην Αυστραλία. Είπε ότι ίσως αγωνιστεί σε μερικά τουρνουά πριν από αυτό, αλλά η προσέγγιση θα είναι βήμα-βήμα, χωρίς βιασύνη. «Αν βιαστούμε, τα πράγματα θα μπορούσαν να χειροτερέψουν», προειδοποίησε, επαναλαμβάνοντας ότι ο κύριος στόχος παραμένει η Αυστραλία και η πλήρης ετοιμότητα για τους αγώνες εκεί.

Σχόλιο για τον Ντάρεν Κέιχιλ

Ο Ιταλός τενίστας έκανε επίσης ένα σχόλιο για τον μέχρι πρότινος προπονητή του, Ντάρεν Κέιχιλ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του. Ανέφερε ότι ο Κέιχιλ διαθέτει τεράστια εμπειρία στον χώρο του τένις και έχει ζήσει πολλές σημαντικές στιγμές στο κορτ πριν από τον ίδιο. Ο Σίνερ αναγνώρισε τη σημαντική βοήθεια που του προσέφερε ο Κέιχιλ όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνοντας την αξία της συνεργασίας τους και την καθοδήγηση που έλαβε.

Με πληροφορίες από: Athletiko