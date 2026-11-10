Η Citroën Red Friday προσφέρει όφελος έως 4.800€

Η πιο αναμενόμενη Παρασκευή της χρονιάς αλλάζει φέτος χρώμα, καθώς η Citroën ανακοίνωσε την εμπορική ενέργεια «Red Friday». Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η εταιρεία προσφέρει μοναδικές τιμές σε ολόκληρη τη γκάμα των επιβατικών και επαγγελματικών της μοντέλων. Το μέγιστο όφελος για τους ενδιαφερόμενους μπορεί να φτάσει έως και τα 4.800 ευρώ.

Η εμπορική ενέργεια «Red Friday»

Η ενέργεια «Red Friday» της Citroën ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου του 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τις προσφορές αποκλειστικά μέσω του Επίσημου Δικτύου Διανομέων της Citroën.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για όσους επιθυμούν να ανανεώσουν το οικογενειακό τους αυτοκίνητο, να αποκτήσουν ένα δεύτερο όχημα ή να ενισχύσουν την επιχείρησή τους. Η Citroën Red Friday προσφέρει έναν επιπλέον λόγο για την πραγματοποίηση του επόμενου βήματος, με σημαντικά οφέλη.

Επιλογές για κάθε ανάγκη

Με επίκεντρο την προσιτή κινητικότητα και την άνεση, η Citroën δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε θερμικές, υβριδικές ή αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Αυτό επιτρέπει στον κάθε ενδιαφερόμενο να βρει το μοντέλο και την τεχνολογία κίνησης που ταιριάζουν καλύτερα στις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις.

Η προσφορά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, είτε πρόκειται για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη, είτε για οικογενειακές διαδρομές, είτε για επαγγελματική χρήση. Η φιλοσοφία της εταιρείας εστιάζει στην παροχή λύσεων που συνδυάζουν πρακτικότητα, άνεση και σύγχρονες τεχνολογίες.

Η γκάμα επιβατικών μοντέλων

Η επιβατική γκάμα της Citroën, που περιλαμβάνεται στην ενέργεια Red Friday, συνδυάζει ξεχωριστό σχεδιασμό, πρακτικότητα και άνεση, προσφέροντας επιλογές για την πόλη, την οικογένεια και το ταξίδι. Το ευέλικτο C3 City SUV, με τον ξεχωριστό χαρακτήρα του, τις συμπαγείς διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά SUV, κάνει την καθημερινότητα πιο απολαυστική χάρη στην άνεση Citroën Advanced Comfort®.

Το C3 Aircross, ευρύχωρο και ευέλικτο, διατίθεται με έως και 7 θέσεις, προσφέροντας εξαιρετική πρακτικότητα και άνεση για τις ανάγκες της οικογένειας. Το κομψό C4 συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός Crossover με ευρυχωρία και άνεση Citroën Advanced Comfort®, καθιστώντας κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη. Τέλος, η ναυαρχίδα της Citroën, το C5 Aircross, ξεχωρίζει για τους γενναιόδωρους χώρους και την έμφαση στην άνεση κάθε επιβάτη, ενσωματώνοντας τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας.

Λύσεις για επαγγελματίες

Η Citroën Red Friday περιλαμβάνει επίσης τη γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων της μάρκας, παρέχοντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, άνεση, αξιοπιστία και λειτουργικότητα. Το ευέλικτο C3 Van είναι ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις και παραδόσεις στην πόλη. Το πολυχρηστικό Berlingo Van συνδυάζει πρακτικότητα και χώρους σε συμπαγείς διαστάσεις.

Για αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, υπάρχει το Jumpy, ενώ το Jumper ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μεταφοράς μεγάλου όγκου φορτίων. Με μια πλήρη γκάμα, διαθέσιμη και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, κάθε επιχείρηση μπορεί να βρει το μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες της, επωφελούμενη από τις τιμές της Citroën Red Friday.

Προνόμια για την ηλεκτροκίνηση

Για όσους επιλέξουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, η Citroën Red Friday προσφέρει ένα επιπλέον δώρο: τον οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW. Αυτή η παροχή διευκολύνει τη φόρτιση στο σπίτι, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στην καθημερινότητα των οδηγών.

Η αμιγώς ηλεκτρική γκάμα περιλαμβάνει τα μοντέλα e-C3, e-C3 Aircross, e-C4 και e-C5 Aircross. Επιπλέον, ηλεκτρικές εκδόσεις είναι διαθέσιμες και για όλα τα επαγγελματικά μοντέλα της εταιρείας, προσφέροντας οικολογικές και οικονομικές λύσεις για κάθε επαγγελματία.

Με πληροφορίες από: Topontiki